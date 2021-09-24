https://ria.ru/20210924/pozhar-1751550955.html

В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар

В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар - РИА Новости, 24.09.2021

В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар

Пожар произошел на Комсомольском проспекте в центре Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:31

2021-09-24T03:31

2021-09-24T03:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел на Комсомольском проспекте в центре Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале."На Комсомольском проспекте, в доме 20 строении 1 произошло возгорание. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что по дублеру в сторону области движение перекрыто, также несколько полос на основном пути занято техникой.Позднее департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ уточнил, что горит кровля трехэтажного здания на территории Военного университета, на месте работают спасатели, пострадавших нет."Двадцать четвертого сентября в 1.40 дежурной службой обнаружено возгорание кровли трехэтажного здания, расположенного на территории Военного университета на Комсомольском проспекте Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожарные расчеты приступили к тушению. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20210923/pozhar-1751465364.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва