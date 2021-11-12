https://ria.ru/20211112/turoperator-1758746091.html

Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из единого реестра

Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из единого реестра - РИА Новости, 12.11.2021

Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из единого реестра

Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел", сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:03

2021-11-12T14:03

2021-11-12T16:06

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

ассоциация туроператоров россии (атор)

греция

новости - туризм

ассоциация "турпомощь"

зарина догузова

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел", сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Сегодня в соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора "Музенидис Трэвел" из федерального реестра туроператоров. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат", — приводятся ее слова в пресс-релизе.По данным вестника АТОР (отраслевая ассоциация), они застрахованы в компании "ТИТ". Предприятия "Музенидис Трэвел Екатеринбург", "Музенидис Трэвел-СПб" и "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону" застрахованы на десять миллионов рублей каждая, у основного юридического лица страховка на 50 миллионов рублей. Компания "Музенидис Интур", которая занималась внутренним туризмом, застрахована на 500 тысяч рублей.После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. С ним работали многие российские контрагенты.По информации Ростуризма, на 31 марта прошлого года российский офис Mouzendis Travel получил от клиентов около 18 миллионов евро, которые перевели в Грецию. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили.Ведомство ранее обратилось к министру туризма Греции Харису Теохарису с предложениями о разрешении ситуации. Среди вариантов — госгарантии, дешевые кредиты и другие.

https://ria.ru/20210831/gretsiya-1747949364.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), греция, новости - туризм, ассоциация "турпомощь", зарина догузова