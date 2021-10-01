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"Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока"
"Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" - РИА Новости, 01.10.2021
"Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока"
"Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T00:21
2021-10-01T01:09
в мире
украина
венгрия
владимир путин
еврокомиссия
газпром
турецкий поток
елена бурмистрова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей.Компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год поступят через Сербию и один миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.Как говорила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, соглашение гарантирует надежные и стабильные поставки для Венгрии в ближайшие 15 лет, а также обеспечивает диверсификацию маршрутов поставок голубого топлива. Таким образом, теперь уже семь европейских стран смогут получить российский газ по "Турецкому потоку", речь идет о Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины и Венгрии.Новые договоренности "Газпрома" с Венгрией, однако, негативно встретили в Киеве, поскольку поставки по новым контрактам будут осуществляться не через ее газотранспортную систему. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев также заявил, что намерен обратиться из-за этого в Еврокомиссию.В свою очередь, компания "Оператор газотранспортной системы Украины" сообщила, что соответствующее соглашение создадут проблемы с импортом и хранением газа в ПХГ внутри этой страны.При этом в Кремле считают, что оснований для "истеричных реакций" Киева по поводу договоренности между Москвой и Будапештом нет. Там также напомнили, что президент Владимир Путин говорил о готовности России поставлять газ через Украину после 2024 года, когда истечет действующее транзитное соглашение с украинской стороной, при наличии экономически целесообразных условий.
https://ria.ru/20210930/gaz-1752577582.html
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в мире, украина, венгрия, владимир путин, еврокомиссия, газпром, турецкий поток, елена бурмистрова, россия
00:21 01.10.2021 (обновлено: 01:09 01.10.2021)
 
"Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока"

"Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей.
Компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год поступят через Сербию и один миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.
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Как говорила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, соглашение гарантирует надежные и стабильные поставки для Венгрии в ближайшие 15 лет, а также обеспечивает диверсификацию маршрутов поставок голубого топлива. Таким образом, теперь уже семь европейских стран смогут получить российский газ по "Турецкому потоку", речь идет о Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины и Венгрии.
Новые договоренности "Газпрома" с Венгрией, однако, негативно встретили в Киеве, поскольку поставки по новым контрактам будут осуществляться не через ее газотранспортную систему. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев также заявил, что намерен обратиться из-за этого в Еврокомиссию.
В свою очередь, компания "Оператор газотранспортной системы Украины" сообщила, что соответствующее соглашение создадут проблемы с импортом и хранением газа в ПХГ внутри этой страны.
При этом в Кремле считают, что оснований для "истеричных реакций" Киева по поводу договоренности между Москвой и Будапештом нет. Там также напомнили, что президент Владимир Путин говорил о готовности России поставлять газ через Украину после 2024 года, когда истечет действующее транзитное соглашение с украинской стороной, при наличии экономически целесообразных условий.
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В миреУкраинаВенгрияВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромТурецкий потокЕлена БурмистроваРоссия
 
 
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