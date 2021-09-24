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В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар - РИА Новости, 24.09.2021
В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
Пожар произошел на Комсомольском проспекте в центре Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T03:31
2021-09-24T03:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел на Комсомольском проспекте в центре Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале."На Комсомольском проспекте, в доме 20 строении 1 произошло возгорание. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что по дублеру в сторону области движение перекрыто, также несколько полос на основном пути занято техникой.Позднее департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ уточнил, что горит кровля трехэтажного здания на территории Военного университета, на месте работают спасатели, пострадавших нет."Двадцать четвертого сентября в 1.40 дежурной службой обнаружено возгорание кровли трехэтажного здания, расположенного на территории Военного университета на Комсомольском проспекте Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожарные расчеты приступили к тушению. Пострадавших нет.
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происшествия, москва
03:31 24.09.2021 (обновлено: 03:55 24.09.2021)
 
В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар

На Комсомольском проспекте в центре Москвы произошел пожар

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел на Комсомольском проспекте в центре Москвы, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На Комсомольском проспекте, в доме 20 строении 1 произошло возгорание. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по дублеру в сторону области движение перекрыто, также несколько полос на основном пути занято техникой.
Позднее департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ уточнил, что горит кровля трехэтажного здания на территории Военного университета, на месте работают спасатели, пострадавших нет.
"Двадцать четвертого сентября в 1.40 дежурной службой обнаружено возгорание кровли трехэтажного здания, расположенного на территории Военного университета на Комсомольском проспекте Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные расчеты приступили к тушению. Пострадавших нет.
Пожар в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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