https://ria.ru/20210930/kashel-1752528345.html

Врачи рассказали, чем опасен сухой кашель у ребенка и как его лечить

Сухой кашель у ребенка: причины, симптомы и чем лечить

Врачи рассказали, чем опасен сухой кашель у ребенка и как его лечить

Сухой кашель у ребенка может возникнуть при многих заболеваниях дыхательных путей. О том, чем его лечить у детей двух-трех лет, почему возникает ночью и почему... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:59

2021-09-30T17:59

2021-09-30T18:54

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сухой кашель у ребенка может возникнуть при многих заболеваниях дыхательных путей. О том, чем его лечить у детей двух-трех лет, почему возникает ночью и почему бывает без температуры, частые причины появления — в материале РИА Новости.Что такое сухой кашельКашель — это реакция организма на любое раздражение дыхательных путей, которое мешает нормальной проходимости воздуха. Физиологически он предназначен для очищения легких от раздражителей: это могут быть мокрота, патогенная флора, инородные тела, пыль и других. В ряде случаев кашель является симптомом опасных заболеваний, например опухолей, поэтому, если он долго не прекращается, нужно обязательно обратиться ко врачу. Различают два вида кашля: сухой и влажный. В первом случае он не сопровождается отделением мокроты и может причинять болезненные ощущения. При этом у ребенка не всегда повышается температура тела. Ее может не быть, например, при аденоидитах, назофарингитах.Как распознатьПри сухом кашле бронхи не могут вывести инфекцию в виде мокроты, поэтому даже после сильного и длительного приступа у ребенка нет облегчения. Необходимой слизи выделяется недостаточно, чтобы ослабить симптом. Такой вид кашля обычно формируется в гортани, поэтому его можно отличить по звуку — он громкий, раскатистый, а не глухой. Кроме этого, наличие мокроты не всегда является определяющим критерием. В некоторых случаях у маленьких детей она откашливается, но все равно не приносит облегчения.Причины появленияПо словам врача-педиатра Галины Шестаковской, болезни органов дыхания обычно начинаются с сухого кашля. Это могут быть острые респираторные инфекции, трахеит, ларинготрахеит и так далее, когда страдают верхние дыхательные пути. Как правило, сухой кашель характерен для первых двух-трех дней болезни, когда вирусы вызывают воспаление и раздражение слизистой гортани и горла.Основные причины сухого кашля у детей:Истинную причину такой проблемы способен определить только лечащий врач.ФарингитФарингит — это воспалительное заболевание, которое поражает слизистую оболочку и лимфоидные ткани глотки. Возникает оно под воздействием внешних раздражителей, в том числе из-за химического воздействия. Например, это может быть вдыхание загрязненного, сухого, чрезмерно горячего, холодного воздуха. Также фарингит бывает инфекционной природы, когда на слизистую попадают возбудители — стрептококки, стафилококки, пневмококки, вирусы или грибы.Заболевание может быть хроническим или острым. Оно характеризуется такими симптомами, как боль, ком в горле, першение, приступообразный болезненный сухой кашель, который часто появляется ночью, повышение температуры тела, слабость. При появлении первых признаков фарингита необходимо сразу обратиться к отоларингологу.БронхитБронхит (обструктивный бронхит) — это воспалительное заболевание органов дыхания, которое поражает нижние дыхательные пути. На фоне этого развивается отек, который мешает поступлению воздуха. Чаще всего в легких скапливается слизь и кашель влажный, но при хроническом заболевании он может быть и сухим. Основные симптомы болезни:ЛарингитЛарингит — это воспаление гортани, которое может развиваться при простудных или инфекционных заболеваниях. В их число входят корь, скарлатина, коклюш. У ларингита есть две формы: острая и хроническая. Первая требует незамедлительного лечения, но если оно не проводилось, болезнь становится хронической. При остром ларингите ребенка беспокоят болезненный, дерущий горло кашель, царапающая боль в горле при глотании, повышенная температура, увеличение лимфоузлов. В целом симптомы ларингита похожи на другие болезни дыхательных путей, поэтому необходимо как можно раньше обратиться ко врачу для постановки точного диагноза.ТонзиллитТонзиллит — это инфекционное заболевание, которое поражает миндалины, за счет чего пациенты испытывают боль в горле при глотании. Другие симптомы:К ним также могут присоединяться сухой кашель, воспаление конъюнктивы глаз, насморк, увеличение печени и селезенки, других групп лимфоузлов, помимо шейных, и так далее.По словам отоларинголога Ольги Мальченко, хроническое воспаление миндалин может негативно влиять на многие внутренние органы:"Бактерии вырабатывают токсины, которые разрушают органы-мишени: сердце, суставы, почки и щитовидную железу. Также токсины способны запускать аутоиммунные процессы и разрушать весь организм. При этом горло может вообще никак не беспокоить и не болеть", — отметила эксперт.ТрахеитТрахеит — это воспаление трахеи, которое зачастую распространяется на гортань и бронхи. Заболевание нередко сопровождает респираторные вирусные инфекции. Опасность для здоровья представляет стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп), когда гортань сильно сужается. Чаще всего с ним сталкиваются дети до трех лет.Характерными симптомами трахеита являются мучительный сухой кашель, боль и жжение за грудиной во время кашля, у больных может повышаться температура тела, наблюдаются слабость, сонливость, утомляемость. Обычно при легкой форме заболевание лечат дома, но если есть угроза здоровью, пациента отправляют в больницу.ПневмонияПневмония — это острое респираторное заболевание нижних дыхательных путей, которое также называют воспалением легких. У несовершеннолетних иммунитет еще недостаточно развит, и для малышей до пяти лет патология особенно опасна.Наиболее характерные симптомы пневмонии у детей:При пневмонии важно правильное лечение и наблюдение врачей.ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) и гриппОРВИ — это группа заболеваний дыхательных путей, которые возникают после попадания в организм вирусной инфекции. Среди возбудителей наиболее частыми являются вирусы гриппа, аденовирусы и риновирусы, всего же их более 200. Зачастую болезнь начинается с сухого кашля, сопровождается температурой, болью в горле, слабостью, ломотой в теле и так далее. У маленьких детей могут быть диарея, частый плач, бессонница, отказ от еды.Грипп считается тяжелой вирусной инфекцией, у этого заболевания высокая смертность, особенно среди маленьких детей и пожилых людей. При заражении у человека поражается гортань и трахея, возникает сухой кашель, боли за грудиной, повышается температура, присутствуют симптомы интоксикации. Тяжелая форма развивается не у всех, это зависит от состояния организма, иммунной системы и наличия хронических заболеваний. Очень важно начать лечение на самых ранних этапах болезни.Бронхиальная астмаБронхиальная астма — это неинфекционное заболевание дыхательных путей, в отличие от остальных. Оно имеет хроническую форму и проявляется приступами одышки, свистящего дыхания, кашля, а в тяжелых случаях может угрожать жизни из-за сильного нарушения дыхания. Чаще всего астма — это форма аллергической реакции, поэтому температура у больного не поднимается. При контакте с аллергеном у больного возникает сухой кашель, затруднение дыхания, которое нередко сопровождается хрипами. Для лечения болезни применяют лекарственные препараты, также необходимо исключить контакт с аллергенами.КорьКорь — это опасное заболевание, при котором воспалительный процесс приходится на верхние дыхательные пути и слизистые оболочки полости рта. Также у больного возникает конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь, симптомы интоксикации, высокая температура (до 40 градусов). По оценке Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от кори умерло по всему миру 140 тысяч человек, большинство из них — дети до пяти лет. Чаще всего заболевание встречается в неблагополучных районах, при недостатке питания и воды. Для профилактики кори детям вводят вакцину, сначала в 12 месяцев, а потом в шесть лет.КоклюшКоклюш — еще одно смертельно опасное заболевание дыхательных путей, при котором у больного возникает приступообразный спазматический сухой кашель. В группе риска находятся дети до двух лет, чаще всего болезнь встречается у малышей от года до пяти лет. В целях профилактики вводится вакцина, которая защищает от заражения или позволяет перенести коклюш в легкой форме.КлассификацияКашель можно классифицировать по нескольким критериям:ДиагностикаЕсли у ребенка появился сухой кашель, для начала следует обратиться к лечащему врачу-терапевту. Для дополнительных исследований он может направить к отоларингологу, пульмонологу, аллергологу, инфекционисту, кардиологу.ЛечениеЛечение должен подбирать врач в зависимости от заболевания и его тяжести. Самостоятельно назначать препараты ребенку нельзя. Во время болезни, чтобы ускорить процесс выздоровления, следует соблюдать постельный режим, пить как можно больше жидкости, потому что она разжижает слизь и помогает смягчить кашель.Лекарственные средстваПо мнению врача-пульмонолога, генерального директора клиники "Лор-Астма" Сергея Пурясева, быстрее избавиться от кашля можно, если лечить само заболевание, а не отдельный симптом.По словам педиатра Галины Шестаковской, в последнее время маленьким детям рекомендуется делать ингаляции:ИнгаляцииДля ингаляций можно использовать небулайзер — прибор, который превращает раствор лекарственного средства в мелкие частицы для вдыхания. Для борьбы с сухим кашлем применяется несколько групп ингаляционных растворов:ФизиотерапияДля лечения сухого кашля может применяться физиотерапия грудной клетки с использованием различных приборов. Также это могут быть аутогенный дренаж, перкуссия грудной клетки, массаж, различные техники дыхания.Чем нельзя лечитьПо словам экспертов, нельзя давать ребенку одновременно лекарства от влажного и сухого кашля. Лучше отказаться от мазей и растираний с сильным запахом, потому что он может спровоцировать новый приступ кашля. Горчичники нельзя использовать при ларингите, в других случаях требуется консультация лечащего врача. Кроме этого, запрещено заниматься самолечением и пренебрегать назначениями специалистов.Уход за ребенком при кашлеВ период болезни важно обеспечить ребенку спокойствие, следить за тем, чтобы он пил достаточно жидкости, кормить лучше легкой, но питательной едой, давать все лекарства строго по расписанию. При сухом кашле можно включить увлажнитель воздуха. Если у ребенка приступ, то следует дать ему простой воды, чтобы подавить кашлевой рефлекс.ПрофилактикаВ целях профилактики нужно вакцинировать ребенка по календарю прививок. Тогда во много раз сократится риск заболевания коклюшем, корью и так далее. Также полезно закаливание, которое призвано укрепить иммунную систему. Не менее важен рацион, регулярные прогулки, ребенка нужно правильно одевать, чтобы он не переохладился.

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https://ria.ru/20210407/deti-1727124670.html

https://ria.ru/20201230/pnevmoniya-1591588986.html

https://ria.ru/20210919/virus-1750749589.html

https://ria.ru/20210402/omega-3-1604035948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, здоровье - общество, здоровье, кашель