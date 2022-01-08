https://ria.ru/20220108/biografiya-1766149909.html

Биография Ким Чен Ына

Биография Ким Чен Ына - РИА Новости, 08.01.2022

Биография Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года (согласно другим версиям – в 1983 или в 1984 году). Является младшим сыном Ким Чен Ира –лидера КНДР в 1994‑2011 РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T02:13

2022-01-08T02:13

2022-01-08T02:13

справки

ким чен ын

кндр (северная корея)

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Лидер КНДР Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года (согласно другим версиям – в 1983 или в 1984 году). Является младшим сыном Ким Чен Ира –лидера КНДР в 1994‑2011 годах и внуком Ким Ир Сена – первого главы Северной Кореи (1972‑1994), основоположника доктрины "чучхе". В качестве его матери называют Ко Ён Хи, неофициальную жену руководителя КНДР. Она родилась в Японии, занималась балетным искусством и скончалась в 2004 году. Ким Чен Ын окончил международную школу в Берне (Швейцария). В школе он учился вместе с братом Ким Чен Чхолем и сестрой Ким Ё Чжон, однако, по сообщениям южнокорейских СМИ, дети Ким Чен Ира помимо школы там практически не выходили из дома, чтобы не попасть под влияние капитализма. Образование Ким Чен Ын продолжил в КНДР, учился в Университете имени Ким Ир Сена и Военном университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.В 2006 году руководящим работникам Корейской народной партии были розданы значки с портретами Ким Чен Ына, что стало поводом для разговоров о том, что его готовят к наследованию. В апреле 2009 года Ким Чен Ын стал членом Государственного комитета обороны КНДР.28 мая 2009 года лидер КНДР Ким Чен Ир официально назначил Ким Чен Ына своим преемником. Уведомление о назначении официального наследника было направлено в зарубежные представительства Пхеньяна, а также руководству КНДР.27 сентября 2010 года стало известно, что Ким Чен Ыну присвоено звание генерала.29 сентября 2010 года СМИ сообщили, что он введен в состав ЦК правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) и назначен на пост вице‑председателя Центрального военного комитета партии. Назначение было произведено на первой за последние 44 года конференции ТПК. 31 декабря 2011 года политбюро ЦК Трудовой партии Кореи официально назначило Ким Чен Ына верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.11 апреля 2012 года Ким Чен Ын был назначен первым секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), председателем Центрального военного комитета партии. Он также вошел в состав политбюро ЦК ТПК и президиума политбюро.13 апреля 2012 года Верховное народное собрание (парламент) КНДР утвердило его на пост первого председателя Государственного комитета обороны КНДР.В июле 2012 года Ким Чен Ын стал маршалом Корейской народной армии (КНА). В мае 2016 года лидер КНДР Ким Чен Ын занял высший партийный пост председателя Трудовой партии Кореи (ТПК). Центральный Комитет ТПК также избрал Ким Чен Ына членом президиума политбюро ЦК. В январе 2021 года должность лидера КНДР Ким Чен Ына в Трудовой партии Кореи (ТПК) из председателя переименовали в генерального секретаря. 29 июня 2016 года Ким Чен Ын возглавил новый орган власти в стране – Государственный совет. Сообщалось, что Госсовет заменил собой прежний Государственный комитет обороны страны. В 2012 году Ким Чен Ын стал "Человеком года" по версии онлайн‑опроса читателей журнала Time, набрав более пяти с половиной миллионов голосов. Супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу (1985 года рождения) – выпускница университета имени Ким Ир Сена, известная в КНДР певица. Ее отец – преподаватель, мать – врач. По информации южнокорейских СМИ, лидер КНДР узаконил отношения с ней в 2009 году. По данным агентства Рёнхап, у пары трое детей. В 2010 и 2013 году у них родились первые два ребенка. В начале 2017 года жена лидера КНДР родила третьего ребенка. По словам американского баскетболиста Денниса Родмана, посетившего КНДР в 2013 году, второй ребенок у Ким Чен Ына – девочка Ким Чжу Э. Имена и пол остальных неизвестны. При Ким Чен Ыне особое внимание стало уделяться наращиванию ракетно-ядерного потенциала страны. Уже в 2013 году КНДР провела третье за историю страны испытание ядерной бомбы. В январе 2016 года Северная Корея заявила об успешном проведении испытаний водородной бомбы. Однако эксперты выразили сомнения в том, что было испытано термоядерное оружие, но они были едины во мнении, что КНДР провела четвертое ядерное испытание.За время нахождения Ким Че Ына у власти КНДР также провела около ста запусков баллистических ракет.В 2018 году началось потепление отношений между Севером и Югом. За 2018 год состоялось три саммита лидеров республик: в апреле и мае встречи прошли в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, в сентябре – в Пхеньяне. Сентябрьский саммит стал первым за последние 11 лет визитом южнокорейского лидера в Пхеньян. Существенно улучшить межкорейские отношения позволили Олимпийские игры в Пхенчахе. КНДР направила свою сборную, а также высокопоставленные делегации, которые приняли участие в церемониях открытия и закрытия Игр. Однако в 2020 году межкорейские отношения вновь ухудшились. Лидер КНДР Ким Чен Ын трижды встречался с 45-м президентом США Дональдом Трампом, при этом лидеры КНДР и США не раз подчеркивали дружественность их личных связей. Ким Чен Ын в 2019 году впервые посетил Россию. Во Владивостоке состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.Мировое сообщество обвиняет Ким Чен Ына в систематических нарушениях прав человека. Эксперты ООН заявляют о массовых убийствах, заключении в рабство, пытках, тюремных сроках, сексуальном насилии, принудительном переселении и похищениях людей внутри КНДР. Специальный докладчик ООН по вопросу прав человека в КНДР Томас Охеа Кинтана отмечает, что "ответственность за эти и другие преступления скорее всего лежат на руководстве страны".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кндр (северная корея)

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справки, ким чен ын, кндр (северная корея)