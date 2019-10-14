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РИА Новости
Ядерные технологии

Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2", заявил глава Росатома

13:37 14.10.2019 (обновлено: 13:43 14.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2", которая будет построена с участием России, это произошло на несколько дней раньше срока, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В Венгрии на несколько дней раньше срока технический проект будущей АЭС "Пакш-2" утвержден заказчиком. Следующий этап — получение лицензии на строительные работы", - сказал Лихачев, слова которого приводит официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
Атомная электростанция Пакш в Венгрии. Архивное фото
3 октября 2018, 12:57РИА Новости
Будапешт не откажется от АЭС "Пакш-2", заявил глава МИД Венгрии
Ранее Лихачев называл сдачу технического проекта венгерскому заказчику "задачей года" для Росатома по АЭС "Пакш-2".
АЭС "Пакш-2" будет состоять из двух энергоблоков, относящихся к современному поколению "3+", с российскими реакторами ВВЭР-1200. В июне 2019 года на площадке АЭС "Пакш-2" началось возведение зданий строительно-монтажной базы, которые будут необходимы для обеспечения сооружения энергоблоков.
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевРосатомРоссияВенгрияНовости - Ядерные технологии
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