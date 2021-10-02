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Грибное сафари. Почему туры за мухоморами стали так популярны
Грибное сафари. Зачем покупают туры за мухоморами
Грибное сафари. Почему туры за мухоморами стали так популярны
Во время пандемии в России развивается новый вид туризма — грибной. За две-пять тысяч рублей опытные любители тихой охоты предлагают показать неофитам "свои"... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:00
2021-10-02T10:46
общество
грузия
московская область (подмосковье)
ульяновская область
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Во время пандемии в России развивается новый вид туризма — грибной. За две-пять тысяч рублей опытные любители тихой охоты предлагают показать неофитам "свои" места. Ездят за рыжиками, белыми, даже трюфелями. Заодно узнают, как выглядят съедобные мухоморы, какие грибы нельзя брать в руки и что можно приготовить из ложных опят.Жаркое из мухомораАнтон Трофимов — системный администратор из Санкт-Петербурга. С понедельника по пятницу он работает в офисе. По выходным водит туры по грибным местам Ленинградской области. Запустил программу Антон четыре года назад. Ожидал, что экскурсии будут пользоваться популярностью. Но к ажиотажу готов не был."На первую поездку записались 70 человек. Почти сразу мы поняли, что такие большие группы водить сложно. Сейчас ограничиваем число участников двадцатью", — объясняет грибник-экскурсовод.Чаще всего на групповую тихую охоту записываются городские жители, у которых нет дач. Грибных мест они не знают, одни идти в лес боятся. Но многие в детстве собирали опята и подосиновики с родителями — помнят, насколько это увлекательное занятие.Среди экскурсантов много и тех, кто хочет расширить знания о съедобных грибах. Оказывается, в лесах средней полосы России растет порядка 45 наименований грибов, которые смело можно жарить и солить.Есть съедобные виды и среди так называемых ложных грибов — например, ложноопенок серопластинчатый. В отличие от обычного у него нет юбочки. Вообще, по словам Антона, если гриб называют "ложным", это не всегда означает, что он ядовитый. Часто это лишь указывает, что гриб не имеет характерных для вида признаков.Экскурсия начинается с теории. Всем участникам предлагают вступить в группу в WhatsApp, куда гид скидывает фото будущих "трофеев", в том числе смертельно ядовитых.Ядовитые свинушкиПосле экскурсии содержимое корзинок проходит тщательный отбор. По словам Трофимова, туристы часто срезают опасные виды. Например, смертельно ядовитую свинушку тонкую. Она содержит антиген, который вызывает аутоиммунную реакцию.Похожая ситуация и со строчками. Этот гриб со шляпкой, напоминающей ядро грецкого ореха, содержит гиромитрин — токсин, негативно влияющий на печень. В советское время строчки считали условно съедобным, многие собирают их до сих пор.Не советует Трофимов брать и зеленушки: в них содержится вещество, которое разрушает структуру мышечной ткани. Правда, чтобы начались проблемы, употреблять их нужно в очень больших количествах.Съедобные зонтикиВ то же время существуют грибы, мимо которых многие проходят, считая несъедобными. Чаще всего игнорируют зонтики — из-за юбочки под шляпкой они напоминают бледную поганку."Хотя это очень вкусный гриб. Я, например, пару зонтиков готов обменять на корзину боровиков", — признается Трофимов.Зонтик, как отмечает гид, можно есть и в сыром виде. В отличие от всем известной сыроежки. Назвали ее так потому, что этот гриб быстрее остальных просаливается. Если другим видам нужно 30-40 дней, то сыроежка готова уже через семь-десять.Антон — член Санкт-Петербургского микологического общества. Тихой охотой он "заболел" уже в сознательном возрасте: "В детстве с родителями ходил за грибами, но мне не очень нравилось. А лет десять назад долго не было отпуска. Поехал в лес развеяться. Вернулся с полной корзиной грибов и энергией — как после спортзала".В лес Трофимов ходит еще и как коллекционер. Говорит, однажды наткнулся на геоглоссум пекианум — в последний раз микологи находили этот гриб на территории России в 1896 году. После этого интерес Антона к хобби только вырос.Экскурсия "по мухоморы"Цены на грибные туры разнятся в зависимости от региона. Андрей, фермер из Ульяновской области, готов делиться секретными местами всего за тысячу рублей."Не с одного человека, а с машины, — уточняет он. — За эти деньги я встречаю туристов, отвожу в конкретную точку. Добычу гарантирую: по пять-десять ведер люди набирают. Увозят полный багажник. Если на одном месте грибов не окажется, бесплатно отвезу в другое".Туры собеседник предлагает тематические — водит в лес за конкретным видом."Больше всего запросов, конечно, на белые. На втором месте — рыжики. Есть люди, которые интересуются мухоморами. Считают, что настойка помогает справиться с постковидным синдромом. Еще при стрессе и проблемах с сосудами ее пьют", — смеется Андрей. И добавляет, что все эти эксперименты опасны для здоровья. Употребление красного мухомора и вовсе может привести к летальному исходу.Экскурсии он начал водить только в этом году. Из-за засушливого лета грибов в средней полосе почти не было. А рядом с его деревней озеро и река, поэтому подосиновики и подберезовики есть всегда."Естественно, для меня это не заработок, а хобби. Пока отвожу людей — и себе набираю", — объясняет фермер."Найти его очень сложно"Евгений Грибоедов водит туры по Подмосковью, а также Владимирской, Тульской, Рязанской областям. Говорит, что не раз в них участвовали люди, которые до этого вообще за грибами не ходили: "Даже не знают, как выглядит белый".Есть у гида и эксклюзивное предложение — тур за боровиком сосноволюбивым.Для состоятельных любителей тихой охоты на рынке есть и совсем уникальные позиции. Например, поездка в Грузию зимой на сбор черных трюфелей — их ищут под снегом. В рекламе обещают, что во время экспедиции туристов будет сопровождать трюфельеро — обученный сборщик деликатесных грибов с собакой, обладающей феноменально тонким чутьем.В стандартных турах, помимо прочего, экскурсантов учат правильно срывать грибы. Например, подберезовики, подосиновики, белые советуют аккуратно выкручивать из земли. В этом случае вред для грибницы минимальный. А рыжики, сыроежки, рядовки лучше срезать.
https://ria.ru/20210930/griby-1752571483.html
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общество, грузия, московская область (подмосковье), ульяновская область, отдых в россии 2021 летом
08:00 02.10.2021 (обновлено: 10:46 02.10.2021)
 

Грибное сафари. Зачем россияне покупают туры за мухоморами

© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте" Разбор корзин участников грибного тура
Разбор корзин участников грибного тура - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте"
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Во время пандемии в России развивается новый вид туризма — грибной. За две-пять тысяч рублей опытные любители тихой охоты предлагают показать неофитам "свои" места. Ездят за рыжиками, белыми, даже трюфелями. Заодно узнают, как выглядят съедобные мухоморы, какие грибы нельзя брать в руки и что можно приготовить из ложных опят.

Жаркое из мухомора

Антон Трофимов — системный администратор из Санкт-Петербурга. С понедельника по пятницу он работает в офисе. По выходным водит туры по грибным местам Ленинградской области. Запустил программу Антон четыре года назад. Ожидал, что экскурсии будут пользоваться популярностью. Но к ажиотажу готов не был.
"На первую поездку записались 70 человек. Почти сразу мы поняли, что такие большие группы водить сложно. Сейчас ограничиваем число участников двадцатью", — объясняет грибник-экскурсовод.
© Фото : Из личного архива Антона ТрофимоваАнтон Трофимов
Антон Трофимов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Из личного архива Антона Трофимова
Антон Трофимов
Чаще всего на групповую тихую охоту записываются городские жители, у которых нет дач. Грибных мест они не знают, одни идти в лес боятся. Но многие в детстве собирали опята и подосиновики с родителями — помнят, насколько это увлекательное занятие.
Среди экскурсантов много и тех, кто хочет расширить знания о съедобных грибах. Оказывается, в лесах средней полосы России растет порядка 45 наименований грибов, которые смело можно жарить и солить.

"Например, туристов очень удивляет, что в пищу годится серо-розовый мухомор. Он из того же рода, что и его более известный ядовитый собрат. Различаются по шляпке", — объясняет Трофимов.

Есть съедобные виды и среди так называемых ложных грибов — например, ложноопенок серопластинчатый. В отличие от обычного у него нет юбочки. Вообще, по словам Антона, если гриб называют "ложным", это не всегда означает, что он ядовитый. Часто это лишь указывает, что гриб не имеет характерных для вида признаков.
© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте" Грибной тур
Грибной тур - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте"
Грибной тур
Экскурсия начинается с теории. Всем участникам предлагают вступить в группу в WhatsApp, куда гид скидывает фото будущих "трофеев", в том числе смертельно ядовитых.

"Уже в автобусе туристы знакомятся с грибами, которые и трогать нежелательно, — говорит Антон. — Например, в наших лесах растет мухомор вонючий — родственник бледной поганки. У него даже выделения токсичные. Если сорвать, а потом потереть глаза, можно получить отравление".

Ядовитые свинушки

После экскурсии содержимое корзинок проходит тщательный отбор. По словам Трофимова, туристы часто срезают опасные виды. Например, смертельно ядовитую свинушку тонкую. Она содержит антиген, который вызывает аутоиммунную реакцию.
© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте" Участники грибного тура
Участники грибного тура - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте"
Участники грибного тура

"Некоторые ее собирают и отваривают, ошибочно считая, что после термической обработки токсин уйдет. Понятно, что эффект накопительный: если есть такие свинушки на протяжении всей жизни, могут возникнуть проблемы с почками и другими органами. Причем выявить причину болезни будет очень непросто", — предупреждает гид.

Похожая ситуация и со строчками. Этот гриб со шляпкой, напоминающей ядро грецкого ореха, содержит гиромитрин — токсин, негативно влияющий на печень. В советское время строчки считали условно съедобным, многие собирают их до сих пор.
Не советует Трофимов брать и зеленушки: в них содержится вещество, которое разрушает структуру мышечной ткани. Правда, чтобы начались проблемы, употреблять их нужно в очень больших количествах.

Съедобные зонтики

В то же время существуют грибы, мимо которых многие проходят, считая несъедобными. Чаще всего игнорируют зонтики — из-за юбочки под шляпкой они напоминают бледную поганку.
© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте" Разбор грибов
Разбор грибов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте"
Разбор грибов
"Хотя это очень вкусный гриб. Я, например, пару зонтиков готов обменять на корзину боровиков", — признается Трофимов.
Зонтик, как отмечает гид, можно есть и в сыром виде. В отличие от всем известной сыроежки. Назвали ее так потому, что этот гриб быстрее остальных просаливается. Если другим видам нужно 30-40 дней, то сыроежка готова уже через семь-десять.
© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте" Антон Трофимов во время тура
Антон Трофимов во время тура - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Сообщество "За грибочками с Антоном Трофимовым" в социальной сети "ВКонтакте"
Антон Трофимов во время тура
Антон — член Санкт-Петербургского микологического общества. Тихой охотой он "заболел" уже в сознательном возрасте: "В детстве с родителями ходил за грибами, но мне не очень нравилось. А лет десять назад долго не было отпуска. Поехал в лес развеяться. Вернулся с полной корзиной грибов и энергией — как после спортзала".
В лес Трофимов ходит еще и как коллекционер. Говорит, однажды наткнулся на геоглоссум пекианум — в последний раз микологи находили этот гриб на территории России в 1896 году. После этого интерес Антона к хобби только вырос.

Экскурсия "по мухоморы"

Цены на грибные туры разнятся в зависимости от региона. Андрей, фермер из Ульяновской области, готов делиться секретными местами всего за тысячу рублей.
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"Не с одного человека, а с машины, — уточняет он. — За эти деньги я встречаю туристов, отвожу в конкретную точку. Добычу гарантирую: по пять-десять ведер люди набирают. Увозят полный багажник. Если на одном месте грибов не окажется, бесплатно отвезу в другое".
Туры собеседник предлагает тематические — водит в лес за конкретным видом.
"Больше всего запросов, конечно, на белые. На втором месте — рыжики. Есть люди, которые интересуются мухоморами. Считают, что настойка помогает справиться с постковидным синдромом. Еще при стрессе и проблемах с сосудами ее пьют", — смеется Андрей. И добавляет, что все эти эксперименты опасны для здоровья.
Употребление красного мухомора и вовсе может привести к летальному исходу.
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Экскурсии он начал водить только в этом году. Из-за засушливого лета грибов в средней полосе почти не было. А рядом с его деревней озеро и река, поэтому подосиновики и подберезовики есть всегда.
"Естественно, для меня это не заработок, а хобби. Пока отвожу людей — и себе набираю", — объясняет фермер.

"Найти его очень сложно"

Евгений Грибоедов водит туры по Подмосковью, а также Владимирской, Тульской, Рязанской областям. Говорит, что не раз в них участвовали люди, которые до этого вообще за грибами не ходили: "Даже не знают, как выглядит белый".
© Фото : Instagram/@griboed_of Гид-грибник Евгений Грибоедов
Гид-грибник Евгений Грибоедов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Instagram/@griboed_of
Гид-грибник Евгений Грибоедов
Есть у гида и эксклюзивное предложение — тур за боровиком сосноволюбивым.

"Найти его очень сложно — растет в определенном биотопе. От своего собрата белого отличается структурой: грибы более плотные, мясистые. Позавчера привез два весом 539 грамм. Считай, банку уже замариновал", — улыбается Евгений.

Для состоятельных любителей тихой охоты на рынке есть и совсем уникальные позиции. Например, поездка в Грузию зимой на сбор черных трюфелей — их ищут под снегом. В рекламе обещают, что во время экспедиции туристов будет сопровождать трюфельеро — обученный сборщик деликатесных грибов с собакой, обладающей феноменально тонким чутьем.
Житель села Юрт-Акбалык собирает грибы в лесу - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В стандартных турах, помимо прочего, экскурсантов учат правильно срывать грибы. Например, подберезовики, подосиновики, белые советуют аккуратно выкручивать из земли. В этом случае вред для грибницы минимальный. А рыжики, сыроежки, рядовки лучше срезать.
 
ОбществоГрузияМосковская область (Подмосковье)Ульяновская областьотдых в России 2021 летом
 
 
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