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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" продолжит поставки ядерного топлива для реактора в Будапеште

12:23 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Институт энергетических исследований Венгерской академии наук заключили контракт на поставку российского ядерного топлива для Будапештского исследовательского реактора (BRR), сообщила в четверг пресс-служба ТВЭЛ.
"Контракт является долгосрочным и охватывает поставки топлива начиная с 2019 года", - говорится в сообщении.
Будапештский исследовательский реактор – один из старейших и наиболее мощных в Центральной Европе. Построен по советскому проекту и введен в эксплуатацию в 1959 году, несколько раз проходил комплексную модернизацию. На протяжении всего периода эксплуатации установка работает на топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ). С 2012 года активная зона BRR загружается исключительно топливом низкого обогащения.
Будапештский исследовательский реактор используется для проведения научно-практических изысканий в области ядерной физики и материаловедения, в том числе - для исследований в целях развития атомной энергетики в Венгрии. BRR является основной исследовательской установкой Будапештского нейтронного центра и применяется для изучения как свойств реакторных материалов, так и параметров ядерного топливного цикла.
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