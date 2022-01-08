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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220108/vaktsina-1766971431.html
В Венгрию доставили партию "Спутника Лайт"
В Венгрию доставили партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 08.01.2022
В Венгрию доставили партию "Спутника Лайт"
Партия российской вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Венгрию, после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T16:15
2022-01-08T16:15
распространение коронавируса
в мире
сан-марино
бахрейн
российский фонд прямых инвестиций
петер сийярто
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Венгрию, после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для третьей вакцинации, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Сотрудничество России и Венгрии (в сфере вакцинации населения – ред.) продолжается, прибыла первая партия... российской вакцины "Спутник Лайт", которая используется в немалом количестве государств в качестве третьей вакцины", - сказал Сийярто в видео в своем Facebook.Он отметил, что "Спутник Лайт" в качестве препарата для третьей вакцинации уже используется в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Индии. Среди европейских стран "Спутник Лайт" использует Сан-Марино и планирует начать использовать Сербия."Эксперты Национального центра общественного здоровья сейчас изучают эту вакцину, и если они решат, что препарат безопасен, эффективен и подходит для третьей вакцинации, мы обязательно начнем переговоры с российским производителем", - сказал Сийярто.Министр отметил, что благодаря сотрудничеству Москвы и Будапешта в области вакцинации в Венгрии был привит почти миллион человек и страна первой в Европе достигла порога в 60% вакцинированных."Чем больше вакцин доступно, тем лучше. Чем больше вакцин смогут использовать венгры, тем лучше", - подчеркнул Сийярто.Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе 3,7 миллиона вакцинированных. Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V"."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
https://ria.ru/20220102/vaktsina-1766411303.html
https://ria.ru/20220108/izrail-1766967910.html
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в мире, сан-марино, бахрейн, российский фонд прямых инвестиций, петер сийярто, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
16:15 08.01.2022
 
В Венгрию доставили партию "Спутника Лайт"

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о прибытии партии "Спутника Лайт" в страну

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "Спутник Лайт" от COVID-19
Упаковки с вакциной Спутник Лайт от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Венгрию, после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для третьей вакцинации, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Сотрудничество России и Венгрии (в сфере вакцинации населения – ред.) продолжается, прибыла первая партия... российской вакцины "Спутник Лайт", которая используется в немалом количестве государств в качестве третьей вакцины", - сказал Сийярто в видео в своем Facebook.
Он отметил, что "Спутник Лайт" в качестве препарата для третьей вакцинации уже используется в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Индии. Среди европейских стран "Спутник Лайт" использует Сан-Марино и планирует начать использовать Сербия.
"Эксперты Национального центра общественного здоровья сейчас изучают эту вакцину, и если они решат, что препарат безопасен, эффективен и подходит для третьей вакцинации, мы обязательно начнем переговоры с российским производителем", - сказал Сийярто.
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2 января, 11:06
В МИД прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ
Министр отметил, что благодаря сотрудничеству Москвы и Будапешта в области вакцинации в Венгрии был привит почти миллион человек и страна первой в Европе достигла порога в 60% вакцинированных.
"Чем больше вакцин доступно, тем лучше. Чем больше вакцин смогут использовать венгры, тем лучше", - подчеркнул Сийярто.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе 3,7 миллиона вакцинированных. Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V".
"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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Распространение коронавирусаВ миреСан-МариноБахрейнРоссийский фонд прямых инвестицийПетер СийяртоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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