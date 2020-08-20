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СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T23:17
2020-08-20T23:46
ким ё чжон
ким чен ын
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> передал часть полномочий своей младшей сестре <a href="http://ria.ru/person_Kim_JO_CHzhon/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ё Чжон</a>, сообщает агентство <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20200820010151315?section=nk/nk#none" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рёнхап</a> со ссылкой на данные южнокорейской разведки.Отмечается, что занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сейчас по праву делегирования занимается общегосударственными делами. Кроме того, она отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула.Как заявили в разведывательной службе, сестра Ким Чен Ына является "лидером номер два" в <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">КНДР</a>, однако нынешний руководитель пока еще не выбрал себе преемника.Председатель кабинета министров Ким Док Хун и заместитель председателя Госсовета Пак Бон Дю взяли на себя обязанности управления экономикой страны. Еще два высокопоставленных чиновника стали частично ответственными за вопросы обороны.Источники агентства сообщили, что такое делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который испытывает Ким Чен Ын, и снять с него часть вины в случае "провала его политики".В апреле Ким Чен Ын в течение 20 дней не появлялся на публике. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в "вегетативном состоянии". Первого мая после почти трехнедельного отсутствия Ким Чен Ын посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо близ Пхеньяна. Его сопровождала Ким Ё Чжон, которой некоторые пророчат роль преемника северокорейского лидера.Министр по делам национального объединения <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank">Южной Кореи</a> — профильного ведомства по межкорейским контактам — Ким Ён Чхоль заявлял, что сообщения о проблемах со здоровьем лидера КНДР — это "фейк" и "инфодемия".
https://ria.ru/20200428/1570647246.html
https://ria.ru/20200613/1572769679.html
4
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
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ким ё чжон, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), в мире

СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

23:17 20.08.2020 (обновлено: 23:46 20.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын перед началом российско-корейских переговоров. 25 апреля 2019
Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом российско-корейских переговоров. 25 апреля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Отмечается, что занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сейчас по праву делегирования занимается общегосударственными делами. Кроме того, она отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
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Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну
Как заявили в разведывательной службе, сестра Ким Чен Ына является "лидером номер два" в КНДР, однако нынешний руководитель пока еще не выбрал себе преемника.
Председатель кабинета министров Ким Док Хун и заместитель председателя Госсовета Пак Бон Дю взяли на себя обязанности управления экономикой страны. Еще два высокопоставленных чиновника стали частично ответственными за вопросы обороны.
Источники агентства сообщили, что такое делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который испытывает Ким Чен Ын, и снять с него часть вины в случае "провала его политики".
В апреле Ким Чен Ын в течение 20 дней не появлялся на публике. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в "вегетативном состоянии". Первого мая после почти трехнедельного отсутствия Ким Чен Ын посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо близ Пхеньяна. Его сопровождала Ким Ё Чжон, которой некоторые пророчат роль преемника северокорейского лидера.
Министр по делам национального объединения Южной Кореи — профильного ведомства по межкорейским контактам — Ким Ён Чхоль заявлял, что сообщения о проблемах со здоровьем лидера КНДР — это "фейк" и "инфодемия".
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Ким Ё ЧжонКим Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
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