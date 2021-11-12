Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211112/turoperator-1758746091.html
Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из единого реестра
Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из единого реестра - РИА Новости, 12.11.2021
Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из единого реестра
Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел", сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:03
2021-11-12T16:06
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ассоциация туроператоров россии (атор)
греция
новости - туризм
ассоциация "турпомощь"
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758747215_0:250:2966:1918_1920x0_80_0_0_4d6241c3fa6d03ee03ec31538be7e962.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел", сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Сегодня в соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора "Музенидис Трэвел" из федерального реестра туроператоров. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат", — приводятся ее слова в пресс-релизе.По данным вестника АТОР (отраслевая ассоциация), они застрахованы в компании "ТИТ". Предприятия "Музенидис Трэвел Екатеринбург", "Музенидис Трэвел-СПб" и "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону" застрахованы на десять миллионов рублей каждая, у основного юридического лица страховка на 50 миллионов рублей. Компания "Музенидис Интур", которая занималась внутренним туризмом, застрахована на 500 тысяч рублей.После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. С ним работали многие российские контрагенты.По информации Ростуризма, на 31 марта прошлого года российский офис Mouzendis Travel получил от клиентов около 18 миллионов евро, которые перевели в Грецию. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили.Ведомство ранее обратилось к министру туризма Греции Харису Теохарису с предложениями о разрешении ситуации. Среди вариантов — госгарантии, дешевые кредиты и другие.
https://ria.ru/20210831/gretsiya-1747949364.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758747215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b7e2a168370dad7dab15097253cca70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), греция, новости - туризм, ассоциация "турпомощь", зарина догузова
14:03 12.11.2021 (обновлено: 16:06 12.11.2021)
 
Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из единого реестра

Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из федерального реестра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудница у стенда компании Mouzenidis Travel
Сотрудница у стенда компании Mouzenidis Travel - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел", сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Сегодня в соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора "Музенидис Трэвел" из федерального реестра туроператоров. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат", — приводятся ее слова в пресс-релизе.
По данным вестника АТОР (отраслевая ассоциация), они застрахованы в компании "ТИТ". Предприятия "Музенидис Трэвел Екатеринбург", "Музенидис Трэвел-СПб" и "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону" застрахованы на десять миллионов рублей каждая, у основного юридического лица страховка на 50 миллионов рублей. Компания "Музенидис Интур", которая занималась внутренним туризмом, застрахована на 500 тысяч рублей.
После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. С ним работали многие российские контрагенты.
По информации Ростуризма, на 31 марта прошлого года российский офис Mouzendis Travel получил от клиентов около 18 миллионов евро, которые перевели в Грецию. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили.
Ведомство ранее обратилось к министру туризма Греции Харису Теохарису с предложениями о разрешении ситуации. Среди вариантов — госгарантии, дешевые кредиты и другие.
Во время измерения температуры у туристов перед отправкой на Эгейский островРодос
31 августа, 14:57Туризм
Эксперты рассказали, как изменились правила отдыха туристов в Греции
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Ассоциация туроператоров России (АТОР)ГрецияНовости - ТуризмАссоциация "Турпомощь"Зарина Догузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Лента новостейМолния
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппаТурки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни Спирс