Рейтинг@Mail.ru
Военный парад в КНДР посетили Ким Чен Ын, его дочь и Ансамбль Александрова - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/parad-1895137246.html
Военный парад в КНДР посетили Ким Чен Ын, его дочь и Ансамбль Александрова
Военный парад в КНДР посетили Ким Чен Ын, его дочь и Ансамбль Александрова - РИА Новости, 09.09.2023
Военный парад в КНДР посетили Ким Чен Ын, его дочь и Ансамбль Александрова
КНДР провела парад сил гражданской обороны в честь годовщины основания страны, на нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, а также... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:30
2023-09-09T07:30
корейский полуостров
ким чен ын
ким ир сен
пхеньян
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149244/62/1492446271_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_ac0867330408caddf7a0f5c1684796cc.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. КНДР провела парад сил гражданской обороны в честь годовщины основания страны, на нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, а также Ансамбль имени Александрова, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник. "Восьмого сентября на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне торжественно состоялся военный парад вооруженных сил гражданской обороны в ознаменование 75-летия основания КНДР... Уважаемый товарищ Ким Чен Ын присутствовал на военном параде...", - говорится в сообщении, отмечается, что на мероприятии также присутствовала дочь лидера КНДР. На мероприятие были приглашены члены партийной и правительственной делегации КНР, российские и китайские дипломаты, а также Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова который находится с визитом в КНДР для принятия участия в торжественных мероприятиях. Как информирует агентство, в небе выстроились самолеты, изобразив цифру "75", выступил военный оркестр, состоялась торжественная церемония подъема государственного флага КНДР. В параде приняли участие колонны Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения. По завершении парада был запущен праздничный салют, участники мероприятия скандировали "Мансе!" ("Ура" - ред.)". Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) передавало, что в Северной Корее уже несколько дней проходят праздничные мероприятия, в ночь на субботу состоялся военный парад.
https://ria.ru/20230909/sotrudnichestvo-1895134510.html
корейский полуостров
пхеньян
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149244/62/1492446271_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_1678fedea8e986d4352e357bc9045af0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корейский полуостров, ким чен ын, ким ир сен, пхеньян, китай, в мире
Корейский полуостров, Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, Пхеньян, Китай, В мире
Военный парад в КНДР посетили Ким Чен Ын, его дочь и Ансамбль Александрова

ЦТАК: военный парад в КНДР посетили Ким Чен Ын, его дочь и Ансамбль Александрова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПарад в Пхеньяне, в КНДР
Парад в Пхеньяне, в КНДР - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Парад в Пхеньяне, в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. КНДР провела парад сил гражданской обороны в честь годовщины основания страны, на нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, а также Ансамбль имени Александрова, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
"Восьмого сентября на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне торжественно состоялся военный парад вооруженных сил гражданской обороны в ознаменование 75-летия основания КНДР... Уважаемый товарищ Ким Чен Ын присутствовал на военном параде...", - говорится в сообщении, отмечается, что на мероприятии также присутствовала дочь лидера КНДР.
На мероприятие были приглашены члены партийной и правительственной делегации КНР, российские и китайские дипломаты, а также Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова который находится с визитом в КНДР для принятия участия в торжественных мероприятиях.
Как информирует агентство, в небе выстроились самолеты, изобразив цифру "75", выступил военный оркестр, состоялась торжественная церемония подъема государственного флага КНДР. В параде приняли участие колонны Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения.
По завершении парада был запущен праздничный салют, участники мероприятия скандировали "Мансе!" ("Ура" - ред.)".
Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) передавало, что в Северной Корее уже несколько дней проходят праздничные мероприятия, в ночь на субботу состоялся военный парад.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Си Цзиньпин выразил готовность укрепить стратегическое партнерство с КНДР
06:45
 
Корейский полуостровКим Чен ЫнКим Ир СенПхеньянКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала