Российский туроператор Danko объявил о приостановке деятельности

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский туроператор Danko объявил об остановке деятельности с 7 сентября.

"В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор Danko останавливает свою деятельность, начиная с 7 сентября 2018 года. Все продажи с этого дня будут прекращены. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы", — говорится в сообщении на сайте оператора.

Генеральный директор ООО "ДАНКО Трэвел Компани" Оксана Люлинцева объясняет такое решение сложной рыночной ситуацией. "Решение об остановке деятельности туроператора Danko является крайне тяжелым. Наша компания существует много лет и за это время зарекомендовала себя как надежный партнер и добросовестный участник туристического рынка", — отметила она.

"После 20 лет продуктивной работы я вынуждена остановить туроператорскую деятельность своей компании. Для меня и каждого из членов моей команды это личная трагедия – мы до последней минуты боролись за возможность оказывать качественные услуги, прилагали максимум усилий, верили в себя, делали невозможное. В итоге – крах всех наших усилий и надежд. Приношу вам свои самые искренние извинения за эту боль и разочарование", — заявила Люлинцева.

Все туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт у туроператора Danko на будущий период, застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на общую сумму 50 миллионов рублей. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг.

В сообщении так же отмечается, что сейчас туроператор занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию.