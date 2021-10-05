https://ria.ru/20211005/delo-1753253401.html

В Саратовской области возбудили дело из-за надругательства над заключенными

В Саратовской области возбудили дело из-за надругательства над заключенными - РИА Новости, 05.10.2021

В Саратовской области возбудили дело из-за надругательства над заключенными

Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице, сообщило региональное управление РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T21:25

2021-10-05T21:25

2021-10-05T21:31

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее ФСИН информировала, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Следствие ранее заявило, что начало проверку этих сообщений."По итогам проверки сообщения, размещенного в СМИ, о совершении противоправных действий в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". По сообщениям, размещенным в СМИ, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении", - говорится в сообщении.Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет заключения.Расследованием занимается следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты регионального управления СК. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование дела находится под контролем и.о. руководителя следственного управления Олега Мезрина.

https://ria.ru/20211005/obvinenie-1753237952.html

https://ria.ru/20211004/shkolnitsy-1753080188.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия