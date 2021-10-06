https://ria.ru/20211006/pytki-1753327573.html
СК возбудил дела после сообщений о пытках заключенных в Саратовской области
СК возбудил дела после сообщений о пытках заключенных в Саратовской области - РИА Новости, 06.10.2021
СК возбудил дела после сообщений о пытках заключенных в Саратовской области
Ряд уголовных дел о сексуальном насилии и превышении полномочий с применением насилия завели по фактам противоправных действий против осужденных в Саратовской... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:06
2021-10-06T14:06
2021-10-06T14:16
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ряд уголовных дел о сексуальном насилии и превышении полномочий с применением насилия завели по фактам противоправных действий против осужденных в Саратовской области, сообщили в региональном управлении СК РФ.Ранее в среду в Youtube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области."Следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения", - говорится в сообщении."По информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных возбуждены еще 4 уголовных дела. По двум фактам действия квалифицируются по... "насильственные действия сексуального характера", еще в двух случаях - "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения", - говорится в сообщении.Кроме того, региональные следователи расследуют еще три уголовных дела по четырем эпизодам преступлений о сексуальном насилии. По данным следствия, преступления совершались с января 2020 года по май 2021 года на территории Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области против четырех осужденных.Все уголовные дела переданы в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области. В настоящее время осматриваются помещения больницы."Проводятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. По уголовным делам назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятым в ходе следственных действий предметам. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды преступной деятельности", - говорится в сообщении.Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения.
https://ria.ru/20211005/saratov-1753164057.html
https://ria.ru/20210928/pytki-1752179415.html
https://ria.ru/20211005/narusheniya-1753260819.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
14:06 06.10.2021 (обновлено: 14:16 06.10.2021)
СК возбудил дела после сообщений о пытках заключенных в Саратовской области
СК возбудил несколько дел после сообщений о пытках над заключенными в Саратовской области
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Ряд уголовных дел о сексуальном насилии и превышении полномочий с применением насилия завели по фактам противоправных действий против осужденных в Саратовской области
, сообщили в региональном управлении СК
РФ.
Ранее в среду в Youtube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
"Следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения", - говорится в сообщении.
"По информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных возбуждены еще 4 уголовных дела. По двум фактам действия квалифицируются по... "насильственные действия сексуального характера", еще в двух случаях - "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения", - говорится в сообщении.
Кроме того, региональные следователи расследуют еще три уголовных дела по четырем эпизодам преступлений о сексуальном насилии. По данным следствия, преступления совершались с января 2020 года по май 2021 года на территории Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области против четырех осужденных.
Все уголовные дела переданы в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области. В настоящее время осматриваются помещения больницы.
"Проводятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. По уголовным делам назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятым в ходе следственных действий предметам. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды преступной деятельности", - говорится в сообщении.
Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения.