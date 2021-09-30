17:59 30.09.2021 (обновлено: 18:54 30.09.2021)
Врачи рассказали, чем опасен сухой кашель у ребенка и как его лечить
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сухой кашель у ребенка может возникнуть при многих заболеваниях дыхательных путей. О том, чем его лечить у детей двух-трех лет, почему возникает ночью и почему бывает без температуры, частые причины появления — в материале РИА Новости.
Что такое сухой кашель
Кашель — это реакция организма на любое раздражение дыхательных путей, которое мешает нормальной проходимости воздуха. Физиологически он предназначен для очищения легких от раздражителей: это могут быть мокрота, патогенная флора, инородные тела, пыль и других. В ряде случаев кашель является симптомом опасных заболеваний, например опухолей, поэтому, если он долго не прекращается, нужно обязательно обратиться ко врачу. Различают два вида кашля: сухой и влажный. В первом случае он не сопровождается отделением мокроты и может причинять болезненные ощущения. При этом у ребенка не всегда повышается температура тела. Ее может не быть, например, при аденоидитах, назофарингитах.
Как распознать
При сухом кашле бронхи не могут вывести инфекцию в виде мокроты, поэтому даже после сильного и длительного приступа у ребенка нет облегчения. Необходимой слизи выделяется недостаточно, чтобы ослабить симптом. Такой вид кашля обычно формируется в гортани, поэтому его можно отличить по звуку — он громкий, раскатистый, а не глухой. Кроме этого, наличие мокроты не всегда является определяющим критерием. В некоторых случаях у маленьких детей она откашливается, но все равно не приносит облегчения.
Причины появления
По словам врача-педиатра Галины Шестаковской, болезни органов дыхания обычно начинаются с сухого кашля. Это могут быть острые респираторные инфекции, трахеит, ларинготрахеит и так далее, когда страдают верхние дыхательные пути. Как правило, сухой кашель характерен для первых двух-трех дней болезни, когда вирусы вызывают воспаление и раздражение слизистой гортани и горла.
Основные причины сухого кашля у детей:
- —инфекционное или аллергическое раздражение дыхательных путей;
- —раздражение дыхательных путей вследствие попадания инородных тел или воздействия агрессивных химических компонентов;
- —начальная фаза острого ларингита, бронхита, пневмонии;
- —приступ бронхиальной астмы;
- —катаральный период коклюша;
- —постинфекционный кашель после перенесенных вирусных инфекций верхних дыхательных путей;
- —сильное сдавливание горла;
- —раздражение рецепторов области средостения;
- —левожелудочковая сердечная недостаточность;
- —прием некоторых лекарственных препаратов;
- —воспаление слизистой пищевода;
- —стекание слизи по задней стенке глотки при ринитах, фарингитах, аденоидитах и синуситах;
- —раздражение кашлевых рецепторов в наружном слуховом проходе из-за скопления ушной серы, отита.
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Истинную причину такой проблемы способен определить только лечащий врач.
"Сухой кашель может быть опасен для детей младшего возраста, когда у них изменяется тембр голоса, появляется осиплость, теряется звучность, кашель приобретает "лающий" характер, — добавила Галина Шестаковская. — Это связано с воспалением гортани. Ее отек приводит к стенозу, то есть сужению надгортанного пространства. В таком случае ребенку тяжело дышать, возникает асфиксия, в худшем случае есть риск задохнуться. Такое может быть при коклюше. Если ребенка не вакцинировали и он заразился, то сухой кашель приобретает характер продолжительных сильных приступов, у малыша в это время даже может случиться остановка дыхания".
Фарингит
Фарингит — это воспалительное заболевание, которое поражает слизистую оболочку и лимфоидные ткани глотки. Возникает оно под воздействием внешних раздражителей, в том числе из-за химического воздействия. Например, это может быть вдыхание загрязненного, сухого, чрезмерно горячего, холодного воздуха. Также фарингит бывает инфекционной природы, когда на слизистую попадают возбудители — стрептококки, стафилококки, пневмококки, вирусы или грибы.
Заболевание может быть хроническим или острым. Оно характеризуется такими симптомами, как боль, ком в горле, першение, приступообразный болезненный сухой кашель, который часто появляется ночью, повышение температуры тела, слабость. При появлении первых признаков фарингита необходимо сразу обратиться к отоларингологу.
Бронхит
Бронхит (обструктивный бронхит) — это воспалительное заболевание органов дыхания, которое поражает нижние дыхательные пути. На фоне этого развивается отек, который мешает поступлению воздуха. Чаще всего в легких скапливается слизь и кашель влажный, но при хроническом заболевании он может быть и сухим. Основные симптомы болезни:
- —насморк и заложенность носа;
- —боль и першение в горле;
- —осиплость голоса;
- —озноб;
- —высокая температура тела;
- —слабость;
- —головная боль;
- —потливость;
- —болезненность мышц конечностей и спины.
Ларингит
Ларингит — это воспаление гортани, которое может развиваться при простудных или инфекционных заболеваниях. В их число входят корь, скарлатина, коклюш. У ларингита есть две формы: острая и хроническая. Первая требует незамедлительного лечения, но если оно не проводилось, болезнь становится хронической. При остром ларингите ребенка беспокоят болезненный, дерущий горло кашель, царапающая боль в горле при глотании, повышенная температура, увеличение лимфоузлов. В целом симптомы ларингита похожи на другие болезни дыхательных путей, поэтому необходимо как можно раньше обратиться ко врачу для постановки точного диагноза.
Тонзиллит
Тонзиллит — это инфекционное заболевание, которое поражает миндалины, за счет чего пациенты испытывают боль в горле при глотании. Другие симптомы:
- —повышение температуры тела вплоть до 38-40 градусов;
- —увеличение шейных лимфатических узлов;
- —симптомы интоксикации — чувство недомогания, разбитость, слабость.
К ним также могут присоединяться сухой кашель, воспаление конъюнктивы глаз, насморк, увеличение печени и селезенки, других групп лимфоузлов, помимо шейных, и так далее.
По словам отоларинголога Ольги Мальченко, хроническое воспаление миндалин может негативно влиять на многие внутренние органы:
"Бактерии вырабатывают токсины, которые разрушают органы-мишени: сердце, суставы, почки и щитовидную железу. Также токсины способны запускать аутоиммунные процессы и разрушать весь организм. При этом горло может вообще никак не беспокоить и не болеть", — отметила эксперт.
Трахеит
Трахеит — это воспаление трахеи, которое зачастую распространяется на гортань и бронхи. Заболевание нередко сопровождает респираторные вирусные инфекции. Опасность для здоровья представляет стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп), когда гортань сильно сужается. Чаще всего с ним сталкиваются дети до трех лет.
Характерными симптомами трахеита являются мучительный сухой кашель, боль и жжение за грудиной во время кашля, у больных может повышаться температура тела, наблюдаются слабость, сонливость, утомляемость. Обычно при легкой форме заболевание лечат дома, но если есть угроза здоровью, пациента отправляют в больницу.
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Пневмония
Пневмония — это острое респираторное заболевание нижних дыхательных путей, которое также называют воспалением легких. У несовершеннолетних иммунитет еще недостаточно развит, и для малышей до пяти лет патология особенно опасна.
Наиболее характерные симптомы пневмонии у детей:
- —температура повышается до 39 градусов;
- —хрипы в легких;
- —кожные покровы бледные;
- —одышка;
- —дети старшего возраста могут отплевывать мокроту, которая иногда имеет ржавый оттенок;
- —потливость;
- —признаки интоксикации — слабость, вялость, апатичность, отсутствие аппетита, головная боль, тошнота;
- —в тяжелых случаях признаки пневмонии у ребенка включают кашель, сопровождающийся болезненными ощущениями в груди.
При пневмонии важно правильное лечение и наблюдение врачей.
ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) и грипп
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ОРВИ — это группа заболеваний дыхательных путей, которые возникают после попадания в организм вирусной инфекции. Среди возбудителей наиболее частыми являются вирусы гриппа, аденовирусы и риновирусы, всего же их более 200. Зачастую болезнь начинается с сухого кашля, сопровождается температурой, болью в горле, слабостью, ломотой в теле и так далее. У маленьких детей могут быть диарея, частый плач, бессонница, отказ от еды.
Грипп считается тяжелой вирусной инфекцией, у этого заболевания высокая смертность, особенно среди маленьких детей и пожилых людей. При заражении у человека поражается гортань и трахея, возникает сухой кашель, боли за грудиной, повышается температура, присутствуют симптомы интоксикации. Тяжелая форма развивается не у всех, это зависит от состояния организма, иммунной системы и наличия хронических заболеваний. Очень важно начать лечение на самых ранних этапах болезни.
Бронхиальная астма
Бронхиальная астма — это неинфекционное заболевание дыхательных путей, в отличие от остальных. Оно имеет хроническую форму и проявляется приступами одышки, свистящего дыхания, кашля, а в тяжелых случаях может угрожать жизни из-за сильного нарушения дыхания. Чаще всего астма — это форма аллергической реакции, поэтому температура у больного не поднимается. При контакте с аллергеном у больного возникает сухой кашель, затруднение дыхания, которое нередко сопровождается хрипами. Для лечения болезни применяют лекарственные препараты, также необходимо исключить контакт с аллергенами.
Корь
Корь — это опасное заболевание, при котором воспалительный процесс приходится на верхние дыхательные пути и слизистые оболочки полости рта. Также у больного возникает конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь, симптомы интоксикации, высокая температура (до 40 градусов). По оценке Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от кори умерло по всему миру 140 тысяч человек, большинство из них — дети до пяти лет. Чаще всего заболевание встречается в неблагополучных районах, при недостатке питания и воды. Для профилактики кори детям вводят вакцину, сначала в 12 месяцев, а потом в шесть лет.
Коклюш
Коклюш — еще одно смертельно опасное заболевание дыхательных путей, при котором у больного возникает приступообразный спазматический сухой кашель. В группе риска находятся дети до двух лет, чаще всего болезнь встречается у малышей от года до пяти лет. В целях профилактики вводится вакцина, которая защищает от заражения или позволяет перенести коклюш в легкой форме.
Классификация
Кашель можно классифицировать по нескольким критериям:
- —по характеру: непродуктивный (сухой), продуктивный (влажный);
- —по интенсивности: покашливание, легкий, сильный;
- —по продолжительности: эпизодический, кратковременный, приступообразный, постоянный;
- —по течению: острый, затяжной, хронический;
- —по глубине и силе: резкий сильный и поверхностный (покашливание);
- —по причине: инфекционный (вирусы, бактерии, грибы), неинфекционный (инородное тело, пыль, сухой воздух и так далее), аллергический (астма).
Диагностика
Ребенок с мамой на приеме у врача
Если у ребенка появился сухой кашель, для начала следует обратиться к лечащему врачу-терапевту. Для дополнительных исследований он может направить к отоларингологу, пульмонологу, аллергологу, инфекционисту, кардиологу.
Лечение
Лечение должен подбирать врач в зависимости от заболевания и его тяжести. Самостоятельно назначать препараты ребенку нельзя. Во время болезни, чтобы ускорить процесс выздоровления, следует соблюдать постельный режим, пить как можно больше жидкости, потому что она разжижает слизь и помогает смягчить кашель.
Лекарственные средства
По мнению врача-пульмонолога, генерального директора клиники "Лор-Астма" Сергея Пурясева, быстрее избавиться от кашля можно, если лечить само заболевание, а не отдельный симптом.
Мама дает лекарства в воду ребенку
"Кашель — это всегда воспаление, а воспаление — всегда микробы. Обязательно принимать противовирусные, противомикробные средства. Также помогут противовоспалительные препараты, врач может назначить и гормональные препараты — кратковременно, в течение двух-трех дней", — сказал он.
По словам педиатра Галины Шестаковской, в последнее время маленьким детям рекомендуется делать ингаляции:
"Чем младше ребенок, тем реже ему назначаются отхаркивающие препараты, педиатры стараются их не давать. Детям постарше уже можно пить разжижающие мокроту лекарства".
Ингаляции
Для ингаляций можно использовать небулайзер — прибор, который превращает раствор лекарственного средства в мелкие частицы для вдыхания. Для борьбы с сухим кашлем применяется несколько групп ингаляционных растворов:
Девочка с ингалятором
- 1солевые;
- 2физрастворы;
- 3составы с бронхолитиками;
- 4отхаркивающие средства;
- 5антисептические препараты и антибиотики.
Физиотерапия
Для лечения сухого кашля может применяться физиотерапия грудной клетки с использованием различных приборов. Также это могут быть аутогенный дренаж, перкуссия грудной клетки, массаж, различные техники дыхания.
Чем нельзя лечить
По словам экспертов, нельзя давать ребенку одновременно лекарства от влажного и сухого кашля. Лучше отказаться от мазей и растираний с сильным запахом, потому что он может спровоцировать новый приступ кашля. Горчичники нельзя использовать при ларингите, в других случаях требуется консультация лечащего врача. Кроме этого, запрещено заниматься самолечением и пренебрегать назначениями специалистов.
Уход за ребенком при кашле
В период болезни важно обеспечить ребенку спокойствие, следить за тем, чтобы он пил достаточно жидкости, кормить лучше легкой, но питательной едой, давать все лекарства строго по расписанию. При сухом кашле можно включить увлажнитель воздуха. Если у ребенка приступ, то следует дать ему простой воды, чтобы подавить кашлевой рефлекс.
Девочка принимает микстуру от кашля
Профилактика
В целях профилактики нужно вакцинировать ребенка по календарю прививок. Тогда во много раз сократится риск заболевания коклюшем, корью и так далее. Также полезно закаливание, которое призвано укрепить иммунную систему. Не менее важен рацион, регулярные прогулки, ребенка нужно правильно одевать, чтобы он не переохладился.