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СК в Саратовской области начал проверку из-за видео с пытками заключенных
СК в Саратовской области начал проверку из-за видео с пытками заключенных - РИА Новости, 05.10.2021
СК в Саратовской области начал проверку из-за видео с пытками заключенных
Следователи в Саратовской области начали проверку сообщений о пытках над заключенными в тюремной больнице, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:13
2021-10-05T16:24
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Следователи в Саратовской области начали проверку сообщений о пытках над заключенными в тюремной больнице, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении регионального УФСИН, информирует областное управление СК РФ.Ранее ФСИН России сообщила, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области."По сообщениям СМИ о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении осужденных организована доследственная проверка. Кроме того, следственными органами СК России по Саратовской области продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении ряда осужденных в период их нахождения в… ОТБ №1 УФСИН России по Саратовской области… Следственным органом будет дана объективная юридическая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения", - говорится в сообщении.Следователи проводят комплекс следственный действий и проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, добавили в СК.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Денис Соболев сообщил РИА Новости, что ОНК не получала жалоб на физическое воздействие от заключенных ОТБ №1.По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова, ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных.
https://ria.ru/20211005/saratov-1753164057.html
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
16:13 05.10.2021 (обновлено: 16:24 05.10.2021)
 
СК в Саратовской области начал проверку из-за видео с пытками заключенных

СК в Саратовской области начал проверку из-за видео с пытками заключенных

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Следователи в Саратовской области начали проверку сообщений о пытках над заключенными в тюремной больнице, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении регионального УФСИН, информирует областное управление СК РФ.
Ранее ФСИН России сообщила, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
"По сообщениям СМИ о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении осужденных организована доследственная проверка. Кроме того, следственными органами СК России по Саратовской области продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении ряда осужденных в период их нахождения в… ОТБ №1 УФСИН России по Саратовской области… Следственным органом будет дана объективная юридическая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения", - говорится в сообщении.
Следователи проводят комплекс следственный действий и проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, добавили в СК.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 13:42
В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Денис Соболев сообщил РИА Новости, что ОНК не получала жалоб на физическое воздействие от заключенных ОТБ №1.
По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова, ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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В Оренбурге осудили двоих полицейских за пытки задержанного электрошокером
 
ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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