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"Газпром" подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа
"Газпром" подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа - РИА Новости, 27.09.2021
"Газпром" подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа
"Газпром" и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:24
2021-09-27T20:44
экономика
венгрия
газпром
газпром экспорт
петер сийярто
елена бурмистрова
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БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. "Газпром" и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания договора прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Газпром" в своем сообщении пояснил, что подписаны два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию между "Газпром экспортом" и MVM CEEnergy Ltd. Суммарный объем контрактов — до 4,5 миллиарда кубометров, срок действия каждого из них — 15 лет.Ранее Сийярто заявил РИА Новости, что венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока контракта. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через десять лет.Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.В Киеве заявили, что разочарованы решением Венгрии действовать в обход Украины. МИД страны пообещал попросить Еврокомиссию проверить контракт на соответствие европейскому законодательству в области энергетики.
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экономика, венгрия, газпром, газпром экспорт, петер сийярто, елена бурмистрова
15:24 27.09.2021 (обновлено: 20:44 27.09.2021)
 
"Газпром" подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа

"Газпром" подписал с Венгрией 15-летний контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа

© Фото : пресс-центр "Газпром"Амурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : пресс-центр "Газпром"
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БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. "Газпром" и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания договора прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Газпром" в своем сообщении пояснил, что подписаны два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию между "Газпром экспортом" и MVM CEEnergy Ltd. Суммарный объем контрактов — до 4,5 миллиарда кубометров, срок действия каждого из них — 15 лет.
Ранее Сийярто заявил РИА Новости, что венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока контракта. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.

"Еще одной важной составляющей новых договоренностей является диверсификация маршрутов таких поставок. Уже 1 октября Венгрия начнет получать газ "Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы", — сказала Бурмистрова.

Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.
В Киеве заявили, что разочарованы решением Венгрии действовать в обход Украины. МИД страны пообещал попросить Еврокомиссию проверить контракт на соответствие европейскому законодательству в области энергетики.
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ЭкономикаВенгрияГазпромГазпром ЭкспортПетер СийяртоЕлена Бурмистрова
 
 
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