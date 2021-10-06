https://ria.ru/20211006/fsin-1753329428.html
ФСИН уволила начальника тюремной больницы в Саратовской области
ФСИН уволила начальника тюремной больницы в Саратовской области - РИА Новости, 06.10.2021
ФСИН уволила начальника тюремной больницы в Саратовской области
Начальника тюремной больницы в Саратовской области, а также троих ее сотрудников уволили по отрицательным мотивам, сообщает пресс-служба ФСИН. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:18
2021-10-06T14:18
2021-10-06T17:18
саратовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр калашников
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Начальника тюремной больницы в Саратовской области, а также троих ее сотрудников уволили по отрицательным мотивам, сообщает пресс-служба ФСИН.Ранее в YouTube появилось видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных.Кроме главы учреждения полковника Павла Гаценко, отстранили заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковника Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника Сергея Мальцева.ФСИН направила в СК материалы для принятия процессуального решения.В сообщении добавляется, что за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности с должности также снимут начальника УФСИН по Саратовской области полковника Алексея Федотова.
https://ria.ru/20211006/pytki-1753327573.html
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саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр калашников
14:18 06.10.2021 (обновлено: 17:18 06.10.2021)
ФСИН уволила начальника тюремной больницы в Саратовской области
ФСИН уволила начальника тюремной больницы и трех сотрудников службы в Саратовской области