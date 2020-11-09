https://ria.ru/20201109/pneumonia-1583825956.html

Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии

Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял ряд распространенных мифов о пневмонии, ее лечении и профилактике. Соответствующее видео он разместил на... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:53

2020-11-09T20:53

2020-11-09T22:45

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял ряд распространенных мифов о пневмонии, ее лечении и профилактике. Соответствующее видео он разместил на ютьюб-канале.По словам медика, пневмония не является диагнозом. Это воспалительный процесс в легких, и он может быть бактериальным или вирусным. В последнем случае применять антибиотики нельзя, подчеркнул Комаровский.Кроме того, врач предостерег от приема антибиотиков при вирусной пневмонии ради избежания осложнений — это, наоборот, приведет к отрицательным последствиям.По его словам, профилактическое назначение антибиотиков при вирусных инфекциях в несколько раз увеличивает вероятность риска бактериальной пневмонии."Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы", — заключил врач и призвал "не выпрашивать антибиотики" у врачей.

https://ria.ru/20201106/antibiotik-1583463974.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество