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https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593990743.html
Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение вакцины "Спутник V"
Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение вакцины "Спутник V"
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:10
2021-01-21T14:21
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Таким образом, Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российского препарата. Регистрация прошла по ускоренной процедуре (emergency use authorization), на основании результатов клинических исследований в России и всесторонней оценки "Спутника V" венгерскими экспертами. Первые его образцы Венгрия получила в конце ноября.По аналогичной процедуре эту вакцину одобрили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркменистана. Она также зарегистрирована в Белоруссии.Российский Минздрав разрешил использование "Спутника V" — первого в мире препарата для профилактики COVID-19, разработанного на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — еще в начале августа.Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек стартовала в сентябре. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. В России вакцинация препаратом от Центра Гамалеи началась в декабре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, astrazeneca , венгрия, в мире

Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение вакцины "Спутник V"

13:10 21.01.2021 (обновлено: 14:21 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
Таким образом, Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российского препарата. Регистрация прошла по ускоренной процедуре (emergency use authorization), на основании результатов клинических исследований в России и всесторонней оценки "Спутника V" венгерскими экспертами. Первые его образцы Венгрия получила в конце ноября.
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
10:23Распространение коронавируса
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V"
По аналогичной процедуре эту вакцину одобрили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркменистана. Она также зарегистрирована в Белоруссии.
Российский Минздрав разрешил использование "Спутника V" — первого в мире препарата для профилактики COVID-19, разработанного на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — еще в начале августа.
Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек стартовала в сентябре.
После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. В России вакцинация препаратом от Центра Гамалеи началась в декабре.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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