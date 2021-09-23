https://ria.ru/20210923/radzinskiy-1751123321.html
Биография Эдварда Радзинского
Биография Эдварда Радзинского - РИА Новости, 23.09.2021
Биография Эдварда Радзинского
Драматург, писатель и телеведущий Эдвард Станиславович Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве. Его отец был сценаристом и драматургом, мать работала... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T05:52
2021-09-23T05:52
2021-09-23T05:52
справки
эдвард радзинский
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Драматург, писатель и телеведущий Эдвард Станиславович Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве. Его отец был сценаристом и драматургом, мать работала старшим следователем.В детстве Эдвард Радзинский увлекался спортом: играл в футбол, занимался боксом, легкой атлетикой. Писать начал еще в школе, свой первый рассказ опубликовал в 16 лет.В 1959 году окончил Московский историко-архивный институт.В 1960 году на сцене Московского театра юного зрителя была поставлена его первая пьеса – "Мечта моя… Индия" о судьбе музыканта и просветителя конца XVIII века Герасима Лебедева, создавшего в Индии первый индийский театр европейского типа.Широкая известность пришла к Радзинскому в 1960-х годах, после постановки режиссером Анатолием Эфросом двух его пьес: "104 страницы про любовь" и "Снимается кино" в Театре имени Ленинского комсомола. Пьесу "104 страницы про любовь" играли в 120 театрах Советского Союза, по ней был снят культовый фильм 1960-х годов "Еще раз про любовь", поставлен балет, опера, а через годы вышел римейк картины – "Небо, самолет, девушка" (2003).В конце 1980-х – начале 1990-х годов в Москве шло 10 спектаклей по пьесам драматурга, в том числе самая известная историческая трилогия – "Лунин, или Смерть Жака", "Беседы с Сократом", "Театр времен Нерона и Сенеки". Перу Радзинского также принадлежат пьесы "Загадка Моцарта", "Иван Грозный", "Игры писателей", "Наш Декамерон", "Она в отсутствие любви и смерти", "Продолжение Дон Жуана", "Старая актриса на роль жены Достоевского", "Монолог женщины", "Дочь Ленина" и другие.Пьесы Радзинского ставили выдающиеся театральные режиссеры: Георгий Товстоногов (1915-1989), Андрей Гончаров (1918-2001), Роман Виктюк (1936-2020), Валерий Фокин и другие.Пьесы Радзинского были поставлены за рубежом в театрах: Odeon – Theatre de l’Europe (Париж), Королевском театре Дании, Финском национальном театре (Хельсинки), Бельгийском национальном театре (Брюссель), японском театре "Мингей", Jean Cocteau Repertory (Нью-Йорк) и других. Американский театральный журнал Backstage называл Эдварда Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Чехова.В 2019 году в московском Театре имени Маяковского была поставлена его ранняя пьеса "Снимается кино".В кино по сценариям Радзинского были сняты фильмы "Улица Ньютона, дом 1" (1963), "День солнца и дождя" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Каждый вечер в одиннадцать" (1969), "Чудный характер" (1970), "Ольга Сергеевна" (1975), "Аэлита, не приставай к мужчинам" (1988), "Райское яблочко" (1898), "Небо. Самолет. Девушка" (2002), документальный сериал "Пророк и бесы" (2010) и другие.В 2016 году в качестве актера и ведущего он принял участие в документальном фильме Светланы Астрецовой "Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева". С 1990-х годов Радзинский пишет произведения о трагических периодах русской и мировой истории и о знаменитых исторических личностях. Его книги были напечатаны в крупных мировых издательствах, переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, греческий, финский, шведский, иврит и другие языки.Мировыми бестселлерами стали написанные им биографии последнего российского императора Николая II, Иосифа Сталина и Григория Распутина. В 2007 году вышла книга об императоре Александре II. В 2012 году автор выпустил трилогию об Иосифе Сталине – "Апокалипсис от Кобы". Всего Радзинский опубликовал около 200 книг.Среди произведений последних лет – "Берегитесь, боги жаждут!", "Дочь Ленина", "Бабье царство. Русский парадокс".В 2005 году в издательстве "Вагриус" вышло Собрание сочинений Радзинского в семи томах.Более 10 лет Эдвард Радзинский вел телевизионный цикл "Загадки истории".В 2020 году Радзинский запустил свой YouTube-канал, в котором продолжил тему истории и истории театра.В 2006 году вместе с писателем Даниилом Граниным он был сопредседателем литературной премии "Большая книга".Эдвард Радзинский – член Союза писателей Москвы.Академик Российской академии телевидения ТЭФИ.Почетный член Российской академии художеств.В 2006 году был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Лауреат Международной премии Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия (1997). Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (1997, 1999, 2003, 2004). Первой женой Эдварда Радзинского была актриса Алла Гераскина, дочь известной детской писательницы Лии Гераскиной. От этого брака родился сын Олег – участник диссидентского движения в СССР, эмигрировал в США; бывший председатель совета директоров компании "Рамблер Медиа Групп". Автор романов "Суринам" и "Агафонкин и Время", сборников "Посещение" и "Иванова свобода", автобиографии "Случайные жизни". Второй супругой Радзинского была актриса Татьяна Доронина. В настоящее время писатель женат на актрисе театра и кино Елене Денисовой (Укращенок).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, эдвард радзинский
Драматург, писатель и телеведущий Эдвард Станиславович Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве. Его отец был сценаристом и драматургом, мать работала старшим следователем.
В детстве Эдвард Радзинский увлекался спортом: играл в футбол, занимался боксом, легкой атлетикой. Писать начал еще в школе, свой первый рассказ опубликовал в 16 лет.
В 1959 году окончил Московский историко-архивный институт.
В 1960 году на сцене Московского театра юного зрителя была поставлена его первая пьеса – "Мечта моя… Индия" о судьбе музыканта и просветителя конца XVIII века Герасима Лебедева, создавшего в Индии первый индийский театр европейского типа.
Широкая известность пришла к Радзинскому в 1960-х годах, после постановки режиссером Анатолием Эфросом двух его пьес: "104 страницы про любовь" и "Снимается кино" в Театре имени Ленинского комсомола. Пьесу "104 страницы про любовь" играли в 120 театрах Советского Союза, по ней был снят культовый фильм 1960-х годов "Еще раз про любовь", поставлен балет, опера, а через годы вышел римейк картины – "Небо, самолет, девушка" (2003).
В конце 1980-х – начале 1990-х годов
в Москве шло 10 спектаклей по пьесам драматурга, в том числе самая известная историческая трилогия – "Лунин, или Смерть Жака", "Беседы с Сократом", "Театр времен Нерона и Сенеки".
Перу Радзинского также принадлежат пьесы
"Загадка Моцарта", "Иван Грозный", "Игры писателей", "Наш Декамерон", "Она в отсутствие любви и смерти", "Продолжение Дон Жуана", "Старая актриса на роль жены Достоевского", "Монолог женщины", "Дочь Ленина" и другие.
Пьесы Радзинского ставили выдающиеся театральные режиссеры: Георгий Товстоногов (1915-1989), Андрей Гончаров (1918-2001), Роман Виктюк (1936-2020), Валерий Фокин и другие.
Пьесы Радзинского были поставлены за рубежом в театрах
: Odeon – Theatre de l’Europe (Париж), Королевском театре Дании, Финском национальном театре (Хельсинки), Бельгийском национальном театре (Брюссель), японском театре "Мингей", Jean Cocteau Repertory (Нью-Йорк) и других. Американский театральный журнал Backstage называл Эдварда Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Чехова.
В 2019 году
в московском Театре имени Маяковского была поставлена его ранняя пьеса "Снимается кино".
В кино по сценариям Радзинского были сняты фильмы
"Улица Ньютона, дом 1" (1963), "День солнца и дождя" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Каждый вечер в одиннадцать" (1969), "Чудный характер" (1970), "Ольга Сергеевна" (1975), "Аэлита, не приставай к мужчинам" (1988), "Райское яблочко" (1898), "Небо. Самолет. Девушка" (2002), документальный сериал "Пророк и бесы" (2010) и другие.
В 2016 году
в качестве актера и ведущего он принял участие в документальном фильме Светланы Астрецовой "Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева".
С 1990-х годов Радзинский пишет произведения о трагических периодах русской и мировой истории и о знаменитых исторических личностях. Его книги были напечатаны в крупных мировых издательствах, переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, греческий, финский, шведский, иврит и другие языки.
Мировыми бестселлерами стали написанные им биографии
последнего российского императора Николая II, Иосифа Сталина и Григория Распутина. В 2007 году вышла книга об императоре Александре II.
В 2012 году
автор выпустил трилогию об Иосифе Сталине – "Апокалипсис от Кобы". Всего Радзинский опубликовал около 200 книг.
Среди произведений последних лет – "Берегитесь, боги жаждут!", "Дочь Ленина", "Бабье царство. Русский парадокс".
В 2005 году
в издательстве "Вагриус" вышло Собрание сочинений Радзинского в семи томах.
Более 10 лет Эдвард Радзинский вел телевизионный цикл
"Загадки истории".
В 2020 году Радзинский запустил свой YouTube-канал
, в котором продолжил тему истории и истории театра.
В 2006 год
у вместе с писателем Даниилом Граниным он был сопредседателем литературной премии "Большая книга".
Академик Российской академии телевидения ТЭФИ.
Почетный член
Российской академии художеств.
В 2006 году
был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Лауреат Международной премии Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия (1997). Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (1997, 1999, 2003, 2004
).
Первой женой Эдварда Радзинского была актриса Алла Гераскина, дочь известной детской писательницы Лии Гераскиной. От этого брака родился сын Олег
– участник диссидентского движения в СССР, эмигрировал в США; бывший председатель совета директоров компании "Рамблер Медиа Групп". Автор романов "Суринам" и "Агафонкин и Время", сборников "Посещение" и "Иванова свобода", автобиографии "Случайные жизни".
Второй супругой Радзинского была актриса Татьяна Доронина. В настоящее время писатель женат
на актрисе театра и кино Елене Денисовой (Укращенок).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников