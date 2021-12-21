https://ria.ru/20211221/kazarma-1764746049.html
В Новой Москве загорелась казарма в воинской части
В Новой Москве загорелась казарма в воинской части - РИА Новости, 21.12.2021
В Новой Москве загорелась казарма в воинской части
Восьмиэтажная казарма загорелась в войсковой части в поселке Мосрентген в Новой Москве, все военные эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:40
2021-12-21T15:40
2021-12-21T15:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосрентген
новая москва
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Восьмиэтажная казарма загорелась в войсковой части в поселке Мосрентген в Новой Москве, все военные эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Происходит возгорание восьмиэтажной казармы, здание размером 200 на 25 метров, все находившиеся в здании военнослужащие эвакуированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, дежурные силы спасателей выехали по заявке на пожар по адресу: Проектируемый проезд, 139.Согласно открытым данным, там расположена войсковая часть 61899, однако в ГУМЧС пока не уточняют, где именно происходит возгорание.
https://ria.ru/20211221/pozhar-1764692394.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосрентген, новая москва, россия
В Новой Москве загорелась казарма в воинской части
В Новой Москве загорелась восьмиэтажная казарма в воинской части в поселке Мосрентген