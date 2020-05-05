Путин наградил Ким Чен Ына медалью к юбилею Победы

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главу КНДР Ким Чен Ын наградили юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике, сообщило посольство России в КНДР в Facebook.
Пятого мая во Дворце съездов Мансудэ посол России Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону. Затем состоялась их краткая беседа, в ходе которой они подтвердили настрой на продолжение усилий по реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на развитие и укрепление сотрудничества.