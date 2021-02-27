https://ria.ru/20210227/pytki-1599233227.html
Умер обвиняемый в пытках экс-замначальника ярославской колонии
Умер обвиняемый в пытках экс-замначальника ярославской колонии
Фигурант уголовного дела о пытках сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля бывший замначальника колонии Иван Калашников скончался от... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:17
2021-02-27T15:17
2021-02-27T15:17
россия
евгений макаров
дело о пытках в ярославской колонии
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о пытках сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля бывший замначальника колонии Иван Калашников скончался от тяжелого заболевания, не дождавшись приговора, сообщила РИА Новости адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек.Бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил 4 года колонии общего режима. В ноябре 2020 года перед судом предстали еще 13 бывших работников колонии. Заволжский суд Ярославля оправдал двух из них, а остальным назначил сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев колонии. Шестеро из них уже отбыли назначенные сроки, находясь под стражей, и их освободили в зале заседаний. Суд запретил фигурантам устраиваться в силовые структуры в течение 2,5 лет после освобождения, но не стал лишать их званий.Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, было временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.
https://ria.ru/20201119/zvaniya-1585362598.html
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россия, евгений макаров, дело о пытках в ярославской колонии, ярославль, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев - РИА Новости.
Фигурант уголовного дела о пытках сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова
в ИК-1 Ярославля
бывший замначальника колонии Иван Калашников скончался от тяжелого заболевания, не дождавшись приговора, сообщила РИА Новости адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.
"Мы получили информацию, что Иван Калашников скончался от болезни", - сказала Бирюкова, отметив, что информация поступила от адвокатов сотрудников УФСИН, которые сейчас проходят по другому уголовному делу об избиениях в той же колонии.
В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек.
Бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил 4 года колонии общего режима. В ноябре 2020 года перед судом предстали еще 13 бывших работников колонии. Заволжский суд Ярославля оправдал двух из них, а остальным назначил сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев колонии. Шестеро из них уже отбыли назначенные сроки, находясь под стражей, и их освободили в зале заседаний. Суд запретил фигурантам устраиваться в силовые структуры в течение 2,5 лет после освобождения, но не стал лишать их званий.
Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, было временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.