https://ria.ru/20211221/kazarma-1764746049.html

В Новой Москве загорелась казарма в воинской части

В Новой Москве загорелась казарма в воинской части - РИА Новости, 21.12.2021

В Новой Москве загорелась казарма в воинской части

Восьмиэтажная казарма загорелась в войсковой части в поселке Мосрентген в Новой Москве, все военные эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:40

2021-12-21T15:40

2021-12-21T15:40

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосрентген

новая москва

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Восьмиэтажная казарма загорелась в войсковой части в поселке Мосрентген в Новой Москве, все военные эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Происходит возгорание восьмиэтажной казармы, здание размером 200 на 25 метров, все находившиеся в здании военнослужащие эвакуированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, дежурные силы спасателей выехали по заявке на пожар по адресу: Проектируемый проезд, 139.Согласно открытым данным, там расположена войсковая часть 61899, однако в ГУМЧС пока не уточняют, где именно происходит возгорание.

https://ria.ru/20211221/pozhar-1764692394.html

мосрентген

новая москва

россия

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосрентген, новая москва, россия