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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-05T10:19
https://ria.ru/20200505/1570973660.html
Путин наградил Ким Чен Ына медалью к юбилею Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635402_0:48:3072:1776_1036x0_80_0_0_38e9e5be4e7037e342c88cdf9671b751.jpg
РИА Новости

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к юбилею Победы

07:25 05.05.2020 (обновлено: 10:19 05.05.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главу КНДР Ким Чен Ын наградили юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике, сообщило посольство России в КНДР в Facebook.
Пятого мая во Дворце съездов Мансудэ посол России Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону. Затем состоялась их краткая беседа, в ходе которой они подтвердили настрой на продолжение усилий по реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на развитие и укрепление сотрудничества.
Греческий композитор и дирижер Микис Теодоракис
29 апреля, 07:0675 лет Великой Победы
Греческий композитор Теодоракис награжден медалью к 75-летию Победы
17424911486
75 лет Великой ПобедыРоссияАлександр МацегораКим Чен ЫнКНДРВ мире
Популярные комментарии
Единственный друг😊
5 мая, 09:04
ГРГражданин России
36713021
дружат дети в песочнице, а у стран двухстороннее сотрудничество в своих национальных интересах
5 мая, 09:21
алексей .
38710018
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