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Пожары в воинских частях в России в 2015-2021 годах

Пожары в воинских частях в России в 2015-2021 годах - РИА Новости, 21.12.2021

Пожары в воинских частях в России в 2015-2021 годах

в войсковой части в поселке Мосрентген в Новой Москве загорелась восьмиэтажная казарма. Все находившиеся в здании военнослужащие были эвакуированы. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:09

2021-12-21T17:09

2021-12-21T17:09

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202121 декабря в войсковой части в поселке Мосрентген в Новой Москве загорелась восьмиэтажная казарма. Все находившиеся в здании военнослужащие были эвакуированы.24 сентября в Москве начался пожар на территории Военного университета. В казарме войсковой части произошло возгорание, из-за которого частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Во время ЧП военнослужащие и иные лица, а также оружие и боеприпасы были эвакуированы. Пострадавших нет. 20207 октября на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет части вступил в борьбу с огнем, однако ему не удалось остановить возгорание. В результате взрывов боеприпасов и пожара в воинской части было уничтожено около 30 домов в четырех населенных пунктах. Здания двух школ и детского сада получили повреждения. Были эвакуированы более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, один из них скончался в больнице. 20195 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края произошли пожар со взрывами. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. По информации краевого территориального центра медицины катастроф, общее количество пострадавших составило 40 человек. Погиб один человек. 23 июля произошел пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы. Пожарными подразделениями МЧС и внештатной командой воинской части очаг задымления был ликвидирован. Горели лакокрасочные материалы в подвале здания. В результате пожара один человек пострадал, еще 90 эвакуировались из здания.13 июля в Саратовской области на подъездных путях станции Сенная, принадлежащих воинской части, произошло возгорание цистерны с бензином при ее заправке топливом. Штатным пожарным подразделением совместно с расчетами МЧС пожар был потушен. Распространения огня за пределы территории подразделения не произошло. В результате происшествия получили травмы четверо военнослужащих. 19 июня склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших не было. Боеприпасов и взрывчатых веществ на нем не было. 13 мая пожар произошел в складском помещении на территории воинской части в Абакане. Пострадавших не было. 201816 мая на территории бывшей военной части в Пугачево (Удмуртия), где проводились сбор и утилизация боеприпасов, произошел пожар сухой травы и растительности с последующими взрывами необезвреженных снарядов. Площадь пожара достигла 300 гектаров. 22 мая МЧС полностью ликвидировало возгорание. В результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений не было.201729 июля в Комсомольском районе Хабаровского края на территории воинской части загорелся склад с боеприпасами. Пожар возник на заглубленном складе с авиационно-ракетным вооружением в населенном пункте Галичный. Никто не пострадал. 25 марта вечером пожар возник в подсобном помещении на третьем этаже восьмиэтажного здания казармы воинской части Минобороны РФ в поселке Мосрентген в Новой Москве. Общая площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров. В результате происшествия люди не пострадали. 20164 августа в воинской части, дислоцированной в Нижегородской области, в одном из помещений для хранения утилизируемых порохов, произошло возгорание. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Пожарными расчетами воинской части возгорание было оперативно локализовано. Угрозы распространения огня на соседние здания не было. Пострадавших не было.11 февраля на складе в воинской части внутренних войск МВД в Саратове возник пожар. По данным областного ГУМЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Руководитель пресс-службы внутренних войск МВД России Василий Панченков сообщил, что на складе хранилось инженерное имущество. 2 февраля в одной из частей Хабаровского края загорелся фургон, оборудованный под пункт обогрева. Два солдата-срочника получили ожоги. Один из пострадавших погиб, второй был госпитализирован, но позже тоже скончался. Причиной возгорания стало грубое нарушение военнослужащими правил противопожарной безопасности – использование легковоспламеняющейся жидкости при растопке печи. 25 января на севере Москвы произошло возгорание в двухэтажной деревянной церкви на территории воинской части, принадлежащей внутренним войскам. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Его удалось потушить, никто не пострадал. Здание получило сильные повреждения, рухнул купол. 20153 мая на территории воинской части в Малопургинском районе Удмуртии произошло возгорание сухой травы. В мэрии района сообщили о нескольких одиночных хлопках, похожих на взрывы снарядов. В районе происшествия был введен режим повышенной опасности, но население не было эвакуировано. Сведений о пострадавших не поступало. 13 апреля в Забайкалье пожар из-за сильного ветра перекинулся с одного из дачных поселков на территорию воинской части в районе населенного пункта Лесной городок. Изначально поступала информация о взрывах на расположенном в части складе оружия, но впоследствии военные ее опровергли. Пожарными расчетами воинской части и вертолетами армейской авиации пожар был полностью ликвидирован.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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