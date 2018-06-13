Туроператор "Радуга травел центр" прекратил свою деятельность

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Туроператор "Радуга травел центр" объявил о прекращении туроператорской деятельности из-за невозможности исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта, сообщается на сайте Ростуризма.

"Десятого июня 2018 года туроператор ООО "Радуга травел центр" публично объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вылеты туристов по линии туроператора к местам отдыха не выполняются с 11 июня. Последний самолет вылетел из Москвы 10 июня, у туристов нет проблем с заселением, а россияне, которые находятся за рубежом, обеспечены обратными авиабилетами и основная их часть вернется в РФ до 17 июня.

Ведомство отмечает, что в случае возникновения проблем с обратными вылетами, а также с незаселением или выселением из отелей туристы имеют право на получение экстренной помощи. Для ее получения необходимо обратиться в ассоциацию "Турпомощь".

Также уточняется, что гражданская ответственность компании за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 100 миллионов рублей в страховых организациях "Инвестстрах" и "Орбита".