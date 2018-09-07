Российский туроператор Danko объявил о приостановке деятельности

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский туроператор Danko объявил об остановке деятельности с 7 сентября.
Генеральный директор ООО "ДАНКО Трэвел Компани" Оксана Люлинцева объясняет такое решение сложной рыночной ситуацией. "Решение об остановке деятельности туроператора Danko является крайне тяжелым. Наша компания существует много лет и за это время зарекомендовала себя как надежный партнер и добросовестный участник туристического рынка", — отметила она.
"После 20 лет продуктивной работы я вынуждена остановить туроператорскую деятельность своей компании. Для меня и каждого из членов моей команды это личная трагедия – мы до последней минуты боролись за возможность оказывать качественные услуги, прилагали максимум усилий, верили в себя, делали невозможное. В итоге – крах всех наших усилий и надежд. Приношу вам свои самые искренние извинения за эту боль и разочарование", — заявила Люлинцева.
Все туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт у туроператора Danko на будущий период, застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на общую сумму 50 миллионов рублей. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг.
В сообщении так же отмечается, что сейчас туроператор занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию.