https://ria.ru/20211204/mokrota-1762152283.html

Мокрота в горле: при каких болезнях бывает и как от нее избавиться

Слизь в горле: причины скопления мокроты, симптомы и лечение

Мокрота в горле: при каких болезнях бывает и как от нее избавиться

Мокрота — скопление слизи в горле, которое часто вызывает дискомфорт и может быть симптомом различных заболеваний. О том, почему постоянно собирается слизь в... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T10:40

2021-12-04T10:40

2021-12-04T10:40

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мокрота — скопление слизи в горле, которое часто вызывает дискомфорт и может быть симптомом различных заболеваний. О том, почему постоянно собирается слизь в горле, какие могут быть причины мокроты с кашлем и без и как от нее избавиться — в материале РИА Новости.Какой бывает мокротаСлизь в горле — довольно обычное явление в том случае, если она наблюдается в небольшом количестве. Но зачастую бывает так, что мокрота становится причиной сильного дискомфорта. Как правило, увеличение количества слизи в горле — это симптом, который может указывать на наличие какого-либо заболевания, например, воспаления дыхательных путей или аллергии. К тому же, мокрота может сопровождаться кашлем либо проявляться без признаков недомогания.С кашлемКашель, который дополняется слизью, обычно называют “влажным”. Такое состояние возникает во время простуд, заболеваний дыхательных путей (преимущественно на пике их развития) и аллергических реакций. Во время кашля организм избавляется от избытка слизи, в которой может содержаться гной, кровь или в случае с аллергией — частицы пыли, краски или другие вещества, вызывающие раздражение слизистой.Без кашляМокрота без кашля может быть как следствием обычной физиологии, так и симптомом таких заболеваний, как ринит (насморк), синусит (воспаление верхнечелюстных пазух), и других, связанных с гортанью, глоткой или миндалинами (тонзиллит). Не исключено, что мокрота без кашля может сопровождать и аллергию.Что касается физиологии, слизь в горле без кашля является нормой только в том случае, если не дополняется другими симптомами и присутствует в небольшом количестве (до 100 мл в сутки). В то время как при аллергии количество мокроты может достигать до 4 л в сутки.ЦветЦвет слизи — важный критерий при оценке состояния организма. Светло белая, немного прозрачная мокрота без каких-либо примесей, как правило, не угрожает здоровью. Но если мокрота становится желтой или зеленой, серой (гнойной), насыщенно белой (творожистой) или кровавой, то это указывает на присоединение бактерий или грибков, которые активно размножаются в организме. В таком случается требуется обратиться к врачу для диагностики и лечения заболевания.Причины появленияСуществует два вида мокроты:В первом случае к причинам появления относят особенности образа жизни человека и его окружения. Плохая экология, неподходящая для конкретного организма пища (например, молоко) или употребление спиртных напитков могут стать причиной небольшого количества слизи в горле, которое не вызывает неприятных ощущений.Нефизиологическая мокрота — проявление заболевания или остаточное явление после его лечения. В большинстве случаев ее возникновение сигнализирует о патологиях носоглотки или бронхолегочной системы.Когда обращаться к врачуОбычно небольшое количество слизи не вызывает дискомфорта. Но как только человек замечает, что мокроты становится много, она буквально “забивает” горло, в этом случае есть смысл посетить врача. Такое явление может указывать на увеличение количества слизи, а значит и на присутствие заболеваний."Стоит обратиться к врачу, когда мокрота не откашливается и не отхаркивается легко. Имеет неприятный запах и/или желтоватый, зеленоватый цвет при сопутствующем повышении температуры", — отмечает Светлана Перес де Монтес Ратхерик, клинический генетик и эксперт Академии врачей UniProf.СимптоматикаПервый симптом начавшейся мокроты в горле — увеличение ее количества. Если мокрота стала следствием аллергии, то к заболеванию может присоединиться покраснение глаз или кожных покровов, частое чихание и даже нехватка воздуха.Если идет речь о патологических причинах, то может повыситься температура, измениться цвет слизи, появиться першение и боль в горле. Кроме того, мокрота часто сопровождается кашлем, что впоследствии вызывает боль в груди.Анализ и диагностикаДля того чтобы диагностировать заболевание, сопровождающееся мокротой, необходимо сдать анализ отделяемой слизи. Исследование помогает оценить общие свойства мокроты, ее особенности и характер (цвет, консистенцию и т.д.).Чтобы подготовиться к исследованию, рекомендуется употреблять больше воды, чем обычно, примерно за 8-12 часов до забора анализа. Если мокрота плохо отделяется, то врач может назначить перед исследованием отхаркивающие препараты.ЛечениеВ зависимости от причины появления мокроты врач определяет индивидуальный порядок лечения. Например, в случае с инфекцией могут быть назначены антибиотики. Лечение слизи всегда сопровождается приемом отхаркивающих лекарств (микстур, сиропов, таблеток), обильным теплым питьем и ингаляциями с физиологическим раствором.Народные средстваКак правило, из-за одной только мокроты к врачу обращаются редко, так как она не приносит сильного дискомфорта, но в таком случае есть простая альтернатива — народные средства, которые хорошо себя зарекомендовали в домашних условиях:ПрофилактикаРекомендациями по профилактике мокроты в горле поделилась Светлана Перес де Монтес Ратхерик: "Важно употреблять как можно больше жидкости. Помимо обычной/минеральной воды, это могут быть отвары с малиной, медом, лимоном, настойкой брусники, морс, травяные отвары".Кроме того, эксперт считает, что важно посмотреть, как переносятся организмом молочные продукты — для этого нужно сдать анализ на переносимость лактозы (IgG4 или IgG3). В случае молочной непереносимости часто случается "носоглоточный затек" (стекание слизи по задней стенке глотки) или скопление мокроты в горле.

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