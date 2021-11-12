Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/bankrotstvo-1758780167.html
Случаи банкротства туристических компаний в России в 2018-2021 годах
Случаи банкротства туристических компаний в России в 2018-2021 годах - РИА Новости, 12.11.2021
Случаи банкротства туристических компаний в России в 2018-2021 годах
стало известно, что Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел". После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:21
2021-11-12T16:21
справки
банкротство
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/89/1528058981_0:418:4001:2668_1920x0_80_0_0_12515854dc05fff6918cce4e96402678.jpg
202112 ноября стало известно, что Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел". После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте 2021 года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. С ним работали многие российские контрагенты. По информации Ростуризма, на 31 марта 2020 года российский офис Mouzendis Travel получил от клиентов около 18 миллионов евро, которые перевели в Грецию. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили. 20207 декабря Федеральное агентство по туризму исключило из Единого федерального реестра туроператоров компанию "Русь-тур" на основании заявления о прекращении ее туроператорской деятельности из-за невозможности осуществления функций туроператора в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. "Русь-тур" являлся монотуроператором, специализирующимся на китайском направлении. По данным страховой компании "Согласие" сумма заявленных убытков достигла порядка 200 миллионов рублей, в страховую компанию обратились свыше 2 тысяч человек.13 марта компания "Индиго-Тур" прекратила свою деятельность в качестве туроператора, поскольку не имела возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации турпродуктов.201923 июля стало известно, что Федеральное агентство по туризму исключило курганскую компанию "Лаборатория приключений" из единого федерального реестра туроператоров в связи с прекращением деятельности. По данным на сайте компании, она была создана в ноябре 2015 года, основными направлениями ее деятельности была организация автобусных туров на черноморское побережье России, а также организация корпоративных туров.201812 декабря Ростуризм исключил юридических лиц ООО "Тревел Дизайнерс" и ООО "Геркулес трэвел", принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров. Отмечалось, что "Жемчужная река" прекратила деятельность из-за "невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта". 15 октября туроператор ООО "РоссТур" уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта.В этой связи, приказом Ростуризма от 16 октября 2018 года сведения об ООО "РоссТур" исключены из Единого федерального реестра туроператоров на основании Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", говорится в сообщении. 7 сентября российский туроператор Danko объявил о приостановке деятельности. Генеральный директор компании объяснила такое решение сложной рыночной ситуацией. Приказом Ростуризма от 7 сентября туроператор был исключен из Единого федерального реестра туроператоров. 4 сентября туроператоры, работавшие под брендом "Натали Турс", прекратили работу. Основное юрлицо туроператора "Натали турс" — "Панорама тур"— с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу. 20 июля туроператор "Интрэвел Столешники" заявил о прекращении деятельности. 16 августа арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Туристическая компания "Интрэвел Столешники" о собственном банкротстве. Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что клиенты "Интрэвел Столешники" подали 310 заявлений на возмещение стоимости несостоявшихся туров. 6 июля российский туроператор "Аврора-БГ" объявила о приостановке деятельности и прекращении продажи туристических услуг. В начале июля туроператор сократил чартерные программы в Болгарию и Черногорию в связи с изменением стоимости чартерных перевозок. 3 июля российский туроператор DSBW-Tours сообщил, что приостанавливает деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком. 23 июня российский туроператор "Матрешка-Тур" прекратил свою деятельность из-за отзыва лицензии у страховой компании. Компания сообщила, что не может оперативно восстановиться в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании АО АСК "Инвестстрах", предоставлявшей финансовые гарантии. 15 июня туроператор Polar Tour сообщил о приостановке своей деятельности. 10 июня туроператор ООО "Радуга травел центр" объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня. 4 апреля московские туроператоры "Алеф – корпоративные путешествия", "КонкордБизнесСервис", "Демлинк Трэвел" и красноярский "Данаско" заявили о прекращении деятельности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/89/1528058981_214:0:3771:2668_1920x0_80_0_0_4fb4c40fd0e9a3c3533bba6397816cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, банкротство, туризм
16:21 12.11.2021
 

Случаи банкротства туристических компаний в России в 2018-2021 годах

© Depositphotos / anyaberkutПассажир ожидает в аэропорту
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Depositphotos / anyaberkut
Читать ria.ru в

2021

12 ноября стало известно, что Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел". После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте 2021 года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. С ним работали многие российские контрагенты. По информации Ростуризма, на 31 марта 2020 года российский офис Mouzendis Travel получил от клиентов около 18 миллионов евро, которые перевели в Грецию. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили.

2020

7 декабря Федеральное агентство по туризму исключило из Единого федерального реестра туроператоров компанию "Русь-тур" на основании заявления о прекращении ее туроператорской деятельности из-за невозможности осуществления функций туроператора в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. "Русь-тур" являлся монотуроператором, специализирующимся на китайском направлении.
По данным страховой компании "Согласие" сумма заявленных убытков достигла порядка 200 миллионов рублей, в страховую компанию обратились свыше 2 тысяч человек.
13 марта компания "Индиго-Тур" прекратила свою деятельность в качестве туроператора, поскольку не имела возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации турпродуктов.

2019

23 июля стало известно, что Федеральное агентство по туризму исключило курганскую компанию "Лаборатория приключений" из единого федерального реестра туроператоров в связи с прекращением деятельности. По данным на сайте компании, она была создана в ноябре 2015 года, основными направлениями ее деятельности была организация автобусных туров на черноморское побережье России, а также организация корпоративных туров.

2018

12 декабря Ростуризм исключил юридических лиц ООО "Тревел Дизайнерс" и ООО "Геркулес трэвел", принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров. Отмечалось, что "Жемчужная река" прекратила деятельность из-за "невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта".
15 октября туроператор ООО "РоссТур" уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта.В этой связи, приказом Ростуризма от 16 октября 2018 года сведения об ООО "РоссТур" исключены из Единого федерального реестра туроператоров на основании Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", говорится в сообщении.
7 сентября российский туроператор Danko объявил о приостановке деятельности. Генеральный директор компании объяснила такое решение сложной рыночной ситуацией. Приказом Ростуризма от 7 сентября туроператор был исключен из Единого федерального реестра туроператоров.
4 сентября туроператоры, работавшие под брендом "Натали Турс", прекратили работу. Основное юрлицо туроператора "Натали турс" — "Панорама тур"— с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
20 июля туроператор "Интрэвел Столешники" заявил о прекращении деятельности. 16 августа арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Туристическая компания "Интрэвел Столешники" о собственном банкротстве. Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что клиенты "Интрэвел Столешники" подали 310 заявлений на возмещение стоимости несостоявшихся туров.
6 июля российский туроператор "Аврора-БГ" объявила о приостановке деятельности и прекращении продажи туристических услуг. В начале июля туроператор сократил чартерные программы в Болгарию и Черногорию в связи с изменением стоимости чартерных перевозок.
3 июля российский туроператор DSBW-Tours сообщил, что приостанавливает деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком.
23 июня российский туроператор "Матрешка-Тур" прекратил свою деятельность из-за отзыва лицензии у страховой компании. Компания сообщила, что не может оперативно восстановиться в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании АО АСК "Инвестстрах", предоставлявшей финансовые гарантии.
15 июня туроператор Polar Tour сообщил о приостановке своей деятельности.
10 июня туроператор ООО "Радуга травел центр" объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня.
4 апреля московские туроператоры "Алеф – корпоративные путешествия", "КонкордБизнесСервис", "Демлинк Трэвел" и красноярский "Данаско" заявили о прекращении деятельности.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБанкротствоТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
01:10Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
00:59Украина запланировала "инженерное обустройство" границы с Белоруссией
00:55Пушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине
Лента новостейМолния
В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствахКосмический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолетаУкраина запланировала "инженерное обустройство" границы с БелоруссиейПушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине