21:25 05.10.2021 (обновлено: 21:31 05.10.2021)
В Саратовской области возбудили дело из-за надругательства над заключенными
СК по Саратовской области возбудил дело из-за надругательства над заключенными в больнице
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее ФСИН информировала, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Следствие ранее заявило, что начало проверку этих сообщений.
"По итогам проверки сообщения, размещенного в СМИ, о совершении противоправных действий в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". По сообщениям, размещенным в СМИ, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении", - говорится в сообщении.
Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет заключения.
Расследованием занимается следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты регионального управления СК. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование дела находится под контролем и.о. руководителя следственного управления Олега Мезрина.