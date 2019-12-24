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https://ria.ru/20191224/1562736167.html
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
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РИА Новости

"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного

08:00 24.12.2019
40481
© Фото : из личного архива Романа СарычеваРоман Сарычев
Роман Сарычев
© Фото : из личного архива Романа Сарычева
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В Брянской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего заключенного ИК № 6 Романа Сарычева. По версии СК, его до смерти избил замначальника службы безопасности. Подозреваемого уже задержали и отправили в СИЗО. Однако, по словам тех, кто ранее отбывал наказание в этой колонии, к смерти Сарычева могут быть причастны и другие сотрудники. О том, как охранники зоны встречали этапы с заключенными, — в материале РИА Новости.

"Ломка на входе"

Восьмого декабря в исправительную колонию общего режима № 6 города Клинцы привезли очередную группу заключенных, в их числе — жителя Брянска Романа Сарычева, осужденного за незаконную игровую деятельность. Срок ему дали относительно небольшой: два с половиной года. Часть назначенного наказания Роман уже отбыл в следственном изоляторе, пока ждал приговора.
"Вновь прибывшим сотрудники колонии обычно устраивают так называемую приемку, — рассказывает РИА Новости один из бывших заключенных Александр. — Цель — сломать зэков, чтобы в дальнейшем они не оказывали сопротивления тюремной администрации. Происходило это, как правило, следующим образом: "первоходам" давали тряпку и заставляли мыть туалет, снимая все на телефон. Тех, кто отказывался, либо жестоко избивали, либо отправляли в ШИЗО (штрафной изолятор. — Прим. ред.), там условия содержания очень суровые. В общем, доставалось тем, кто пытался хоть как-то отстоять свои права. Мы называли это "ломкой на входе".
Заключенные в исправительной колонии
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Избитый в первый же вечер Сарычев оказался в городской больнице и скончался прямо на операционном столе. Причина смерти — разрыв внутренних органов в результате ударов тупым предметом. Заключенный страдал серьезным заболевания печени, и даже не очень сильный удар в пораженный орган мог привести к фатальному исходу.

Удовольствие от пыток

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Вскоре задержали и первого подозреваемого — 34-летнего заместителя начальника службы безопасности ИК-6 майора Сергея Шевцова. По решению Клинцовского городского суда ближайшие два месяца он проведет за решеткой.
"Пока арестованный отстранен от исполнения служебных обязанностей, но не уволен, — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УФСИН России по Брянской области Роман Астахов. — Сейчас в учреждении работают комиссии из Генпрокуратуры, центрального аппарата ФСИН, а также сотрудники собственной безопасности ведомства. Все материалы будут переданы в следственные органы".
© Фото : предоставлено Станиславом КавчевскимСергей Шевцов
Сергей Шевцов
© Фото : предоставлено Станиславом Кавчевским
Сергей Шевцов
Как рассказали РИА Новости отбывавшие наказание в ИК-6, Шевцов прослужил в колонии более десяти лет. "Майор любил, мягко говоря, применять силу, — вспоминают они. — При этом авторитетом не пользовался ни среди заключенных, ни среди сотрудников. К нему относились как к местному сумасшедшему. Ведь глумиться над беззащитным человеком — далеко не норма, а Шевцову это нравилось. Кроме того, он занимался единоборствами и неплохо владел ударной техникой".
Собеседники агентства считают, что к инциденту причастен не только майор: групповые издевательства для ИК-6 — обычная практика.
"Нас били всегда несколько человек, как правило, вся смена, — уточняет один из опрошенных РИА Новости экс-заключенных. — Одни использовали подручные предметы: палки и пруты, другие предпочитали наносить удары исключительно руками и ногами. Скорее всего, Шевцов просто взял вину на себя. Ведь за преступление, совершенное группой лиц, уголовная ответственность более суровая. И сотрудники колонии, безусловно, это понимают".
Так это или нет, покажет следствие. Если вину сотрудника ФСИН докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
© Фото : СУ СКР по Брянской областиВо время избрания меры пресечения Шевцов прятал лицо
Во время избрания меры пресечения Шевцов прятал лицо
© Фото : СУ СКР по Брянской области
Во время избрания меры пресечения Шевцов прятал лицо

Ничего не меняется

Между тем исправительная колония в Клинцах давно пользуется дурной славой: за последние шесть лет здесь произошло несколько убийств, дважды заключенные устраивали бунт.
"В 2013-2014 годах там всем заправляли активисты — зэки, сотрудничающие с администрацией, — поясняет РИА Новости правозащитник Станислав Кавчевский, отбывавший срок в ИК-6. — Они вымогали деньги у бизнесменов, осужденных за мошенничество. Суммы доходили до нескольких миллионов. Тех, кто отказывался платить, пытали: сверлили саморезами суставы и головы, вырывали пассатижами зубы, ломали ребра. Я работал в санчасти и лично оказывал помощь потерпевшим. При этом администрация на все закрывала глаза".
Постоянные издевательства в марте 2014-го привели к бунту — тогда несколько заключенных в знак протеста попытались свести счеты с жизнью. В колонию сразу нагрянула московская комиссия. После проверки от службы отстранили начальника ИК Дмитрия Милокоста, а нескольких активистов осудили. Также на десять лет за решетку отправили охранника Андрея Якубова, убившего заключенного.
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"На некоторое время все затихло. Однако потом сформировался новый актив, и история повторилась, — вспоминает правозащитник. — Заключенные писали жалобы в различные инстанции, но на них никто не реагировал, а заместитель прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Брянской области Андрей Курильский сам попал под уголовное преследование: в 2017-м ему дали семь с половиной лет за взятку".
В августе 2016-го в колонии вновь вспыхнули беспорядки — заключенные жестоко избили 14 активистов. Снова начались проверки, и жизнь за колючей проволокой опять успокоилась.
Но летом 2018-го в колонии произошло очередное ЧП: заместитель оперативного дежурного 33-летний Иван Маршалко связал и задушил тряпкой 58-летнего заключенного Евгения Петроченко, осужденного за кражу. Маршалко вменили сразу две статьи: "Убийство" и "Превышение должностных полномочий", за что приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
Заключенный Евгений Петроченко
Заключенный Евгений Петроченко
Заключенный Евгений Петроченко
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФМоскваБрянскПроисшествия
Популярные комментарии
Это не колония,а ад на земле. Надо ее снести и построить на другом месте. В 21 веке что- бы творились такие вещи в местах лишения свободы просто недопустимо. Какой ни есть заключённый,он свою участь сам заслужил и понес ответственность,но не заслуживает умереть как собака
24 декабря, 09:31
Alexander Angelov
6134208
А что улюкаева и других взяточников туду не посадили? У них даже в этом есть преимущество?!
24 декабря, 08:20
ddoomrules
6701107
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