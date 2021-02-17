https://ria.ru/20210217/sizo-1597789596.html

В Иркутске уволили начальника СИЗО, где били заключенных

В Иркутске уволили начальника СИЗО, где били заключенных

Начальник СИЗО-1 в Иркутске уволен по отрицательным мотивам, несколько сотрудников областного ГУФСИН отстранены после проверки комиссии Федеральной службы... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:51

2021-02-17T09:51

2021-02-17T09:51

иркутская область

иркутск

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Начальник СИЗО-1 в Иркутске уволен по отрицательным мотивам, несколько сотрудников областного ГУФСИН отстранены после проверки комиссии Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба ФСИН.Временно отстранены от исполнения служебных обязанностей заместитель начальника СИЗО-1, начальник оперативного отдела СИЗО-1, заместитель начальника ИК-6.С 18 января проходит проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области.На основании видеоматериалов, размещенных в интернете, следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, "по факту причинения физических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток, и уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами ГУФСИН России по Иркутской области".Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.Комиссия ФСИН России будет работать в Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности, заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20210208/proverki-1596558156.html

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иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, иркутск, происшествия