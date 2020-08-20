https://ria.ru/20200820/polnomochiya-1576070447.html

СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T23:17

2020-08-20T23:17

2020-08-20T23:46

ким ё чжон

ким чен ын

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> передал часть полномочий своей младшей сестре <a href="http://ria.ru/person_Kim_JO_CHzhon/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ё Чжон</a>, сообщает агентство <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20200820010151315?section=nk/nk#none" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рёнхап</a> со ссылкой на данные южнокорейской разведки.Отмечается, что занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сейчас по праву делегирования занимается общегосударственными делами. Кроме того, она отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула.Как заявили в разведывательной службе, сестра Ким Чен Ына является "лидером номер два" в <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">КНДР</a>, однако нынешний руководитель пока еще не выбрал себе преемника.Председатель кабинета министров Ким Док Хун и заместитель председателя Госсовета Пак Бон Дю взяли на себя обязанности управления экономикой страны. Еще два высокопоставленных чиновника стали частично ответственными за вопросы обороны.Источники агентства сообщили, что такое делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который испытывает Ким Чен Ын, и снять с него часть вины в случае "провала его политики".В апреле Ким Чен Ын в течение 20 дней не появлялся на публике. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в "вегетативном состоянии". Первого мая после почти трехнедельного отсутствия Ким Чен Ын посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо близ Пхеньяна. Его сопровождала Ким Ё Чжон, которой некоторые пророчат роль преемника северокорейского лидера.Министр по делам национального объединения <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank">Южной Кореи</a> — профильного ведомства по межкорейским контактам — Ким Ён Чхоль заявлял, что сообщения о проблемах со здоровьем лидера КНДР — это "фейк" и "инфодемия".

https://ria.ru/20200428/1570647246.html

https://ria.ru/20200613/1572769679.html

4

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким ё чжон, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), в мире