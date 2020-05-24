Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета ТПК, впервые появившись на публике с 1 мая.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало материал о заседании в воскресенье. Дата проведения мероприятия не названа, но указано, что приказы, которые лидер КНДР подписал по его итогам, обнародованы 23 мая.
Агентство сопроводило статью фотографией лидера, где он сидит в президиуме на фоне флагов ТПК.
Перед участием в открытии завода удобрений 1 мая сообщения об участии Ким Чен Ына в публичных мероприятиях не появлялись в течение 20 дней. За это время в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти, но на фотографиях и видео с мероприятия на Сунчхонском заводе Ким Чен Ын выглядел здоровым.
Японские и южнокорейские СМИ позже сообщали, что после посещения завода лидер КНДР находился в Вонсане.