Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало материал о заседании в воскресенье. Дата проведения мероприятия не названа, но указано, что приказы, которые лидер КНДР подписал по его итогам, обнародованы 23 мая.

Перед участием в открытии завода удобрений 1 мая сообщения об участии Ким Чен Ына в публичных мероприятиях не появлялись в течение 20 дней. За это время в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти, но на фотографиях и видео с мероприятия на Сунчхонском заводе Ким Чен Ын выглядел здоровым.