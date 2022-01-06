Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220106/liepa-1766212836.html
Биография Андриса Лиепы
Биография Андриса Лиепы - РИА Новости, 06.01.2022
Биография Андриса Лиепы
Артист балета, режиссер и продюсер, народный артист России Андрис Марисович Лиепа родился 6 января 1962 года в Москве в семье известного артиста балета, солиста РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T00:47
2022-01-06T00:47
справки
москва
андрис лиепа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766213712_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_9afb904b5983f47c944309c6ad91ac8c.jpg
Артист балета, режиссер и продюсер, народный артист России Андрис Марисович Лиепа родился 6 января 1962 года в Москве в семье известного артиста балета, солиста Большого театра Мариса Лиепы (1936-1989). Его мать, Маргарита Жигунова, была артисткой Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. В 1981 году окончил Московское академическое хореографическое училище, класс Александра Прокофьева. В том же году он был приглашен в Большой театр СССР.Исполнял ведущие партии в основном репертуаре театра, в балетах "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Жизель" Адольфа Адана, "Раймонда" Александра Глазунова, "Иван Грозный" Сергея Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича и др. С 1988 года Андрис Лиепа начал выступать в качестве приглашенного солиста в иностранных балетных труппах – "Нью-Йорк сити балет" (NYCB), "Американском театре балета" (ABT), исполняя заглавные партии в постановках Кеннета Макмиллана, Джорджа Баланчина, Михаила Барышникова.Лиепа выступал также в Римской, Шведской и в Парижской операх, в театре "Ла Скала" (Италия).С 1991 по 1998 годы был ведущим солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).С труппой "Кремлевского балета" исполнил ведущие партии в спектаклях "Макбет" и "Золушка", постановку которых осуществил прославленный танцовщик Владимир Васильев.В 1993 году Лиепа возобновил балеты Михаила Фокина "Петрушка" и "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского и "Шехерезада" на музыку Николая Римского-Корсакова, созданные для знаменитых дягилевских "Русских сезонов" в Париже, и показал их на сцене Большого и Мариинского театров. В 1994 году поставил оперу Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже" в Мариинском театре. В 1995 году спектакль был показан на Эдинбургском фестивале.В 1997 году стал организатором и режиссером кинематографического проекта "Возвращение Жар-Птицы", в который вошли три балета Михаила Фокина "Петрушка", "Жар-Птица" и "Шехерезада". Андрис Лиепа исполнил главные партии в восстановленных им фильмах-балетах.Как режиссер осуществил постановку оперы "Евгений Онегин" в Оперном центре Галины Вишневской (2007), оперы "Золотой петушок" в Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац (2013, совместно Георгием Исаакяном) и др.В 2014 - 2015 годах Андрис Лиепа был художественным руководителем и главным балетмейстером Театра "Кремлевский балет".C января 2019 года – художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. В апреле 2019 года на сцене ГАБТ имени Навои представил свою редакцию балета "Баядерка" (на основе хореографической композиции Мариуса Петипа). В марте 2020 года представил три одноактных балета "Шахерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски". В 1997 году Андрис сыграл роль русского поэта Сергея Есенина в пьесе "Айседора, когда она танцевала" в Токио (Япония). Как киноактер исполнил главную роль в драме "Короткое дыхание любви" (1992). Режиссер документальных фильмов "Он научился летать" (1991) и "Возвращение Жар-птицы" (1997), в последнем выступил и в роли сценариста. В 1996 году в память отца организовал Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы. Самым значительным проектом фонда являются "Русские сезоны XXI века", в рамках которого восстанавливаются балетные и оперные шедевры легендарной антрепризы Сергея Дягилева. Андрис Лиепа является режиссером, организатором и продюсером проекта "Русские сезоны XXI века". Является учредителем центра по развитию проектов и программ в области культуры и просвещения "Андрис Лиепа Production". Андрис Лиепа – народный артист РФ (2009). Награжден латвийским орденом "Трех звезд" (2007).Является обладателем золотой медали IV Международного конкурса артистов балета (1981), серебряной медали V Международного конкурса артистов балета (1985). Удостоен Гран-при Международного конкурса артистов балета в Джексоне (США, 1986). В 1998 году за свой фильм "Возвращение Жар-птицы" он получил приз Французской академии кино "Золотая лента русского кино".Андрис Лиепа был дважды женат. Его первой супругой была солистка балета Большого театра Людмила Семеняка. Второй раз он женился на Екатерине Катковской. От этого брака у Лиепы есть дочь Ксения. Сестра Андриса Лиепы – народная артистка РФ, российская балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766213712_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_baf5fdbd879d8abf35c5c19a11f5cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, москва, андрис лиепа
00:47 06.01.2022
 

Биография Андриса Лиепы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист Андрис Лиепа
Народный артист Андрис Лиепа - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Артист балета, режиссер и продюсер, народный артист России Андрис Марисович Лиепа родился 6 января 1962 года в Москве в семье известного артиста балета, солиста Большого театра Мариса Лиепы (1936-1989). Его мать, Маргарита Жигунова, была артисткой Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.
В 1981 году окончил Московское академическое хореографическое училище, класс Александра Прокофьева. В том же году он был приглашен в Большой театр СССР.
Исполнял ведущие партии в основном репертуаре театра, в балетах "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Жизель" Адольфа Адана, "Раймонда" Александра Глазунова, "Иван Грозный" Сергея Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича и др.
С 1988 года Андрис Лиепа начал выступать в качестве приглашенного солиста в иностранных балетных труппах – "Нью-Йорк сити балет" (NYCB), "Американском театре балета" (ABT), исполняя заглавные партии в постановках Кеннета Макмиллана, Джорджа Баланчина, Михаила Барышникова.
Лиепа выступал также в Римской, Шведской и в Парижской операх, в театре "Ла Скала" (Италия).
С 1991 по 1998 годы был ведущим солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).
С труппой "Кремлевского балета" исполнил ведущие партии в спектаклях "Макбет" и "Золушка", постановку которых осуществил прославленный танцовщик Владимир Васильев.
В 1993 году Лиепа возобновил балеты Михаила Фокина "Петрушка" и "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского и "Шехерезада" на музыку Николая Римского-Корсакова, созданные для знаменитых дягилевских "Русских сезонов" в Париже, и показал их на сцене Большого и Мариинского театров.
В 1994 году поставил оперу Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже" в Мариинском театре. В 1995 году спектакль был показан на Эдинбургском фестивале.
В 1997 году стал организатором и режиссером кинематографического проекта "Возвращение Жар-Птицы", в который вошли три балета Михаила Фокина "Петрушка", "Жар-Птица" и "Шехерезада". Андрис Лиепа исполнил главные партии в восстановленных им фильмах-балетах.
Как режиссер осуществил постановку оперы "Евгений Онегин" в Оперном центре Галины Вишневской (2007), оперы "Золотой петушок" в Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац (2013, совместно Георгием Исаакяном) и др.
В 2014 - 2015 годах Андрис Лиепа был художественным руководителем и главным балетмейстером Театра "Кремлевский балет".
C января 2019 года – художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.
В апреле 2019 года на сцене ГАБТ имени Навои представил свою редакцию балета "Баядерка" (на основе хореографической композиции Мариуса Петипа). В марте 2020 года представил три одноактных балета "Шахерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски".
В 1997 году Андрис сыграл роль русского поэта Сергея Есенина в пьесе "Айседора, когда она танцевала" в Токио (Япония).
Как киноактер исполнил главную роль в драме "Короткое дыхание любви" (1992).
Режиссер документальных фильмов "Он научился летать" (1991) и "Возвращение Жар-птицы" (1997), в последнем выступил и в роли сценариста.
В 1996 году в память отца организовал Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы. Самым значительным проектом фонда являются "Русские сезоны XXI века", в рамках которого восстанавливаются балетные и оперные шедевры легендарной антрепризы Сергея Дягилева. Андрис Лиепа является режиссером, организатором и продюсером проекта "Русские сезоны XXI века".
Является учредителем центра по развитию проектов и программ в области культуры и просвещения "Андрис Лиепа Production".
Андрис Лиепа – народный артист РФ (2009).
Награжден латвийским орденом "Трех звезд" (2007).
Является обладателем золотой медали IV Международного конкурса артистов балета (1981), серебряной медали V Международного конкурса артистов балета (1985). Удостоен Гран-при Международного конкурса артистов балета в Джексоне (США, 1986). В 1998 году за свой фильм "Возвращение Жар-птицы" он получил приз Французской академии кино "Золотая лента русского кино".
Андрис Лиепа был дважды женат. Его первой супругой была солистка балета Большого театра Людмила Семеняка. Второй раз он женился на Екатерине Катковской. От этого брака у Лиепы есть дочь Ксения.
Сестра Андриса Лиепы – народная артистка РФ, российская балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваАндрис Лиепа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45В Алма-Ате снова перестал работать интернет
01:39Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в Казахстан
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
Лента новостейМолния
В Алма-Ате снова перестал работать интернетКремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в КазахстанЭксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками