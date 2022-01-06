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Биография Андриса Лиепы

Биография Андриса Лиепы - РИА Новости, 06.01.2022

Биография Андриса Лиепы

Артист балета, режиссер и продюсер, народный артист России Андрис Марисович Лиепа родился 6 января 1962 года в Москве в семье известного артиста балета, солиста РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T00:47

2022-01-06T00:47

2022-01-06T00:47

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андрис лиепа

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Артист балета, режиссер и продюсер, народный артист России Андрис Марисович Лиепа родился 6 января 1962 года в Москве в семье известного артиста балета, солиста Большого театра Мариса Лиепы (1936-1989). Его мать, Маргарита Жигунова, была артисткой Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. В 1981 году окончил Московское академическое хореографическое училище, класс Александра Прокофьева. В том же году он был приглашен в Большой театр СССР.Исполнял ведущие партии в основном репертуаре театра, в балетах "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Жизель" Адольфа Адана, "Раймонда" Александра Глазунова, "Иван Грозный" Сергея Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича и др. С 1988 года Андрис Лиепа начал выступать в качестве приглашенного солиста в иностранных балетных труппах – "Нью-Йорк сити балет" (NYCB), "Американском театре балета" (ABT), исполняя заглавные партии в постановках Кеннета Макмиллана, Джорджа Баланчина, Михаила Барышникова.Лиепа выступал также в Римской, Шведской и в Парижской операх, в театре "Ла Скала" (Италия).С 1991 по 1998 годы был ведущим солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).С труппой "Кремлевского балета" исполнил ведущие партии в спектаклях "Макбет" и "Золушка", постановку которых осуществил прославленный танцовщик Владимир Васильев.В 1993 году Лиепа возобновил балеты Михаила Фокина "Петрушка" и "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского и "Шехерезада" на музыку Николая Римского-Корсакова, созданные для знаменитых дягилевских "Русских сезонов" в Париже, и показал их на сцене Большого и Мариинского театров. В 1994 году поставил оперу Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже" в Мариинском театре. В 1995 году спектакль был показан на Эдинбургском фестивале.В 1997 году стал организатором и режиссером кинематографического проекта "Возвращение Жар-Птицы", в который вошли три балета Михаила Фокина "Петрушка", "Жар-Птица" и "Шехерезада". Андрис Лиепа исполнил главные партии в восстановленных им фильмах-балетах.Как режиссер осуществил постановку оперы "Евгений Онегин" в Оперном центре Галины Вишневской (2007), оперы "Золотой петушок" в Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац (2013, совместно Георгием Исаакяном) и др.В 2014 - 2015 годах Андрис Лиепа был художественным руководителем и главным балетмейстером Театра "Кремлевский балет".C января 2019 года – художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. В апреле 2019 года на сцене ГАБТ имени Навои представил свою редакцию балета "Баядерка" (на основе хореографической композиции Мариуса Петипа). В марте 2020 года представил три одноактных балета "Шахерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски". В 1997 году Андрис сыграл роль русского поэта Сергея Есенина в пьесе "Айседора, когда она танцевала" в Токио (Япония). Как киноактер исполнил главную роль в драме "Короткое дыхание любви" (1992). Режиссер документальных фильмов "Он научился летать" (1991) и "Возвращение Жар-птицы" (1997), в последнем выступил и в роли сценариста. В 1996 году в память отца организовал Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы. Самым значительным проектом фонда являются "Русские сезоны XXI века", в рамках которого восстанавливаются балетные и оперные шедевры легендарной антрепризы Сергея Дягилева. Андрис Лиепа является режиссером, организатором и продюсером проекта "Русские сезоны XXI века". Является учредителем центра по развитию проектов и программ в области культуры и просвещения "Андрис Лиепа Production". Андрис Лиепа – народный артист РФ (2009). Награжден латвийским орденом "Трех звезд" (2007).Является обладателем золотой медали IV Международного конкурса артистов балета (1981), серебряной медали V Международного конкурса артистов балета (1985). Удостоен Гран-при Международного конкурса артистов балета в Джексоне (США, 1986). В 1998 году за свой фильм "Возвращение Жар-птицы" он получил приз Французской академии кино "Золотая лента русского кино".Андрис Лиепа был дважды женат. Его первой супругой была солистка балета Большого театра Людмила Семеняка. Второй раз он женился на Екатерине Катковской. От этого брака у Лиепы есть дочь Ксения. Сестра Андриса Лиепы – народная артистка РФ, российская балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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