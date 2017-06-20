Росатом хочет через год завершить проектирование АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Росатом" рассчитывает весной 2018 года завершить разработку всей проектной документации по достройке АЭС "Пакш" в Венгрии, сообщил замглавы госкорпорации Кирилл Комаров на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2017".

"Сегодня мы ставим перед собой цель продолжать всю эту работу (по разработке документации) с тем, чтобы все, что связано с проектированием, было закончено уже к маю следующего года. И параллельно с этим, смотрим, какие есть возможности, не нарушая действующие регламенты, начать подготовительные работы на площадке, которые можно будет сделать до того, как будет получена лицензия на сооружение объекта", — сказал Комаров на брифинге.

Он пояснил, что "естественно, это могут быть только работы, не связанные с обеспечением ядерной безопасности".

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.

В марте текущего года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС. Получение этих документов свидетельствовало о соответствии проекта требованиям Венгрии и Евросоюза.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.