https://ria.ru/20211006/fsin-1753329428.html

ФСИН уволила начальника тюремной больницы в Саратовской области

ФСИН уволила начальника тюремной больницы в Саратовской области - РИА Новости, 06.10.2021

ФСИН уволила начальника тюремной больницы в Саратовской области

Начальника тюремной больницы в Саратовской области, а также троих ее сотрудников уволили по отрицательным мотивам, сообщает пресс-служба ФСИН. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:18

2021-10-06T14:18

2021-10-06T17:18

саратовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр калашников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599760607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d056fe9956c2b06cecd0ce48f1f32842.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Начальника тюремной больницы в Саратовской области, а также троих ее сотрудников уволили по отрицательным мотивам, сообщает пресс-служба ФСИН.Ранее в YouTube появилось видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных.Кроме главы учреждения полковника Павла Гаценко, отстранили заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковника Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника Сергея Мальцева.ФСИН направила в СК материалы для принятия процессуального решения.В сообщении добавляется, что за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности с должности также снимут начальника УФСИН по Саратовской области полковника Алексея Федотова.

https://ria.ru/20211006/pytki-1753327573.html

https://ria.ru/20211005/saratov-1753164057.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр калашников