https://ria.ru/20220108/vaktsina-1766971431.html

В Венгрию доставили партию "Спутника Лайт"

В Венгрию доставили партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 08.01.2022

В Венгрию доставили партию "Спутника Лайт"

Партия российской вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Венгрию, после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:15

2022-01-08T16:15

2022-01-08T16:15

распространение коронавируса

в мире

сан-марино

бахрейн

российский фонд прямых инвестиций

петер сийярто

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Венгрию, после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для третьей вакцинации, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Сотрудничество России и Венгрии (в сфере вакцинации населения – ред.) продолжается, прибыла первая партия... российской вакцины "Спутник Лайт", которая используется в немалом количестве государств в качестве третьей вакцины", - сказал Сийярто в видео в своем Facebook.Он отметил, что "Спутник Лайт" в качестве препарата для третьей вакцинации уже используется в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Индии. Среди европейских стран "Спутник Лайт" использует Сан-Марино и планирует начать использовать Сербия."Эксперты Национального центра общественного здоровья сейчас изучают эту вакцину, и если они решат, что препарат безопасен, эффективен и подходит для третьей вакцинации, мы обязательно начнем переговоры с российским производителем", - сказал Сийярто.Министр отметил, что благодаря сотрудничеству Москвы и Будапешта в области вакцинации в Венгрии был привит почти миллион человек и страна первой в Европе достигла порога в 60% вакцинированных."Чем больше вакцин доступно, тем лучше. Чем больше вакцин смогут использовать венгры, тем лучше", - подчеркнул Сийярто.Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе 3,7 миллиона вакцинированных. Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V"."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.

https://ria.ru/20220102/vaktsina-1766411303.html

https://ria.ru/20220108/izrail-1766967910.html

сан-марино

бахрейн

россия

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в мире, сан-марино, бахрейн, российский фонд прямых инвестиций, петер сийярто, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"