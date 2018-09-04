"Натали Турс" объявила о прекращении работы как туроператор

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Туроператоры, работавшие под брендом "Натали Турс", прекратили работу с 4 сентября, клиентам рекомендуется обращаться за выплатами в "Ингосстрах", сообщается на сайте компании.
"В связи с исключением юридических лиц ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО "Туроператор "Натали Турс", работающих под брендом "Натали Турс", из реестра туроператоров, с сожалением сообщаем что вышеперечисленные компании прекратили осуществлять туроператорскую деятельность начиная с 4 сентября. Приносим клиентам и партнерам глубочайшие извинения и просим за дальнейшими компенсациями обращаться в СПАО "Ингосстрах", — говорится в сообщении.
Ростуризм своим приказом исключил эти три юрлица "Натали Турс" из единого федерального реестра туроператоров. Четвертое юрлицо ООО "Центр туризма "Согласие" не было исключено из реестра, так как его принадлежность к "Натали Турс" не доказана.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связало с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
"После приостановки продаж 4 июля 2018 года компанией оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 миллионов рублей, что, к сожалению, лишь частично покрывает полученные авансы…. К сожалению, в текущих обстоятельствах мы были вынуждены принять это сложное решение после 26 лет работы на туристическом рынке России", — говорится в сообщении компании.
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