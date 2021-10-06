https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html

Случаи издевательств над заключенными в исправительных учреждениях России

Случаи издевательств над заключенными в исправительных учреждениях России - РИА Новости, 06.10.2021

Случаи издевательств над заключенными в исправительных учреждениях России

сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:08

2021-10-06T16:08

2021-10-06T16:10

происшествия

справки

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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5 октября 2021 года сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". 6 октября были уволены по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников. ФСИН РФ направила в Следственный комитет материалы для принятия процессуального решения в отношении уволенных. По информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных были возбуждены еще четыре уголовных дела. По двум фактам действия квалифицируются по... "насильственные действия сексуального характера", еще в двух случаях – "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения". Кроме того, региональные следователи расследуют еще три уголовных дела по четырем эпизодам преступлений о сексуальном насилии. В январе 2021 года стало известно о проверке организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу. Также СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН заявили, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками. 17 февраля стало известно об увольнении начальника СИЗО-1, временном отстранении от исполнения служебных обязанностей заместителя начальника СИЗО-1, начальника оперативного отдела СИЗО-1, заместителя начальника ИК-6. Позже ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия. По словам главы ФСИН РФ Александра Калашникова, по возбужденным делам опрошено 1145 человек, установлен 41, причастный к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия. 3 марта начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 в Иркутске задержаны в рамках расследования издевательств над заключенными. В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами". По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. Бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил четыре года колонии общего режима. В ноябре 2020 года перед судом предстали еще 13 бывших работников колонии. Заволжский суд Ярославля оправдал двух из них, а остальным назначил сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии. Шестеро из них уже отбыли назначенные сроки, находясь под стражей, и их освободили в зале заседаний. Суд запретил фигурантам устраиваться в силовые структуры в течение 2,5 лет после освобождения, но не стал лишать их званий. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, было временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания. 27 февраля 2020 года стало известно, что Калашников скончался, не дождавшись приговора.В ноябре 2017 года в Хакасии трое сотрудников колонии ИК-33 Владимир Лащенов, Игорь Емельянов и Алексей Бажин жестоко избили заключенного, которого за нарушение дисциплины перевели из другой колонии, где незадолго до этого произошли массовые беспорядки. Пособником был один из осужденных, отбывавший в этот момент наказание за убийство. Он также участвовал в причинении телесных повреждений своему сокамернику. Спустя неделю потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в лечебном учреждении. В июне 2020 года Абаканский городской суд назначил бывшим сотрудникам колонии наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденному, являвшемуся пособником, с учетом имеющейся судимости по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также сотрудникам колонии дополнительно назначено наказание в виде лишения права занимать должности в органах ФСИН России, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.13 октября 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников исправительной колонии № 2 Челябинска Александра Донцова, Владимира Малинина, Виктора Подкорытова и Виктора Завиялова. Их обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинении тяжких последствий. По данным следствия, 21 декабря 2015 года оперативники Донцов и Малинин привязали шарфом к решетке окна штрафного изолятора (ШИЗО) заключенного Султана Исраилова, избив его перед этим резиновой дубинкой и заковав в наручники. Мужчина скончался от удушения. Тело погибшего было обнаружено утром 22 декабря. В тот же день, но немного раньше Донцов, Подкорытов и Завиялов избили другого заключенного – Андрея Черникова.15 ноября 2018 года Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор четырем бывшим сотрудникам исправительной колонии. Они не признали вины, однако были признаны виновными в совершении преступлений по статье "Превышение полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств, а также с причинением тяжких последствий". В деле был пятый фигурант – дежурный по ШИЗО Владимир Зорин, у которого Донцов и Малинин взяли дубинку и наручники. Однако в мае 2016 года он покончил с собой, находясь под домашним арестом. Суд назначил обвиняемым сроки от трех до восьми лет. Он также постановил лишить их званий и запретил после освобождения занимать должности в органах ФСИН, МВД и государственной власти на сроки от двух с половиной до трех лет. 10 ноября 2020 года стало известно, что Ленинский райсуд Грозного по иску родителей Султана Исраилова взыскал с ФСИН России два миллиона рублей компенсации за моральный ущерб.В сентябре 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников исправительной колонии №33 Хакасии после того, как в реанимацию больницы Абакана из колонии скорая доставила заключенного Сергея Буйницкого, который был весь в синяках и кровоподтеках. Врачи удалили ему разорванную почку. В избиении заключенного следователи заподозрили майора внутренней службы Евгения Чичинина и старших лейтенантов Дмитрия Золотухина и Илью Васильева. Расследование установило, что это был далеко не первый случай издевательств над Сергеем Буйницким. Надсмотрщики требовали от мужчины прекратить обращаться с жалобами в надзорные и контролирующие органы, к уполномоченному по правам человека, а также отказаться от услуг адвоката, который помогал ему в этом. Как сообщала представитель потерпевшего, ее доверитель жаловался на условия содержания в колонии. В апреле 2019 года Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним. Одному из них было назначено наказание шесть лет колонии, а другим двоим назначено наказание пять лет лишения свободы за превышение служебных полномочий.В январе 2016 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников исправительной колонии в Калмыкии. В деле два эпизода. По данным следствия, в сентябре 2012 года оперативники и сотрудники службы безопасности колонии жестоко избили группу заключенных. Это попало на видео. На записи видно, как люди в форме заставляют заключенных широко расставить ноги и бьют резиновой дубинкой. В ноябре 2015 года их жертвой стал Дмитрий Батырев. Он был осужден на три года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно версии следствия, трое сотрудников колонии жестоко избили осужденного. Пострадавший был доставлен в больницу, где и скончался. На трупе были обнаружены многочисленные повреждения, в том числе в области головы, туловища и конечностей. В июле 2017 года Элистинский городской суд за избиения заключенных в ИК-1 и смерть одного из них осудил семерых бывших сотрудников УФСИН на сроки от одного года до одиннадцати лет. Самые большие сроки в колонии строгого режима получили дежурный помощник начальника колонии Казбек Исраилов и оперуполномоченный Церен Насунов – по 11 лет. На семь лет колонии строгого режима осужден сотрудник службы безопасности Александр Шуваев. Его коллега Илья Бадма-Убушаев и замначальника отдела спецназначения УФСИН Калмыкии Евгений Молозаев были приговорены к полутора и одному годам соответственно колонии общего режима. Бывший замначальника колонии Баатр Дорджиев и врач медико-санитарной части №3 Константин Убушаев были осуждены на три года в колонии-поселении.В начале 2016 года в правоохранительные органы Москвы обратилась местная жительница, чей супруг отбывал длительный срок в омской исправительной колонии №7. Заявительница представила DVD-диск с десятком видеозаписей издевательств над заключенными, пояснив, что компромат она получила от освободившегося сокамерника мужа. После проведения проверки было возбуждено уголовное дело, которое поручили расследовать управлению Следственного комитета по Омской области. Его фигурантом стал инспектор отдела безопасности колонии Василий Трофимов. Как говорится в деле, надзиратель сколотил из заключенных, занимавшихся восточными единоборствами, отряд по "адаптации" новичков: только что прибывших в лагерь избивали, заставляли вальсировать обнаженными. В сентябре 2019 года Трофимову за превышение полномочий назначили два года колонии. Обвиняемого, который вплоть до приговора сохранял свою должность, взяли под стражу в зале суда.В ноябре 2015 года были избиты несовершеннолетние осужденные, прибывшие в Белореченскую воспитательную колонию на Кубани. В комнате дезинфекции на подростков набросились несколько мужчин в масках и начали жестоко избивать. Как потом выяснилось, сотрудники колонии якобы получили информацию, что "новенькие" планируют устроить беспорядки в учреждении, поэтому решили заранее провести "воспитательное" мероприятие. После побоев один из заключенных не смог подняться, а затем умер в больнице. Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму и переломы ребер. Еще четверо подростков получили травмы различной степени тяжести. В мае 2017 года и.о. начальника Белореченской воспитательной колонии Вячеслав Иванов и девять его подчиненных, участвовавших в избиении, были осуждены на сроки от 2,5 до 11 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании нанесенного им вреда.В июле 2015 года по факту смерти осужденного в исправительной невьянской колонии №46 (Свердловская область), произошедшей 4 июля, было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" и "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия". По делу в Невьянске были арестованы начальник колонии Илья Чикин, замначальника колонии Алексей Николаев, начальник отдела безопасности колонии Евгений Панов и водитель гаража колонии Дмитрий Усов, который по приказу Чикина был еще назначен по совместительству на должность младшего инспектора отдела охраны, однако свои обязанности на "второй работе" не исполнял. Как установил суд, днем 1 июля 2015 года Николаев, Панов и Усов из личной неприязни избили осужденного за регулярные нарушения режима. Они сковали его наручниками и нанесли удары руками, ногами и свернутым в плотный рулон одеялом. 3 июля в коридоре штрафного изолятора Чикин из личной неприязни ударил пострадавшего кулаком в область сердца. После этого пострадавшего на двое суток оставили пристегнутым наручниками к решетке у входа в камеру. Судмедэкспертиза установила, что в совокупности эти действия привели к его смерти. 23 марта 2017 года суд приговорил Илью Чикина к лишению свободы на срок 13 лет шесть месяцев, Алексея Николаева и Евгения Панова – к лишению свободы сроком на 13 лет каждого в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они были лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года и лишены специальных званий. Усов получил семь с половиной лет строгого режима, был лишен звания и права работать в течение трех лет в правоохранительных органах.Ряд инцидентов, связанных с издевательствами над заключенными, произошел в исправительной колонии № 6 города Клинцы Брянской области. По данным правозащитников, в 2013-2014 годах там всем заправляли активисты – зэки, сотрудничавшие с администрацией. Они вымогали деньги у бизнесменов, осужденных за мошенничество. Тех, кто отказывался платить, пытали. Постоянные издевательства в марте 2014 года привели к бунту – несколько заключенных в знак протеста попытались свести счеты с жизнью. После проверки московской комиссии от службы отстранили начальника ИК Дмитрия Милокоста, нескольких активистов осудили. Также на десять лет за решетку отправили охранника Андрея Якубова, убившего заключенного. В августе 2016 года в колонии вновь вспыхнули беспорядки – заключенные жестоко избили 14 активистов. Летом 2018 года заместитель оперативного дежурного Иван Маршалко связал и задушил тряпкой заключенного Евгения Петроченко, осужденного за кражу. Маршалко вменили сразу две статьи: "Убийство" и "Превышение должностных полномочий", за что приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Очередной инцидент произошел 8 декабря 2019 года, когда в результате избиения в колонии скончался Роман Сарычев. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Был задержан заместитель начальника службы безопасности ИК-6 Сергей Шевцов. В августе 2020 года уголовное дело о халатности завели на начальника колонии Алексея Левина.В январе 2013 года пыткам подвергся заключенный в СИЗО-1 в Улан-Уде. По данным следствия, начальник дневной смены отдела режима СИЗО-1 Юрий Гостев и шесть его подчиненных под пытками требовали от заключенного Виктора Роганова дать показания в пользу криминальных авторитетов Бурятии. При этом, как пояснил юрист Роганова, его доверитель в момент инцидента находился под государственной защитой по резонансному делу. Они нанесли Роганову не менее 240 ударов руками и ногами, а также применили наручные браслеты и резиновую дубинку. А потом пытались скрыть факт совершения преступления, хотя свидетели слышали стуки дубинок и стоны пострадавшего. У Роганова диагностировали многочисленные гематомы в области поясницы, ягодиц и правого бедра. В мае 2018 года Советский суд Улан-Удэ приговорил Дмитрия Ткачева, Юрия Гостева, Сергея Горюнова, Александра Асташова, Цыдена Доржиева, Романа Родионова и Артура Попова к четырем годам лишения свободы условно каждого и запретил им работать в силовых структурах в течение трех лет. В сентябре 2019 года Советский суд Улан-Удэ взыскал 700 тысяч рублей с ФСИН России в пользу Виктора Роганова, пострадавшего от пыток в следственном изоляторе.В апреле 2011 года в Ямало-Ненецком автономном округе было возбуждено уголовно дело по пункту "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия) в отношении старшего оперуполномоченного исправительной колонии № 18 подполковника Юрия Сандрыкина. По данным следствия, он избивал пожизненно заключенных, заставляя их давать признательные показания по громким делам. Сандрыкин, применяя насилие и пытки, с конца 2009 года добился более 200 ложных явок с повинной. В числе тех, кто явился с повинной, оказались "признавшиеся" в убийствах, получивших широкий общественный резонанс, Пола Хлебникова, Анны Политковской и Ахмата Кадырова. В ходе следствия выяснилось, что подполковник выбирал в Интернете "громкое и нераскрытое дело". Кроме того, о преступлениях, в которых могут сознаться осужденные, Сандрыкин узнавал из оперативных запросов и прессы. А некоторые преступления и вовсе были выдуманы им. Жертву для своих деяний Сандрыкин выбирал в исправительной колонии. В камеру к заключенному он подсаживал соучастника – приговоренного в 2007 году за серию жестоких убийств к пожизненному заключению Вадима Журавлева, который создавал своему соседу "невыносимые" условия жизни, тем самым вынуждая его сознаться в том, чего тот не совершал. Тех, кто отказывался брать на себя чужую вину, подвергали физическому и сексуальному насилию. Таким образом, Сандрыкин стремился показать высокую раскрываемость преступлений, чтобы получить перевод в Москву. Гособвинение требовало для обвиняемого девять лет заключения, хотя максимально ему грозило 15 лет лишения свободы. Защита же просила его полностью оправдать: в ходе судебного процесса Сандрыкин и его адвокаты указывали на то, что следствию не удалось доказать его связь с осужденным Журавлевым. 15 августа 2014 года Ямало-Ненецкий окружной суд приговорил бывшего подполковника ФСИН России Юрия Сандрыкина к трем годам пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, кроме того, он был лишен на полтора года права занимать должности в правоохранительных органах. Осужденного пожизненно Журавлева приговорили еще к четырем годам колонии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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происшествия, справки, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия