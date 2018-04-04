Четыре туроператора прекращают деятельность

Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура)

Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Московские туроператоры "Алеф — корпоративные путешествия", "КонкордБизнесСервис", "Демлинк Трэвел" и красноярский "Данаско" заявили о прекращении деятельности, сообщается на сайте ассоциации "Турпомощь".

Туроператоры направили в ассоциацию заявления на возврат средств из фонда персональной ответственности "Турпомощи". Их рассмотрят в 30-дневный срок, в течение которого также будет сформирован реестр неисполненных обязательств перед третьими лицами.

Таким образом, всем туристам, кто подпадает под эту категорию, могут вернуть деньги.