https://ria.ru/20210303/irkutsk-1599730802.html

Главу ИК и начальника отдела СИЗО в Иркутске задержали по делам о насилии

Главу ИК и начальника отдела СИЗО в Иркутске задержали по делам о насилии

Главу исправительной колонии № 6 и начальника оперативного отдела СИЗО № 1 в Иркутске задержали по делу об издевательствах над заключенными, сообщила... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:34

2021-03-03T12:34

2021-03-03T14:06

александр калашников

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

иркутская область

иркутск

происшествия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главу исправительной колонии № 6 и начальника оперативного отдела СИЗО № 1 в Иркутске задержали по делу об издевательствах над заключенными, сообщила пресс-служба ФСИН России.В случае с руководителем ИК-6 причиной стали противоправные действия со стороны осужденных в отношении другого заключенного — Бакиева Т. Р. Начальника оперативного отдела СИЗО-1 задержали по схожему эпизоду, который произошел в изоляторе с Ондаром К. О.До этого в Иркутске уволили главу СИЗО-1 и временно отстранили от должности его заместителя, а также замначальника ИК-6.Отдельные подробностиРанее СК завел уголовное дело после инцидента в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брата пытали, в результате чего он стал инвалидом. В региональном ГУ ФСИН заявили, что он — жертва конфликта с сокамерниками.В исправительной колонии № 6, расположенной в Иркутске, выявили факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.". Его госпитализировали в областную больницу.Проверка ФСИНОб избиениях в колонии и изоляторе стало известно 21 января.Позже ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных против сотрудников и заключенных. В надзорной службе сообщили о десяти осужденных, избивавших других заключенных, эти инциденты проверяют.По словам главы ФСИН Александра Калашникова, уже опросили 1145 человек. Среди них выявили 41 причастного к совершению насилия, 75 потерпевших и около 90 очевидцев.Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и регионального управления СК по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. Врачи осматривают заключенных в поисках возможных телесных повреждений.

https://ria.ru/20210303/kriminal-1599725254.html

https://ria.ru/20210225/koloniya-1598898578.html

https://ria.ru/20210225/sizo-1598924360.html

иркутская область

иркутск

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александр калашников, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иркутская область, иркутск, происшествия