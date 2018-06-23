Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о вынужденном прекращении деятельности

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский туроператор "Матрешка-Тур" прекратил свою деятельность из-за отзыва лицензии у страховой компании, сообщается на сайте компании.

"Туроператор "Матрешка-Тур" (ООО "Матрешка-Тур выездной туризм") вынужден сообщить о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания не может оперативно восстановиться в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании АО АСК "Инвестстрах", предоставлявшей финансовые гарантии.

"Туроператор не имеет возможности продолжать операционную деятельность, и, как следствие, не может исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности", — говорится в сообщении.

В декабре 2017 года более 100 петербургских туристов компании столкнулись с проблемами при вылете из Китая из-за отказа в предоставлении слотов в аэропортах острова Хайнань, напомнили в компании.

"В общей сложности компанией было собственными усилиями выплачено около 20 000 000 рублей долга по нереализованным турам в Китай, Израиль и зимнюю Болгарию", — отмечается в сообщении.

Однако учитывая вынужденную приостановку туроператорской деятельности, нет возможности продолжить выплату по аннулированным турам, добавил туроператор.