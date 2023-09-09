https://ria.ru/20230909/parad-1895137246.html

Военный парад в КНДР посетили Ким Чен Ын, его дочь и Ансамбль Александрова

Военный парад в КНДР посетили Ким Чен Ын, его дочь и Ансамбль Александрова - РИА Новости, 09.09.2023

Военный парад в КНДР посетили Ким Чен Ын, его дочь и Ансамбль Александрова

КНДР провела парад сил гражданской обороны в честь годовщины основания страны, на нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, а также... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:30

2023-09-09T07:30

2023-09-09T07:30

корейский полуостров

ким чен ын

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. КНДР провела парад сил гражданской обороны в честь годовщины основания страны, на нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, а также Ансамбль имени Александрова, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник. "Восьмого сентября на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне торжественно состоялся военный парад вооруженных сил гражданской обороны в ознаменование 75-летия основания КНДР... Уважаемый товарищ Ким Чен Ын присутствовал на военном параде...", - говорится в сообщении, отмечается, что на мероприятии также присутствовала дочь лидера КНДР. На мероприятие были приглашены члены партийной и правительственной делегации КНР, российские и китайские дипломаты, а также Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова который находится с визитом в КНДР для принятия участия в торжественных мероприятиях. Как информирует агентство, в небе выстроились самолеты, изобразив цифру "75", выступил военный оркестр, состоялась торжественная церемония подъема государственного флага КНДР. В параде приняли участие колонны Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения. По завершении парада был запущен праздничный салют, участники мероприятия скандировали "Мансе!" ("Ура" - ред.)". Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) передавало, что в Северной Корее уже несколько дней проходят праздничные мероприятия, в ночь на субботу состоялся военный парад.

https://ria.ru/20230909/sotrudnichestvo-1895134510.html

корейский полуостров

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корейский полуостров, ким чен ын, ким ир сен, пхеньян, китай, в мире