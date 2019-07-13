В Саратовской области произошел пожар в воинской части

МОСКВА/САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Пожар разгорелся в Саратовской области при заправке автоцистерны топливом, четверо военных получили травмы, сообщает в субботу командование Саратовского гарнизона.

"Штатным пожарным подразделением совместно с расчетами МЧС пожар потушен. Распространения огня за пределы территории подразделения нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия получили травмы четверо военнослужащих, которые оперативно доставлены в медицинское учреждение, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Командование воинской части проводит проверку, чтобы установить причины возгорания.

Как сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД), возгорание цистерны с бензином произошло в субботу в 12.10 мск на подъездных путях станции Сенная, которые не принадлежат РЖД.