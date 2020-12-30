https://ria.ru/20201230/pnevmoniya-1591588986.html

Пневмония у детей: как родителям распознать симптомы и что нужно делать

Пневмония у детей: как родителям распознать симптомы и что нужно делать

Пневмония — это острое респираторное заболевание, поражающее легкие. Как распознать признаки заболевания у ребенка и как его лечить — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:11

2020-12-30T15:11

2020-12-30T15:11

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Пневмония — это острое респираторное заболевание, поражающее легкие. Как распознать признаки заболевания у ребенка и как его лечить — в материале РИА Новости.Симптомы пневмонииПневмония — это острое респираторное заболевание нижних дыхательных путей, которое также называют воспалением легких. У несовершеннолетних иммунитет еще недостаточно развит, и для малышей до 5 лет патология может быть особенно опасна. Наиболее характерные симптомы пневмонии у детей:Иногда симптомы могут быть не столь яркими — субфебрильная температура и несильный кашель. Для грудничков характерны отказ от груди или смеси, понос, малыш часто срыгивает. Режим дня нарушается — ребенок или постоянно спит, или, наоборот, отказываться от сна, капризничает.Специалист решит, можно лечить воспаление легких дома или необходимо положить ребенка в больницу. Показания для госпитализации: Причины и возбудители пневмонииПо причине возникновения выделяют два типа пневмонии. Первичная - вызванная непосредственно контактом с микроорганизмами или вирусами-возбудителями. Вторичная - развившаяся на фоне тех или иных врожденных и хронических заболеваний - патологии бронхов, деформации грудной клетки и т.д. Окончательный диагноз при симптомах пневмонии у ребенка можно установить только по рентгеновскому снимку легких. Общий анализ крови позволит определить тип возбудителя, вирус это или бактерия.При бактериальном воспалении легких доктор назначает антибиотики. Если конкретный препарат не подействовал в течение 2-3 дней (при лечении пневмонии у ребенка симптомы не облегчаются, температура тела не снижается), его могут заменить на другой, но в каждом конкретном случае решается индивидуально. Курс антибиотиков обычно длится 7 - 10 дней.Вирусная пневмония характеризуется слабыми проявлениями симптомов. Ее возбудители - вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, вирусы кори и ветряной оспы. Педиатр-пульмонолог детской клиники "РебенОК" Мария Маслова пояснила РИА Новости, что антибиотики применяются и при вирусных пневмониях, т.к. в чистом виде этот тип заболевания встречаются редко. При высокой температуре для ее снижения показан прием жаропонижающих средств, для разжижения мокроты и более легкого ее отделения - отхаркивающие и муколитические препараты, помогающие бронхам очищаться от накопившейся слизи. При воспалении легких человек сильно потеет, поэтому необходимо восполнять потерю жидкости обильным питьем.При пневмония ребенок не должен постоянно лежать, отмечает Мария Маслова. Осложнения при пневмонииНесвоевременное обращение к врачу или неправильно назначенный курс лечения чреват осложнениями. Среди них: плеврит – скопление жидкости в легких; легочный абсцесс – застой гноя в дыхательной системе; сепсис - заражение крови; заболевания сердца; анемия. Рассказы о течении пневмония у ребенка на форумах в Интернете содержат и такие истории.Профилактика пневмонииДля снижения риска развития патологии нужно проводить закаливание, рацион должен включать необходимые витамины и микроэлементы. Следует своевременно лечить респираторные и вирусные заболевания, избегать переохлаждения в холодное время года и одеваться по погоде, важно соблюдать режим проветривания и уборки помещений. Для профилактика пневмонии у детей во время подъема заболеваемости следует избегать контакта с больными и носить маску, а также соблюдать гигиену рук. При первых признаках заболевания нужно незамедлительно обратиться к врачу.Также ребенку стоит сделать все необходимые прививки. Компьютерная томография органов грудной полостиОбычно при подозрении на воспаление легких пациенту выполняют рентгенограмму. Если на флюорографии обнаруживаются при пневмонии у детей признаки болезни, которые требуют дальнейшего изучения, следующим этапом обследования служит КТ грудной клетки. Компьютерную томографию назначают, чтобы выявить осложнения и для выбора дальнейшей тактики лечения. Этот метод более информативен и позволяет точнее визуализировать очаги поражения и патологические процессы, происходящие в легких. Врач может направить пациента на КТ, если лечение не дает результата и болезнь приобретает затяжной характер.Неправильное лечение при ОРВИ По некоторым данным, до 90% воспаления легких у детей возникают как осложнение какой-либо вирусной инфекции (ОРВИ, грипп и т. д.). Иногда, когда ребенок болеет ОРВИ, родители "выпрашивают" антибиотики для профилактики воспаления легких. Врач и телеведущий Евгений Комаровский предостерегает от приема антибиотиков при вирусной инфекции ради избежания осложнений — это может привести к обратному эффекту.

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https://ria.ru/20201109/pneumonia-1583825956.html

https://ria.ru/20200424/1570493622.html

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