https://ria.ru/20211006/pytki-1753327573.html

СК возбудил дела после сообщений о пытках заключенных в Саратовской области

СК возбудил дела после сообщений о пытках заключенных в Саратовской области - РИА Новости, 06.10.2021

СК возбудил дела после сообщений о пытках заключенных в Саратовской области

Ряд уголовных дел о сексуальном насилии и превышении полномочий с применением насилия завели по фактам противоправных действий против осужденных в Саратовской... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:06

2021-10-06T14:06

2021-10-06T14:16

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ряд уголовных дел о сексуальном насилии и превышении полномочий с применением насилия завели по фактам противоправных действий против осужденных в Саратовской области, сообщили в региональном управлении СК РФ.Ранее в среду в Youtube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области."Следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения", - говорится в сообщении."По информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных возбуждены еще 4 уголовных дела. По двум фактам действия квалифицируются по... "насильственные действия сексуального характера", еще в двух случаях - "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения", - говорится в сообщении.Кроме того, региональные следователи расследуют еще три уголовных дела по четырем эпизодам преступлений о сексуальном насилии. По данным следствия, преступления совершались с января 2020 года по май 2021 года на территории Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области против четырех осужденных.Все уголовные дела переданы в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области. В настоящее время осматриваются помещения больницы."Проводятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. По уголовным делам назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятым в ходе следственных действий предметам. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды преступной деятельности", - говорится в сообщении.Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения.

https://ria.ru/20211005/saratov-1753164057.html

https://ria.ru/20210928/pytki-1752179415.html

https://ria.ru/20211005/narusheniya-1753260819.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия