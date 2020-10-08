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Пожар на складе под Рязанью повредил две школы и детсад

Здания двух школ и детского сада получили повреждения в результате пожара на территории военной части в Скопинском районе Рязанской области, однако сами дети в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:59

2020-10-08T12:59

2020-10-08T12:59

взрывы на складах в рязанской области

ряжский район

скопинский район

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Здания двух школ и детского сада получили повреждения в результате пожара на территории военной части в Скопинском районе <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a>, однако сами дети в результате происшествия не пострадали, сообщает региональное правительство.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Скопинском и Ряжском районах введен режим ЧС с 19.00 мск 7 октября и до особого распоряжения.В зоне ЧС находятся семь образовательных учреждений и их филиалов, которые посещают более 200 детей. По данным ведомства, работа детсадов приостановлена. Ученики Вослебовской школы переходят на дистанционную форму обучения с использованием региональной системы дистанционного обучения. Досрочно отправлены на каникулы учащиеся Мало-Шелемишевской и Шелемишевской школы Скопинского района и Первомайского филиала Ряжской школы №3. Остальные общеобразовательные учреждения, входящие в зону ЧС, работают в штатном режиме.

ряжский район

скопинский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ряжский район, скопинский район, рязанская область, безопасность, происшествия