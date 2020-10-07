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На военном складе под Рязанью из-за пожара взорвались боеприпасы

В Рязанской области из-за огня, проникшего на территорию бывшего армейского арсенала, начали взрываться складированные там боеприпасы. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:29

2020-10-07T16:29

2020-10-07T16:29

взрывы на складах в рязанской области

ил-76

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

скопинский район

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> из-за огня, проникшего на территорию бывшего армейского арсенала, начали взрываться складированные там боеприпасы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.Инцидент произошел в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинском районе</a>. По словам собеседника агентства, масштаб случившегося выясняется.Причина ЧПВ сообщении пресс-службы Западного военного округа говорится, что огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.Штатный пожарный расчет части вступил в борьбу с огнем, однако ему не удалось остановить возгорание.В сообщении также отмечается, что личный состав и гражданский персонал эвакуированы, пострадавших нет, угроза близлежащим населенным пунктам отсутствует.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, сейчас взрывы снарядов гремят раз в пять-десять секунд.Ликвидация последствийПервоначально в целях безопасности эвакуировали тридцать жителей близлежащего населенного пункта, села Кузьминка-2. Позже в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщили, что, по последним данным, эвакуированы свыше 1,6 тысяч человек из 14 населенных пунктов.В частности, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Денис Арапов, из поселка Желтухино, где горит воинская часть, местные власти эвакуировали 130 школьников и 16 детей младшего возраста.Перекрыта федеральная трасса Р-22 "Каспий".На место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету находится самолет-танкер <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a>.Пресс-служба ЗВО сообщила, что к тушению могут привлечь три военных вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.К месту ЧП вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению.В Рязанскую область вылетает глава МЧС России Евгений Зиничев.В тушении пожара, по данным Минобороны, задействовано до десяти единиц военной спецтехники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин. Привлечено около 70 военнослужащих.Со стороны МЧС на место ЧП направили группировку общей численностью 100 человек и более 25 единиц техники.Кроме того, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, для разминирования территории после прекращения взрывов боеприпасов могут привлечь саперов и роботов Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По последним данным, взрывы снарядов продолжаются, в целях безопасности спасатели с техникой держат на удалении от арсенала в пять километров.

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москва

скопинский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T16:29 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ил-76, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, скопинский район, рязанская область, безопасность, происшествия