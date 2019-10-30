Путин прибыл в Будапешт с официальным визитом

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл с однодневным рабочим визитом в Венгрию.
Как сообщала пресс-служба Кремля, глава российского государства посещает Венгрию по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана.
На переговорах в Будапеште Путин планирует обсудить как двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, так и международную проблематику.
Это уже пятый визит Путина в страну, последний состоялся в августе 2017 года.