"Росатом" продолжит поставки ядерного топлива для реактора в Будапеште

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Институт энергетических исследований Венгерской академии наук заключили контракт на поставку российского ядерного топлива для Будапештского исследовательского реактора (BRR), сообщила в четверг пресс-служба ТВЭЛ.

"Контракт является долгосрочным и охватывает поставки топлива начиная с 2019 года", - говорится в сообщении.

Будапештский исследовательский реактор – один из старейших и наиболее мощных в Центральной Европе. Построен по советскому проекту и введен в эксплуатацию в 1959 году, несколько раз проходил комплексную модернизацию. На протяжении всего периода эксплуатации установка работает на топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ). С 2012 года активная зона BRR загружается исключительно топливом низкого обогащения.