Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/irkutsk-1599730802.html
Главу ИК и начальника отдела СИЗО в Иркутске задержали по делам о насилии
Главу ИК и начальника отдела СИЗО в Иркутске задержали по делам о насилии
Главу исправительной колонии № 6 и начальника оперативного отдела СИЗО № 1 в Иркутске задержали по делу об издевательствах над заключенными, сообщила... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:34
2021-03-03T14:06
александр калашников
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
иркутская область
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51c54cb795b1b62b472684c8acf4fca8.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главу исправительной колонии № 6 и начальника оперативного отдела СИЗО № 1 в Иркутске задержали по делу об издевательствах над заключенными, сообщила пресс-служба ФСИН России.В случае с руководителем ИК-6 причиной стали противоправные действия со стороны осужденных в отношении другого заключенного — Бакиева Т. Р. Начальника оперативного отдела СИЗО-1 задержали по схожему эпизоду, который произошел в изоляторе с Ондаром К. О.До этого в Иркутске уволили главу СИЗО-1 и временно отстранили от должности его заместителя, а также замначальника ИК-6.Отдельные подробностиРанее СК завел уголовное дело после инцидента в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брата пытали, в результате чего он стал инвалидом. В региональном ГУ ФСИН заявили, что он — жертва конфликта с сокамерниками.В исправительной колонии № 6, расположенной в Иркутске, выявили факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.". Его госпитализировали в областную больницу.Проверка ФСИНОб избиениях в колонии и изоляторе стало известно 21 января.Позже ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных против сотрудников и заключенных. В надзорной службе сообщили о десяти осужденных, избивавших других заключенных, эти инциденты проверяют.По словам главы ФСИН Александра Калашникова, уже опросили 1145 человек. Среди них выявили 41 причастного к совершению насилия, 75 потерпевших и около 90 очевидцев.Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и регионального управления СК по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. Врачи осматривают заключенных в поисках возможных телесных повреждений.
https://ria.ru/20210303/kriminal-1599725254.html
https://ria.ru/20210225/koloniya-1598898578.html
https://ria.ru/20210225/sizo-1598924360.html
иркутская область
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b06877041c88a1b6559510646c069ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр калашников, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иркутская область, иркутск, происшествия

Главу ИК и начальника отдела СИЗО в Иркутске задержали по делам о насилии

12:34 03.03.2021 (обновлено: 14:06 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главу исправительной колонии № 6 и начальника оперативного отдела СИЗО № 1 в Иркутске задержали по делу об издевательствах над заключенными, сообщила пресс-служба ФСИН России.
В случае с руководителем ИК-6 причиной стали противоправные действия со стороны осужденных в отношении другого заключенного — Бакиева Т. Р.
Начальника оперативного отдела СИЗО-1 задержали по схожему эпизоду, который произошел в изоляторе с Ондаром К. О.
До этого в Иркутске уволили главу СИЗО-1 и временно отстранили от должности его заместителя, а также замначальника ИК-6.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 12:08
Полиция задержала потерпевшего по делу об избиении в ярославской колонии

Отдельные подробности

Ранее СК завел уголовное дело после инцидента в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брата пытали, в результате чего он стал инвалидом. В региональном ГУ ФСИН заявили, что он — жертва конфликта с сокамерниками.
В исправительной колонии № 6, расположенной в Иркутске, выявили факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.". Его госпитализировали в областную больницу.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 12:27
В СИЗО и колониях Иркутской области насилию подверглись 75 человек

Проверка ФСИН

Об избиениях в колонии и изоляторе стало известно 21 января.
Позже ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных против сотрудников и заключенных. В надзорной службе сообщили о десяти осужденных, избивавших других заключенных, эти инциденты проверяют.
По словам главы ФСИН Александра Калашникова, уже опросили 1145 человек. Среди них выявили 41 причастного к совершению насилия, 75 потерпевших и около 90 очевидцев.
Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и регионального управления СК по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. Врачи осматривают заключенных в поисках возможных телесных повреждений.
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 14:17
СПЧ прокомментировал ситуацию в СИЗО и колониях в Иркутской области
 
Александр КалашниковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Иркутская областьИркутскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния