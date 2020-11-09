https://ria.ru/20201109/pneumonia-1583825956.html
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял ряд распространенных мифов о пневмонии, ее лечении и профилактике. Соответствующее видео он разместил на... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:53
2020-11-09T20:53
2020-11-09T22:45
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял ряд распространенных мифов о пневмонии, ее лечении и профилактике. Соответствующее видео он разместил на ютьюб-канале.По словам медика, пневмония не является диагнозом. Это воспалительный процесс в легких, и он может быть бактериальным или вирусным. В последнем случае применять антибиотики нельзя, подчеркнул Комаровский.Кроме того, врач предостерег от приема антибиотиков при вирусной пневмонии ради избежания осложнений — это, наоборот, приведет к отрицательным последствиям.По его словам, профилактическое назначение антибиотиков при вирусных инфекциях в несколько раз увеличивает вероятность риска бактериальной пневмонии."Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы", — заключил врач и призвал "не выпрашивать антибиотики" у врачей.
https://ria.ru/20201106/antibiotik-1583463974.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений комаровский, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
развеял ряд распространенных мифов о пневмонии, ее лечении и профилактике. Соответствующее видео он разместил на ютьюб-канале
.
По словам медика, пневмония не является диагнозом. Это воспалительный процесс в легких, и он может быть бактериальным или вирусным. В последнем случае применять антибиотики нельзя, подчеркнул Комаровский.
Кроме того, врач предостерег от приема антибиотиков при вирусной пневмонии ради избежания осложнений — это, наоборот, приведет к отрицательным последствиям.
"Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно", — пояснил Комаровский.
По его словам, профилактическое назначение антибиотиков при вирусных инфекциях в несколько раз увеличивает вероятность риска бактериальной пневмонии.
"Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы", — заключил врач и призвал "не выпрашивать антибиотики" у врачей.