https://ria.ru/20211112/bankrotstvo-1758780167.html

Случаи банкротства туристических компаний в России в 2018-2021 годах

Случаи банкротства туристических компаний в России в 2018-2021 годах - РИА Новости, 12.11.2021

Случаи банкротства туристических компаний в России в 2018-2021 годах

стало известно, что Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел". После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:21

2021-11-12T16:21

2021-11-12T16:21

справки

банкротство

туризм

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202112 ноября стало известно, что Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел". После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте 2021 года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. С ним работали многие российские контрагенты. По информации Ростуризма, на 31 марта 2020 года российский офис Mouzendis Travel получил от клиентов около 18 миллионов евро, которые перевели в Грецию. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили. 20207 декабря Федеральное агентство по туризму исключило из Единого федерального реестра туроператоров компанию "Русь-тур" на основании заявления о прекращении ее туроператорской деятельности из-за невозможности осуществления функций туроператора в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. "Русь-тур" являлся монотуроператором, специализирующимся на китайском направлении. По данным страховой компании "Согласие" сумма заявленных убытков достигла порядка 200 миллионов рублей, в страховую компанию обратились свыше 2 тысяч человек.13 марта компания "Индиго-Тур" прекратила свою деятельность в качестве туроператора, поскольку не имела возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации турпродуктов.201923 июля стало известно, что Федеральное агентство по туризму исключило курганскую компанию "Лаборатория приключений" из единого федерального реестра туроператоров в связи с прекращением деятельности. По данным на сайте компании, она была создана в ноябре 2015 года, основными направлениями ее деятельности была организация автобусных туров на черноморское побережье России, а также организация корпоративных туров.201812 декабря Ростуризм исключил юридических лиц ООО "Тревел Дизайнерс" и ООО "Геркулес трэвел", принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров. Отмечалось, что "Жемчужная река" прекратила деятельность из-за "невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта". 15 октября туроператор ООО "РоссТур" уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта.В этой связи, приказом Ростуризма от 16 октября 2018 года сведения об ООО "РоссТур" исключены из Единого федерального реестра туроператоров на основании Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", говорится в сообщении. 7 сентября российский туроператор Danko объявил о приостановке деятельности. Генеральный директор компании объяснила такое решение сложной рыночной ситуацией. Приказом Ростуризма от 7 сентября туроператор был исключен из Единого федерального реестра туроператоров. 4 сентября туроператоры, работавшие под брендом "Натали Турс", прекратили работу. Основное юрлицо туроператора "Натали турс" — "Панорама тур"— с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу. 20 июля туроператор "Интрэвел Столешники" заявил о прекращении деятельности. 16 августа арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Туристическая компания "Интрэвел Столешники" о собственном банкротстве. Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что клиенты "Интрэвел Столешники" подали 310 заявлений на возмещение стоимости несостоявшихся туров. 6 июля российский туроператор "Аврора-БГ" объявила о приостановке деятельности и прекращении продажи туристических услуг. В начале июля туроператор сократил чартерные программы в Болгарию и Черногорию в связи с изменением стоимости чартерных перевозок. 3 июля российский туроператор DSBW-Tours сообщил, что приостанавливает деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком. 23 июня российский туроператор "Матрешка-Тур" прекратил свою деятельность из-за отзыва лицензии у страховой компании. Компания сообщила, что не может оперативно восстановиться в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании АО АСК "Инвестстрах", предоставлявшей финансовые гарантии. 15 июня туроператор Polar Tour сообщил о приостановке своей деятельности. 10 июня туроператор ООО "Радуга травел центр" объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня. 4 апреля московские туроператоры "Алеф – корпоративные путешествия", "КонкордБизнесСервис", "Демлинк Трэвел" и красноярский "Данаско" заявили о прекращении деятельности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, банкротство, туризм