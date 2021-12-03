https://ria.ru/20211203/sputnik-1762073260.html

Глава МИД Венгрии оценил эффективность "Спутника V"

Глава МИД Венгрии оценил эффективность "Спутника V" - РИА Новости, 03.12.2021

Глава МИД Венгрии оценил эффективность "Спутника V"

У Венгрии очень хороший опыт работы с российской вакциной "Спутник V", сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:36

2021-12-03T17:36

2021-12-03T17:36

распространение коронавируса

вакцинация

венгрия

российский фонд прямых инвестиций

петер сийярто

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598302859_0:256:3001:1944_1920x0_80_0_0_bc7c3eb0d2dca24db722ef4029c479cc.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. У Венгрии очень хороший опыт работы с российской вакциной "Спутник V", сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто."У нас со "Спутником" очень хороший опыт работы, его получили более миллиона венгров, и результаты такие же хорошие, как и у других пяти вакцин. Причем все очень эффективны", - сказал Сийярто в интервью радио Латвии.Он также отметил, что Венгрия начала строительство завода для производства вакцин и переговоры с Россией о производстве "Спутника V"."Сейчас мы начали строить свой национальный завод для производства вакцин и говорить и с Россией, и с Китаем об инвестициях, чтобы мы могли производить вакцины "Спутник" и Sinopharm", - сказал глава венгерского МИД.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что "Спутник V" показал в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев (98%) при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе 3,7 миллиона вакцинированных.Фонд также напомнил, что Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило "Спутник V".

https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761737567.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вакцинация, венгрия, российский фонд прямых инвестиций, петер сийярто, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"