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Лихорадка у ребенка: что делать при повышении температуры без симптомов
Высокая температура у ребенка без симптомов: что делать и когда сбивать
Лихорадка у ребенка: что делать при повышении температуры без симптомов
Высокая температура у ребенка без симптомов вызывает беспокойство у родителей. Зачастую она поднимается до 38-39 градусов и держится более 2-5 дней. Какие могут РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T22:12
2021-12-28T22:12
россия
дети
здоровье - общество
ребенок
температура
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Высокая температура у ребенка без симптомов вызывает беспокойство у родителей. Зачастую она поднимается до 38-39 градусов и держится более 2-5 дней. Какие могут быть причины лихорадки, почему она опасна для детей младше 3 месяцев и что в этом случае советует врач — в материале РИА Новости.Высокая температура у ребенка без симптомовВысокая температура на языке медиков называется лихорадкой и является защитной реакцией организма. Жар у ребенка зачастую вызывает панику у родителей. Когда в этом случае действительно стоит волноваться?Согласно рекомендациям Союза педиатров России "Лихорадящий ребенок. Протоколы диагностики и лечения" — опасным для здоровья является подъем температуры выше 41 градуса, при этом искусственное подавление температуры ниже критической отметки снижает иммунную реакцию организма. В связи с этим повышение температуры не всегда плохо и опасно. Благодаря показателям на градуснике можно быстрее диагностировать заболевание и помочь организму победить возбудитель. Кроме того, сама по себе лихорадка редко приводит к неблагоприятным последствиям.Возраст ребенка и причиныОт возраста ребенка зависит скорость реакции организма на возбудитель. Чем меньше малыш, тем быстрее он способен реагировать на различные инфекции повышением температуры. Например, в возрасте до трех месяцев любое изменение температуры является поводом для вызова врача. Это связано с тем, что иммунитет у детей еще не до конца сформирован и нуждается в поддержке. При этом важно не заниматься самолечением, а действовать только согласно инструкции от доктора.Что касается причин лихорадки у детей, высокая температура может быть вызвана:Измерение температурыЧтобы узнать верные показатели температуры у ребенка, можно использовать разные термометры:Как сбить температуру в домашних условияхЕсли возраст ребенка больше трех месяцев и у него нет других симптомов (например, кашля или насморка), то можно попробовать сбить температуру собственными силами, однако даже в таком случае важно проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к выбору лекарств.Для снижения температуры часто применяются такие жаропонижающие, как "Парацетамол" и "Ибупрофен". Они позволяют справиться с лихорадкой, связанной с повышенной температурой.При отметках выше 38,5 градуса в совокупности с лекарствами могут быть полезными обтирание тела теплой водой и частое питье.Когда нужно сбиватьСтабильно высокая и длительная температура может стать причиной обезвоживания организма, что ухудшит течение заболевания. Поэтому если она держится более трех-пяти дней и периодически достигает 39-40 градусов, то это повод обратиться к педиатру.Что касается самого момента приема жаропонижающих — начать сбивать температуру стоит после достижения отметки в 38 градусов (детям до 3 месяцев) и выше 38,5 — детям постарше.Когда нужно обращаться к врачуПомимо того, что одной из причин обращения к доктору является длительная высокая температура, другими поводами для беспокойства считаются:ДиагностикаСамый простой и быстрый способ диагностики высокой температуры — воспользоваться градусником. На лихорадку у ребенка указывают следующие признаки:Если нет градусника под рукой, можно попробовать оценить уровень температуры ладонью, прикоснувшись ко лбу ребенка. Но такой метод не позволит с точностью узнать градус тела.ЛечениеКак правило, температура — это следствие какого-либо процесса в организме. Если у него не патологическая природа, то помогут облегчить состояние жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена. Например, в случае применения детского "Нурофена" нужно подготовить дозировку в расчете 10:2 (вес ребенка делится пополам) — это 5 мл для одноразового приема раз в 8 часов.Но если температура — это симптом патологии, лечение требует комплексного подхода со стороны врача. Это могут антибактериальные препараты, противовирусные лекарства, ингаляции, промывания, специальный режим питания и др.Профилактика"Дети больше остальных подвержены внезапному повышению температуры, особенно малыши до года. Это связано с несовершенством их системы терморегуляции. К тому же, часто усугубляют ситуацию высокая влажность или наоборот, избыточная сухость окружающей среды, переутомление и нарушение питьевого режима (недостаток воды не только в жаркое время)", — утверждает Светлана Перес де Монтес Ратхерик, клинический генетик и эксперт Академии врачей UniProf.По словам врача, в данном случае можно соблюдать следующие меры профилактики:Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся новорожденные и дети до года:Советы родителямРекомендациями в случае высокой температуры у ребенка поделилась врач Светлана Перес де Монтес Ратхерик:"Можно помочь малышу при повышении температуры без других симптомов даже в домашних условиях с помощью обтирания, обильного питья, правильной одежды и самостоятельного выбора пищи":
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россия, дети, здоровье - общество, ребенок, температура
22:12 28.12.2021
 

Лихорадка у ребенка: что делать при повышении температуры без симптомов

© Depositphotos / Dmyrto_ZТемпература у ребенка без симптомов
Температура у ребенка без симптомов - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / Dmyrto_Z
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Высокая температура у ребенка без симптомов вызывает беспокойство у родителей. Зачастую она поднимается до 38-39 градусов и держится более 2-5 дней. Какие могут быть причины лихорадки, почему она опасна для детей младше 3 месяцев и что в этом случае советует врач — в материале РИА Новости.

Высокая температура у ребенка без симптомов

Высокая температура на языке медиков называется лихорадкой и является защитной реакцией организма. Жар у ребенка зачастую вызывает панику у родителей. Когда в этом случае действительно стоит волноваться?
Согласно рекомендациям Союза педиатров России "Лихорадящий ребенок. Протоколы диагностики и лечения" — опасным для здоровья является подъем температуры выше 41 градуса, при этом искусственное подавление температуры ниже критической отметки снижает иммунную реакцию организма. В связи с этим повышение температуры не всегда плохо и опасно. Благодаря показателям на градуснике можно быстрее диагностировать заболевание и помочь организму победить возбудитель. Кроме того, сама по себе лихорадка редко приводит к неблагоприятным последствиям.
© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температурой
Ребенок с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Fotolia / svetamart
Ребенок с высокой температурой

Возраст ребенка и причины

От возраста ребенка зависит скорость реакции организма на возбудитель. Чем меньше малыш, тем быстрее он способен реагировать на различные инфекции повышением температуры. Например, в возрасте до трех месяцев любое изменение температуры является поводом для вызова врача. Это связано с тем, что иммунитет у детей еще не до конца сформирован и нуждается в поддержке. При этом важно не заниматься самолечением, а действовать только согласно инструкции от доктора.
Что касается причин лихорадки у детей, высокая температура может быть вызвана:
  • вирусной инфекцией (простуда, ветрянка и др.);
  • бактериальной инфекцией (воспаление верхних и нижних дыхательных путей и др.)
  • травмами (повреждение кожных покровов, переломы);
  • вакцинацией;
  • прорезыванием зубов;
  • неустойчивой нервной системой или связанными с ней проблемами;
  • перегревом (солнечный или тепловой удар, посещение бани и др.).
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Измерение температуры

Чтобы узнать верные показатели температуры у ребенка, можно использовать разные термометры:
  • ртутный — однако сейчас такие градусники сложнее найти в продаже из-за того, что их больше не производят и врачи рекомендуют использовать электронный для снижения рисков пораниться или разбить предмет;
  • цифровой или электронный термометр — менее точен, но быстрее показывает результат и подходит для орального, подмышечного и ректального измерения, в зависимости от модели;
  • ушной термометр — с помощью инфракрасного излучения измеряет тепло, исходящее от барабанной перепонки в ухе;
  • лобный термометр — работает как и ушной, но может иметь неточности. Фактическая погрешность — +-0,2 градуса;
  • соска-термометр — самый простой способ измерить температуру у маленьких детей.
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Как сбить температуру в домашних условиях

Если возраст ребенка больше трех месяцев и у него нет других симптомов (например, кашля или насморка), то можно попробовать сбить температуру собственными силами, однако даже в таком случае важно проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к выбору лекарств.
Для снижения температуры часто применяются такие жаропонижающие, как "Парацетамол" и "Ибупрофен". Они позволяют справиться с лихорадкой, связанной с повышенной температурой.
При отметках выше 38,5 градуса в совокупности с лекарствами могут быть полезными обтирание тела теплой водой и частое питье.
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Когда нужно сбивать

Стабильно высокая и длительная температура может стать причиной обезвоживания организма, что ухудшит течение заболевания. Поэтому если она держится более трех-пяти дней и периодически достигает 39-40 градусов, то это повод обратиться к педиатру.
Что касается самого момента приема жаропонижающих — начать сбивать температуру стоит после достижения отметки в 38 градусов (детям до 3 месяцев) и выше 38,5 — детям постарше.

Когда нужно обращаться к врачу

Помимо того, что одной из причин обращения к доктору является длительная высокая температура, другими поводами для беспокойства считаются:
  • сильные боли (в животе или в конечностях);
  • появление мраморного рисунка на коже и холодные руки;
  • неэффективность жаропонижающих через два часа после приема лекарств;
  • сыпь на коже.
© Pexels / Polina TankilevitchТермометр и лекарства на детской кроватке
Термометр и лекарства на детской кроватке
© Pexels / Polina Tankilevitch
Термометр и лекарства на детской кроватке

Диагностика

Самый простой и быстрый способ диагностики высокой температуры — воспользоваться градусником. На лихорадку у ребенка указывают следующие признаки:
  • плаксивое и беспокойное поведение;
  • учащенное дыхание;
  • отказ от воды;
  • сухая и бледная кожа (из-за недостатка влаги в организме);
  • озноб и дрожь в теле.
Если нет градусника под рукой, можно попробовать оценить уровень температуры ладонью, прикоснувшись ко лбу ребенка. Но такой метод не позволит с точностью узнать градус тела.

Лечение

Как правило, температура — это следствие какого-либо процесса в организме. Если у него не патологическая природа, то помогут облегчить состояние жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена. Например, в случае применения детского "Нурофена" нужно подготовить дозировку в расчете 10:2 (вес ребенка делится пополам) — это 5 мл для одноразового приема раз в 8 часов.
Но если температура — это симптом патологии, лечение требует комплексного подхода со стороны врача. Это могут антибактериальные препараты, противовирусные лекарства, ингаляции, промывания, специальный режим питания и др.
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Профилактика

"Дети больше остальных подвержены внезапному повышению температуры, особенно малыши до года. Это связано с несовершенством их системы терморегуляции. К тому же, часто усугубляют ситуацию высокая влажность или наоборот, избыточная сухость окружающей среды, переутомление и нарушение питьевого режима (недостаток воды не только в жаркое время)", — утверждает Светлана Перес де Монтес Ратхерик, клинический генетик и эксперт Академии врачей UniProf.
По словам врача, в данном случае можно соблюдать следующие меры профилактики:
  • В жаркое время года гулять до 11 часов дня и после 16 часов вечера, в тени деревьев. С 12 до 16 часов не стоит играть на улице под солнцем.
  • Одежда ребенка должна быть из натуральных тканей, легкой и свободной.
  • Регулярно давать ребенку питьевую воду. Количество предлагаемой/потребляемой жидкости должно увеличиваться во время активных игр. Определить, достаточно ли малыш пьет, можно по количеству отделяемой мочи. Ходить в туалет ребенок должен не реже четырех раз в день, а моча при этом должна быть светло-соломенного цвета. Если она концентрированная и с запахом, то следует поить ребенка больше.
  • В рационе питания нежелательно присутствие жирной и жареной пищи, предпочтительнее свежие овощи, фрукты, вареная и пареная еда.
Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся новорожденные и дети до года:
  • кроватка малыша не должна находиться рядом с батареей даже в зимнее время года;
  • не стоит чрезмерно укутывать и одевать ребенка;
  • комната должна регулярно проветриваться.
© Pexels / Polina TankilevitchРебенок пьет воду с лимоном
Ребенок пьет воду с лимоном
© Pexels / Polina Tankilevitch
Ребенок пьет воду с лимоном

Советы родителям

Рекомендациями в случае высокой температуры у ребенка поделилась врач Светлана Перес де Монтес Ратхерик:
"Можно помочь малышу при повышении температуры без других симптомов даже в домашних условиях с помощью обтирания, обильного питья, правильной одежды и самостоятельного выбора пищи":
  1. 1
    Метод физического охлаждения – обтирание. Можно посадить ребенка в ванну с очень тёплой водой и протирать мокрой губкой его тело, ноги и руки в течение 15-20 минут. Когда вода испаряется, она охлаждает тело, что помогает снизить температуру. Не стоит пользоваться холодной или остывшей водой — ребенок начнет дрожать. Дрожь повысит температуру тела, тем самым сведя к нулю весь смысл ванны и обтирания губкой. Можно не сажать малыша в ванну, а просто расстегнуть его пижаму и обтереть влажной тёплой губкой. Не стоит обтирать ребенка с высокой температурой спиртом. Помимо того, что после растирания ребенок начинает дрожать, алкоголь проникает через кожу и может вызвать у малыша токсическую реакцию. Кроме того, вдыхание паров алкоголя раздражает легкие и дыхательные пути.
  2. 2
    Увеличение количества выпитой жидкости. Ребенок с высокой температурой дышит чаще, чем обычно, и потому теряет больше влаги. Нужно давать ему пить почаще, но понемногу — это предпочтительнее, чем большое количество жидкости за один прием. Воду можно обогатить электролитами или просто использовать минеральную.
  3. 3
    Ношение комфортной и в меру легкой одежды. Ребенок во фланелевой пижаме или завернутый в стеганое одеяло будет быстро перегреваться, что ухудшит его состояние и приведет к повышению температуры. Лучше одеть ребенка в легкую одежду и приготовить для сна тонкое одеяло.
  4. 4
    Возможность самостоятельного выбора пищи. Если ребенок, у которого высокая температура, не хочет есть — не стоит принуждать его. С другой стороны, если он попросит пищу — не следует отказывать. "Когда ребенка ничего не беспокоит, он активен, бодр, с хорошим аппетитом, а цифры повышения температуры незначительные (не более 1 градуса от нормальных значений), — не нужно применять экстренных мер и сразу давать жаропонижающие препараты", — добавляет Светлана Перес де Монтес Ратхерик. По словам эксперта, стоит предложить ребенку попить, снять теплую одежду и понаблюдать за ним. Затем провести повторное измерение через 20-30 минут. В случае если температура тела продолжает расти, обнаруживаются другие проявления заболевания – необходимо обратиться за специализированной помощью и вызвать врача на дом.
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