https://ria.ru/20210217/sizo-1597789596.html
В Иркутске уволили начальника СИЗО, где били заключенных
В Иркутске уволили начальника СИЗО, где били заключенных
Начальник СИЗО-1 в Иркутске уволен по отрицательным мотивам, несколько сотрудников областного ГУФСИН отстранены после проверки комиссии Федеральной службы... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:51
2021-02-17T09:51
2021-02-17T09:51
иркутская область
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152029/86/1520298671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_095f9aa4fe592340fa0d03657483f297.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Начальник СИЗО-1 в Иркутске уволен по отрицательным мотивам, несколько сотрудников областного ГУФСИН отстранены после проверки комиссии Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба ФСИН.Временно отстранены от исполнения служебных обязанностей заместитель начальника СИЗО-1, начальник оперативного отдела СИЗО-1, заместитель начальника ИК-6.С 18 января проходит проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области.На основании видеоматериалов, размещенных в интернете, следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, "по факту причинения физических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток, и уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами ГУФСИН России по Иркутской области".Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.Комиссия ФСИН России будет работать в Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности, заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20210208/proverki-1596558156.html
https://ria.ru/20210208/pytki-1596226127.html
иркутская область
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152029/86/1520298671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ae272c9041cad05986265ab30f9828c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, иркутск, происшествия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Начальник СИЗО-1 в Иркутске
уволен по отрицательным мотивам, несколько сотрудников областного ГУФСИН отстранены после проверки комиссии Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба ФСИН
.
"Из-за многочисленных недостатков в работе подразделения, выявленных комиссией ФСИН России, по отрицательным мотивам уволен начальник СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области", - говорится в сообщении.
Временно отстранены от исполнения служебных обязанностей заместитель начальника СИЗО-1, начальник оперативного отдела СИЗО-1, заместитель начальника ИК-6.
С 18 января проходит проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН России
по Иркутской области
.
На основании видеоматериалов, размещенных в интернете, следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, "по факту причинения физических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток, и уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами ГУФСИН России по Иркутской области".
Ранее СК
завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.
Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.
Комиссия ФСИН России будет работать в Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности, заявили в ведомстве.