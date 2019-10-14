Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2", заявил глава Росатома

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2", которая будет построена с участием России, это произошло на несколько дней раньше срока, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"В Венгрии на несколько дней раньше срока технический проект будущей АЭС "Пакш-2" утвержден заказчиком. Следующий этап — получение лицензии на строительные работы", - сказал Лихачев, слова которого приводит официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".

Ранее Лихачев называл сдачу технического проекта венгерскому заказчику "задачей года" для Росатома по АЭС "Пакш-2".