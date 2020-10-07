https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578657689.html
На военном складе под Рязанью из-за пожара взорвались боеприпасы
В Рязанской области из-за огня, проникшего на территорию бывшего армейского арсенала, начали взрываться складированные там боеприпасы. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:29
2020-10-07T16:29
2020-10-07T16:29
взрывы на складах в рязанской области
ил-76
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
скопинский район
рязанская область
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578650504_365:424:3252:2048_1400x0_80_0_0_a486ed3514fb2de3745d053ca2cf19b2.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> из-за огня, проникшего на территорию бывшего армейского арсенала, начали взрываться складированные там боеприпасы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.Инцидент произошел в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинском районе</a>. По словам собеседника агентства, масштаб случившегося выясняется.Причина ЧПВ сообщении пресс-службы Западного военного округа говорится, что огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.Штатный пожарный расчет части вступил в борьбу с огнем, однако ему не удалось остановить возгорание.В сообщении также отмечается, что личный состав и гражданский персонал эвакуированы, пострадавших нет, угроза близлежащим населенным пунктам отсутствует.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, сейчас взрывы снарядов гремят раз в пять-десять секунд.Ликвидация последствийПервоначально в целях безопасности эвакуировали тридцать жителей близлежащего населенного пункта, села Кузьминка-2. Позже в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщили, что, по последним данным, эвакуированы свыше 1,6 тысяч человек из 14 населенных пунктов.В частности, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Денис Арапов, из поселка Желтухино, где горит воинская часть, местные власти эвакуировали 130 школьников и 16 детей младшего возраста.Перекрыта федеральная трасса Р-22 "Каспий".На место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету находится самолет-танкер <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a>.Пресс-служба ЗВО сообщила, что к тушению могут привлечь три военных вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.К месту ЧП вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению.В Рязанскую область вылетает глава МЧС России Евгений Зиничев.В тушении пожара, по данным Минобороны, задействовано до десяти единиц военной спецтехники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин. Привлечено около 70 военнослужащих.Со стороны МЧС на место ЧП направили группировку общей численностью 100 человек и более 25 единиц техники.Кроме того, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, для разминирования территории после прекращения взрывов боеприпасов могут привлечь саперов и роботов Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По последним данным, взрывы снарядов продолжаются, в целях безопасности спасатели с техникой держат на удалении от арсенала в пять километров.
1
москва
скопинский район
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578650504_670:293:3010:2048_1400x0_80_0_0_6817842aa04743d56d6ad733d12fcc3f.jpg
Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T16:29
true
PT0M56S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, ил-76, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, скопинский район, рязанская область, безопасность, происшествия
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
В Рязанской области
из-за огня, проникшего на территорию бывшего армейского арсенала, начали взрываться складированные там боеприпасы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.
Инцидент произошел в Скопинском районе
. По словам собеседника агентства, масштаб случившегося выясняется.
Причина ЧП
В сообщении пресс-службы Западного военного округа говорится, что огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.
"Седьмого октября около 13.20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов", — говорится в релизе.
Штатный пожарный расчет части вступил в борьбу с огнем, однако ему не удалось остановить возгорание.
"На технической территории части "отмечаются отдельные взрывы боеприпасов", — добавили в ЗВО.
В сообщении также отмечается, что личный состав и гражданский персонал эвакуированы, пострадавших нет, угроза близлежащим населенным пунктам отсутствует.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, сейчас взрывы снарядов гремят раз в пять-десять секунд.
Ликвидация последствий
Первоначально в целях безопасности эвакуировали тридцать жителей близлежащего населенного пункта, села Кузьминка-2. Позже в МЧС
сообщили, что, по последним данным, эвакуированы свыше 1,6 тысяч человек из 14 населенных пунктов.
В частности, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Денис Арапов, из поселка Желтухино, где горит воинская часть, местные власти эвакуировали 130 школьников и 16 детей младшего возраста.
Перекрыта федеральная трасса Р-22 "Каспий".
На место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету находится самолет-танкер Ил-76
.
Пресс-служба ЗВО сообщила, что к тушению могут привлечь три военных вертолета Ми-8
, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.
К месту ЧП вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению.
В Рязанскую область вылетает глава МЧС России Евгений Зиничев.
В тушении пожара, по данным Минобороны, задействовано до десяти единиц военной спецтехники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин. Привлечено около 70 военнослужащих.
Со стороны МЧС на место ЧП направили группировку общей численностью 100 человек и более 25 единиц техники.
Кроме того, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, для разминирования территории после прекращения взрывов боеприпасов могут привлечь саперов и роботов Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" из Москвы
.
По последним данным, взрывы снарядов продолжаются, в целях безопасности спасатели с техникой держат на удалении от арсенала в пять километров.