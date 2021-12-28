https://ria.ru/20211228/temperatura-1765913246.html

Лихорадка у ребенка: что делать при повышении температуры без симптомов

Высокая температура у ребенка без симптомов: что делать и когда сбивать

Лихорадка у ребенка: что делать при повышении температуры без симптомов

Высокая температура у ребенка без симптомов вызывает беспокойство у родителей. Зачастую она поднимается до 38-39 градусов и держится более 2-5 дней. Какие могут РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T22:12

2021-12-28T22:12

2021-12-28T22:12

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Высокая температура у ребенка без симптомов вызывает беспокойство у родителей. Зачастую она поднимается до 38-39 градусов и держится более 2-5 дней. Какие могут быть причины лихорадки, почему она опасна для детей младше 3 месяцев и что в этом случае советует врач — в материале РИА Новости.Высокая температура у ребенка без симптомовВысокая температура на языке медиков называется лихорадкой и является защитной реакцией организма. Жар у ребенка зачастую вызывает панику у родителей. Когда в этом случае действительно стоит волноваться?Согласно рекомендациям Союза педиатров России "Лихорадящий ребенок. Протоколы диагностики и лечения" — опасным для здоровья является подъем температуры выше 41 градуса, при этом искусственное подавление температуры ниже критической отметки снижает иммунную реакцию организма. В связи с этим повышение температуры не всегда плохо и опасно. Благодаря показателям на градуснике можно быстрее диагностировать заболевание и помочь организму победить возбудитель. Кроме того, сама по себе лихорадка редко приводит к неблагоприятным последствиям.Возраст ребенка и причиныОт возраста ребенка зависит скорость реакции организма на возбудитель. Чем меньше малыш, тем быстрее он способен реагировать на различные инфекции повышением температуры. Например, в возрасте до трех месяцев любое изменение температуры является поводом для вызова врача. Это связано с тем, что иммунитет у детей еще не до конца сформирован и нуждается в поддержке. При этом важно не заниматься самолечением, а действовать только согласно инструкции от доктора.Что касается причин лихорадки у детей, высокая температура может быть вызвана:Измерение температурыЧтобы узнать верные показатели температуры у ребенка, можно использовать разные термометры:Как сбить температуру в домашних условияхЕсли возраст ребенка больше трех месяцев и у него нет других симптомов (например, кашля или насморка), то можно попробовать сбить температуру собственными силами, однако даже в таком случае важно проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к выбору лекарств.Для снижения температуры часто применяются такие жаропонижающие, как "Парацетамол" и "Ибупрофен". Они позволяют справиться с лихорадкой, связанной с повышенной температурой.При отметках выше 38,5 градуса в совокупности с лекарствами могут быть полезными обтирание тела теплой водой и частое питье.Когда нужно сбиватьСтабильно высокая и длительная температура может стать причиной обезвоживания организма, что ухудшит течение заболевания. Поэтому если она держится более трех-пяти дней и периодически достигает 39-40 градусов, то это повод обратиться к педиатру.Что касается самого момента приема жаропонижающих — начать сбивать температуру стоит после достижения отметки в 38 градусов (детям до 3 месяцев) и выше 38,5 — детям постарше.Когда нужно обращаться к врачуПомимо того, что одной из причин обращения к доктору является длительная высокая температура, другими поводами для беспокойства считаются:ДиагностикаСамый простой и быстрый способ диагностики высокой температуры — воспользоваться градусником. На лихорадку у ребенка указывают следующие признаки:Если нет градусника под рукой, можно попробовать оценить уровень температуры ладонью, прикоснувшись ко лбу ребенка. Но такой метод не позволит с точностью узнать градус тела.ЛечениеКак правило, температура — это следствие какого-либо процесса в организме. Если у него не патологическая природа, то помогут облегчить состояние жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена. Например, в случае применения детского "Нурофена" нужно подготовить дозировку в расчете 10:2 (вес ребенка делится пополам) — это 5 мл для одноразового приема раз в 8 часов.Но если температура — это симптом патологии, лечение требует комплексного подхода со стороны врача. Это могут антибактериальные препараты, противовирусные лекарства, ингаляции, промывания, специальный режим питания и др.Профилактика"Дети больше остальных подвержены внезапному повышению температуры, особенно малыши до года. Это связано с несовершенством их системы терморегуляции. К тому же, часто усугубляют ситуацию высокая влажность или наоборот, избыточная сухость окружающей среды, переутомление и нарушение питьевого режима (недостаток воды не только в жаркое время)", — утверждает Светлана Перес де Монтес Ратхерик, клинический генетик и эксперт Академии врачей UniProf.По словам врача, в данном случае можно соблюдать следующие меры профилактики:Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся новорожденные и дети до года:Советы родителямРекомендациями в случае высокой температуры у ребенка поделилась врач Светлана Перес де Монтес Ратхерик:"Можно помочь малышу при повышении температуры без других симптомов даже в домашних условиях с помощью обтирания, обильного питья, правильной одежды и самостоятельного выбора пищи":

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https://ria.ru/20210923/vetryanka-1751515379.html

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россия, дети, здоровье - общество, ребенок, температура