https://ria.ru/20210111/dolzhnost-1592508861.html

Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи

Должность лидера КНДР Ким Чен Ына в Трудовой партии Кореи (ТПК) из председателя переименовали в генерального секретаря после решения вернуть Исполнительному... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T03:33

2021-01-11T03:33

2021-01-11T10:17

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СЕУЛ, 11 янв — РИА Новости. Должность лидера КНДР Ким Чен Ына в Трудовой партии Кореи (ТПК) из председателя переименовали в генерального секретаря после решения вернуть Исполнительному политическому совету название "секретариат", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).С момента основания ТПК в 1949 году должность ее главы занимал Ким Ир Сен — сначала как председатель, а с 1966-го как генеральный секретарь ЦК. После смерти Ким Ир Сена этот пост унаследовал его сын Ким Чен Ир, занимавший должность до своей смерти в 2011 году.Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ыра, после прихода к власти находился на посту первого секретаря ЦК ТПК. Секретариат упразднили на седьмом съезде партии в 2016 году, а вместо него создали Исполнительный политический совет ЦК ТПК под председательством Ким Чен Ына.По итогам пятого дня восьмого съезда 9 января 2021-го Исполнительный политический совет вновь переименовали в секретариат, а отделы совета — в отделы секретариата. А пост Ким Чен Ына стал называться "генеральный секретарь", как у его деда и отца.Ким Чен Ын также является верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны, маршалом Корейской народной армии, председателем Центрального военного комитета ТПК, членом президиума политбюро ЦК партии, главой Государственного совета (бывший Государственный комитет обороны).

https://ria.ru/20210109/vrag-1592359248.html

https://ria.ru/20210109/otnosheniya-1592364291.html

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корейская народная армия, ким ир сен, ким чен ын, ким чен ир, сеул, кндр (северная корея), в мире