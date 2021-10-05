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В Саратовской области возбудили дело из-за надругательства над заключенными
В Саратовской области возбудили дело из-за надругательства над заключенными - РИА Новости, 05.10.2021
В Саратовской области возбудили дело из-за надругательства над заключенными
Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице, сообщило региональное управление РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:25
2021-10-05T21:31
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее ФСИН информировала, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Следствие ранее заявило, что начало проверку этих сообщений."По итогам проверки сообщения, размещенного в СМИ, о совершении противоправных действий в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". По сообщениям, размещенным в СМИ, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении", - говорится в сообщении.Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет заключения.Расследованием занимается следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты регионального управления СК. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование дела находится под контролем и.о. руководителя следственного управления Олега Мезрина.
https://ria.ru/20211005/obvinenie-1753237952.html
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
21:25 05.10.2021 (обновлено: 21:31 05.10.2021)
 
В Саратовской области возбудили дело из-за надругательства над заключенными

СК по Саратовской области возбудил дело из-за надругательства над заключенными в больнице

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее ФСИН информировала, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Следствие ранее заявило, что начало проверку этих сообщений.
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"По итогам проверки сообщения, размещенного в СМИ, о совершении противоправных действий в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". По сообщениям, размещенным в СМИ, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении", - говорится в сообщении.
Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет заключения.
Расследованием занимается следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты регионального управления СК. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование дела находится под контролем и.о. руководителя следственного управления Олега Мезрина.
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ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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