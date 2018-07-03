Туроператор DSBW-Tours приостановил свою деятельность

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российский туроператор DSBW-Tours 3 июля приостанавливает деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком, сообщил на своей странице в соцсети Facebook собственник компании Карен Гончаров.
"Мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности моей компании — туроператора DSBW-Tours — сегодня с 15.00 по московскому времени. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком. Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли", — написал Гончаров.
"Больше четверти века мы старались и, наверное, за это время хорошего было больше, чем плохого. Уход моей компании я воспринимаю как смерть близкого человека и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то, что произошло сегодня", — добавил он.
По его словам, все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях: СК "Инвест-Страх" — на 50 миллионов рублей и СК "Орбита" — также на 50 миллионов рублей. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг.
"Мы сейчас занимаемся подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые компании. За документами можно подъезжать с 4 июля 2018 года в наш головной офис по адресу: 1-ая Тверская-Ямская, дом 25, строение 1", — сообщил собственник компании.
DSBW работает на рынке туристических услуг России с 1991 года, в компании работают более 70 менеджеров, а также штат профессиональных водителей и гидов-сопровождающих.
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