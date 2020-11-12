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Роспотребнадзор перечислил наиболее подверженные пневмонии группы россиян
Роспотребнадзор перечислил наиболее подверженные пневмонии группы россиян
В Роспотребнадзоре перечислили группы россиян, которые наиболее подтверждены внебольничной пневмонии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:45
2020-11-12T14:32
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Роспотребнадзоре перечислили группы россиян, которые наиболее подтверждены внебольничной пневмонии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.Так, пневмония остается одной из главных причин госпитализации. Пневмонией болеют около 70 процентов взрослых городских жителей, при этом заболеваемость неоднородна на территории страны. У внебольничной пневмонии нет четко выраженной сезонности, однако летом ею болеют меньше.Очаги пневмоний возникают преимущественно в организованных коллективах или семьях, вспышки заболевания чаще протекают на фоне ОРВИ.Для профилактики Роспотребнадзор посоветовал вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, а также правильно питаться. Кроме того, ведомство напомнило о важности прививки против гриппа — пневмония часто бывает его осложнением. Нужно избегать переохлаждений и сквозняков и одеваться по погоде, важно соблюдать режим проветривания и уборки помещений. Помимо этого, во время подъема заболеваемости следует избегать контакта с больными и носить маску, а также соблюдать гигиену рук. При первых признаках заболевания нужно незамедлительно обратиться ко врачу.Ведомство напомнило, что внебольничная пневмония — это острое респираторное заболевание, возникшее вне стационара или диагностированное в первые 48 часов с момента госпитализации. Она сопровождается симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей, например лихорадкой, одышкой, кашлем, болью в грудной клетке, а также рентгенологическими признаками.Внебольничные пневмонии составляют около 70 процентов в структуре заболеваемости пневмонией.
https://ria.ru/20201109/pneumonia-1583825956.html
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор перечислил наиболее подверженные пневмонии группы россиян

09:45 12.11.2020 (обновлено: 14:32 12.11.2020)
 
© Fotolia / Minerva StudioВрач анализирует рентген легких
Врач анализирует рентген легких - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Fotolia / Minerva Studio
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Роспотребнадзоре перечислили группы россиян, которые наиболее подтверждены внебольничной пневмонии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Так, пневмония остается одной из главных причин госпитализации. Пневмонией болеют около 70 процентов взрослых городских жителей, при этом заболеваемость неоднородна на территории страны. У внебольничной пневмонии нет четко выраженной сезонности, однако летом ею болеют меньше.
Очаги пневмоний возникают преимущественно в организованных коллективах или семьях, вспышки заболевания чаще протекают на фоне ОРВИ.
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Для профилактики Роспотребнадзор посоветовал вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, а также правильно питаться. Кроме того, ведомство напомнило о важности прививки против гриппа — пневмония часто бывает его осложнением. Нужно избегать переохлаждений и сквозняков и одеваться по погоде, важно соблюдать режим проветривания и уборки помещений. Помимо этого, во время подъема заболеваемости следует избегать контакта с больными и носить маску, а также соблюдать гигиену рук. При первых признаках заболевания нужно незамедлительно обратиться ко врачу.

"С учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, комплекс профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19, актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии", — отмечается в сообщении.

Ведомство напомнило, что внебольничная пневмония — это острое респираторное заболевание, возникшее вне стационара или диагностированное в первые 48 часов с момента госпитализации. Она сопровождается симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей, например лихорадкой, одышкой, кашлем, болью в грудной клетке, а также рентгенологическими признаками.
Внебольничные пневмонии составляют около 70 процентов в структуре заболеваемости пневмонией.
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