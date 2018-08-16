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Туроператор "Интрэвел Столешники" подал в суд заявление о банкротстве
16:4116.08.2018
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Работа туристического агентства Cheaptrip
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Туристическая компания "Интрэвел Столешники" о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Туристы пишут заявления после прекращения работы турфирмы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Туристы "Интрэвел Столешники" требуют вернуть им 36 миллионов рублей

Заявление поступило в арбитраж 15 августа, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

Туроператор "Интрэвел Столешники" заявил о прекращении деятельности 20 июля. Его ответственность застрахована в четырех страховых компаниях на общую сумму 80 миллионов рублей: "Армеец" — на 20 миллионов рублей, "Инвестстрах" — на 30 миллионов рублей, "Экип" — на 10 миллионов рублей, "Якорь" — на 20 миллионов рублей.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина 2 августа сообщила РИА Новости, что клиенты "Интрэвел Столешники" подали 310 заявлений на возмещение стоимости несостоявшихся туров. Она напомнила, что у "Инвестстраха" в апреле этого года была отозвана лицензия, поэтому, по ее мнению, вряд ли эта компания будет производить выплаты.

По словам Тюриной, "твердо можно говорить о фингарантиях в размере 50 миллионов рублей", еще 552,575 тысячи рублей находятся в фонде персональной ответственности туроператора. Она затруднилась пояснить, хватит ли этих денег на выплату компенсаций, так как это "станет понятно, когда будет составлен реестр". Как отметила собеседница агентства, "вперед, вплоть до ноября, продано порядка 900 туров".

Офис туроператора Натали Турс. архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава "Натали Турс" опроверг информацию о приостановке деятельности

По данным РСТ, общая сумма стоимости туров, заявленных на тот момент к компенсации, составляла почти 36 миллионов рублей. Как ранее заявлял туроператор, финансовых гарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам.

В соответствии с российским законодательством должник вправе подать в суд заявление о своем банкротстве в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить свои денежные обязательства, в том числе по оплате труда сотрудников и по уплате обязательных платежей в установленный срок.

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