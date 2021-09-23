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Биография Эдварда Радзинского
Биография Эдварда Радзинского - РИА Новости, 23.09.2021
Биография Эдварда Радзинского
Драматург, писатель и телеведущий Эдвард Станиславович Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве. Его отец был сценаристом и драматургом, мать работала... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T05:52
2021-09-23T05:52
справки
эдвард радзинский
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Драматург, писатель и телеведущий Эдвард Станиславович Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве. Его отец был сценаристом и драматургом, мать работала старшим следователем.В детстве Эдвард Радзинский увлекался спортом: играл в футбол, занимался боксом, легкой атлетикой. Писать начал еще в школе, свой первый рассказ опубликовал в 16 лет.В 1959 году окончил Московский историко-архивный институт.В 1960 году на сцене Московского театра юного зрителя была поставлена его первая пьеса – "Мечта моя… Индия" о судьбе музыканта и просветителя конца XVIII века Герасима Лебедева, создавшего в Индии первый индийский театр европейского типа.Широкая известность пришла к Радзинскому в 1960-х годах, после постановки режиссером Анатолием Эфросом двух его пьес: "104 страницы про любовь" и "Снимается кино" в Театре имени Ленинского комсомола. Пьесу "104 страницы про любовь" играли в 120 театрах Советского Союза, по ней был снят культовый фильм 1960-х годов "Еще раз про любовь", поставлен балет, опера, а через годы вышел римейк картины – "Небо, самолет, девушка" (2003).В конце 1980-х – начале 1990-х годов в Москве шло 10 спектаклей по пьесам драматурга, в том числе самая известная историческая трилогия – "Лунин, или Смерть Жака", "Беседы с Сократом", "Театр времен Нерона и Сенеки". Перу Радзинского также принадлежат пьесы "Загадка Моцарта", "Иван Грозный", "Игры писателей", "Наш Декамерон", "Она в отсутствие любви и смерти", "Продолжение Дон Жуана", "Старая актриса на роль жены Достоевского", "Монолог женщины", "Дочь Ленина" и другие.Пьесы Радзинского ставили выдающиеся театральные режиссеры: Георгий Товстоногов (1915-1989), Андрей Гончаров (1918-2001), Роман Виктюк (1936-2020), Валерий Фокин и другие.Пьесы Радзинского были поставлены за рубежом в театрах: Odeon – Theatre de l’Europe (Париж), Королевском театре Дании, Финском национальном театре (Хельсинки), Бельгийском национальном театре (Брюссель), японском театре "Мингей", Jean Cocteau Repertory (Нью-Йорк) и других. Американский театральный журнал Backstage называл Эдварда Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Чехова.В 2019 году в московском Театре имени Маяковского была поставлена его ранняя пьеса "Снимается кино".В кино по сценариям Радзинского были сняты фильмы "Улица Ньютона, дом 1" (1963), "День солнца и дождя" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Каждый вечер в одиннадцать" (1969), "Чудный характер" (1970), "Ольга Сергеевна" (1975), "Аэлита, не приставай к мужчинам" (1988), "Райское яблочко" (1898), "Небо. Самолет. Девушка" (2002), документальный сериал "Пророк и бесы" (2010) и другие.В 2016 году в качестве актера и ведущего он принял участие в документальном фильме Светланы Астрецовой "Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева". С 1990-х годов Радзинский пишет произведения о трагических периодах русской и мировой истории и о знаменитых исторических личностях. Его книги были напечатаны в крупных мировых издательствах, переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, греческий, финский, шведский, иврит и другие языки.Мировыми бестселлерами стали написанные им биографии последнего российского императора Николая II, Иосифа Сталина и Григория Распутина. В 2007 году вышла книга об императоре Александре II. В 2012 году автор выпустил трилогию об Иосифе Сталине – "Апокалипсис от Кобы". Всего Радзинский опубликовал около 200 книг.Среди произведений последних лет – "Берегитесь, боги жаждут!", "Дочь Ленина", "Бабье царство. Русский парадокс".В 2005 году в издательстве "Вагриус" вышло Собрание сочинений Радзинского в семи томах.Более 10 лет Эдвард Радзинский вел телевизионный цикл "Загадки истории".В 2020 году Радзинский запустил свой YouTube-канал, в котором продолжил тему истории и истории театра.В 2006 году вместе с писателем Даниилом Граниным он был сопредседателем литературной премии "Большая книга".Эдвард Радзинский – член Союза писателей Москвы.Академик Российской академии телевидения ТЭФИ.Почетный член Российской академии художеств.В 2006 году был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Лауреат Международной премии Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия (1997). Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (1997, 1999, 2003, 2004). Первой женой Эдварда Радзинского была актриса Алла Гераскина, дочь известной детской писательницы Лии Гераскиной. От этого брака родился сын Олег – участник диссидентского движения в СССР, эмигрировал в США; бывший председатель совета директоров компании "Рамблер Медиа Групп". Автор романов "Суринам" и "Агафонкин и Время", сборников "Посещение" и "Иванова свобода", автобиографии "Случайные жизни". Второй супругой Радзинского была актриса Татьяна Доронина. В настоящее время писатель женат на актрисе театра и кино Елене Денисовой (Укращенок).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, эдвард радзинский
05:52 23.09.2021
 

Биография Эдварда Радзинского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДраматург, сценарист, телеведущий Эдвард Радзинский
Драматург, сценарист, телеведущий Эдвард Радзинский - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Драматург, писатель и телеведущий Эдвард Станиславович Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве. Его отец был сценаристом и драматургом, мать работала старшим следователем.
В детстве Эдвард Радзинский увлекался спортом: играл в футбол, занимался боксом, легкой атлетикой. Писать начал еще в школе, свой первый рассказ опубликовал в 16 лет.
В 1959 году окончил Московский историко-архивный институт.
В 1960 году на сцене Московского театра юного зрителя была поставлена его первая пьеса – "Мечта моя… Индия" о судьбе музыканта и просветителя конца XVIII века Герасима Лебедева, создавшего в Индии первый индийский театр европейского типа.
Широкая известность пришла к Радзинскому в 1960-х годах, после постановки режиссером Анатолием Эфросом двух его пьес: "104 страницы про любовь" и "Снимается кино" в Театре имени Ленинского комсомола. Пьесу "104 страницы про любовь" играли в 120 театрах Советского Союза, по ней был снят культовый фильм 1960-х годов "Еще раз про любовь", поставлен балет, опера, а через годы вышел римейк картины – "Небо, самолет, девушка" (2003).
В конце 1980-х – начале 1990-х годов в Москве шло 10 спектаклей по пьесам драматурга, в том числе самая известная историческая трилогия – "Лунин, или Смерть Жака", "Беседы с Сократом", "Театр времен Нерона и Сенеки".
Перу Радзинского также принадлежат пьесы "Загадка Моцарта", "Иван Грозный", "Игры писателей", "Наш Декамерон", "Она в отсутствие любви и смерти", "Продолжение Дон Жуана", "Старая актриса на роль жены Достоевского", "Монолог женщины", "Дочь Ленина" и другие.
Пьесы Радзинского ставили выдающиеся театральные режиссеры: Георгий Товстоногов (1915-1989), Андрей Гончаров (1918-2001), Роман Виктюк (1936-2020), Валерий Фокин и другие.
Пьесы Радзинского были поставлены за рубежом в театрах: Odeon – Theatre de l’Europe (Париж), Королевском театре Дании, Финском национальном театре (Хельсинки), Бельгийском национальном театре (Брюссель), японском театре "Мингей", Jean Cocteau Repertory (Нью-Йорк) и других. Американский театральный журнал Backstage называл Эдварда Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Чехова.
В 2019 году в московском Театре имени Маяковского была поставлена его ранняя пьеса "Снимается кино".
В кино по сценариям Радзинского были сняты фильмы "Улица Ньютона, дом 1" (1963), "День солнца и дождя" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Каждый вечер в одиннадцать" (1969), "Чудный характер" (1970), "Ольга Сергеевна" (1975), "Аэлита, не приставай к мужчинам" (1988), "Райское яблочко" (1898), "Небо. Самолет. Девушка" (2002), документальный сериал "Пророк и бесы" (2010) и другие.
В 2016 году в качестве актера и ведущего он принял участие в документальном фильме Светланы Астрецовой "Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева".
С 1990-х годов Радзинский пишет произведения о трагических периодах русской и мировой истории и о знаменитых исторических личностях. Его книги были напечатаны в крупных мировых издательствах, переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, греческий, финский, шведский, иврит и другие языки.
Мировыми бестселлерами стали написанные им биографии последнего российского императора Николая II, Иосифа Сталина и Григория Распутина. В 2007 году вышла книга об императоре Александре II.
В 2012 году автор выпустил трилогию об Иосифе Сталине – "Апокалипсис от Кобы". Всего Радзинский опубликовал около 200 книг.
Среди произведений последних лет – "Берегитесь, боги жаждут!", "Дочь Ленина", "Бабье царство. Русский парадокс".
В 2005 году в издательстве "Вагриус" вышло Собрание сочинений Радзинского в семи томах.
Более 10 лет Эдвард Радзинский вел телевизионный цикл "Загадки истории".
В 2020 году Радзинский запустил свой YouTube-канал, в котором продолжил тему истории и истории театра.
В 2006 году вместе с писателем Даниилом Граниным он был сопредседателем литературной премии "Большая книга".
Эдвард Радзинский – член Союза писателей Москвы.
Академик Российской академии телевидения ТЭФИ.
Почетный член Российской академии художеств.
В 2006 году был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Лауреат Международной премии Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия (1997). Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (1997, 1999, 2003, 2004).
Первой женой Эдварда Радзинского была актриса Алла Гераскина, дочь известной детской писательницы Лии Гераскиной. От этого брака родился сын Олег – участник диссидентского движения в СССР, эмигрировал в США; бывший председатель совета директоров компании "Рамблер Медиа Групп". Автор романов "Суринам" и "Агафонкин и Время", сборников "Посещение" и "Иванова свобода", автобиографии "Случайные жизни".
Второй супругой Радзинского была актриса Татьяна Доронина. В настоящее время писатель женат на актрисе театра и кино Елене Денисовой (Укращенок).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЭдвард Радзинский
 
 
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