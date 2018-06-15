Туроператор Polar Tour приостановил деятельность

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Туроператор Polar Tour сообщил о приостановке своей деятельности.

"Уважаемые коллеги! Группа компаний Polar Tour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим, сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15.06.2018", — говорится в сообщении, опубликованном на главной странице сайта группы компаний.

Компания в связи со сложившейся ситуацией просит обращаться к туроператорам, чьи туры она перепродавала, для решения вопроса об оплате или доплате заявок, забронированных на вылеты. "Просим проинформировать ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру", — добавляется в сообщении.