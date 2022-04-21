https://ria.ru/20220421/knigi-1784671601.html

Петербургский международный книжный салон проведут в новом формате

Петербургский международный книжный салон проведут в новом формате - РИА Новости, 21.04.2022

Петербургский международный книжный салон проведут в новом формате

XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет 19-22 мая на Дворцовой площади, сообщается на сайте Администрации города. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:49

2022-04-21T12:49

2022-04-21T12:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет 19-22 мая на Дворцовой площади, сообщается на сайте Администрации города. Размещение стендов для всех издательств впервые будет бесплатным."Мы ищем пути поддержки книжной отрасли, которая пострадала от введенных санкций. Увеличение стоимости расходных материалов неизбежно приведет к удорожанию книг и снижению объемов продаж. Как бывший издатель, я очень хорошо понимаю последствия этого. Именно поэтому в этом году мы хотим сделать книжный салон еще более социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которым, возможно, пришлось расторгнуть контракты с западными издательствами", — говорит вице-губернатор города Борис Пиотровский.В павильонах для участников и гостей книжного салона будут оборудованы лекционные залы. В Главном штабе пройдет пленарное заседание в день открытия салона.На Дворцовой площади установят арт-объекты, зоны отдыха и фотозоны. Также здесь на высоте четырех метров над землей появится книжная терраса. В отдельном павильоне будут расположены стенды детских издательств и детская площадка. Там пройдут встречи с авторами, мастер-классы, представления и лекции. Всего пространство книжного салона займет площадь более 15 тысяч квадратных метров. Вход для посетителей на все мероприятия салона свободный.Основными темами Петербургского международного книжного салона в этом году будут 350-летие Петра I, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского.Гостями книжного салона в этом году станут Эдвард Радзинский, Юрий Поляков, Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Марина Москвина, Вера Богданова, Павел Басинский, Майя Кучерская и другие. В программе запланированы встречи авторов с читателями, автограф-сессии и презентации.

https://ria.ru/20220419/kniga-1784343552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, петр i, константин паустовский, эдвард радзинский, россия, санкт-петербург, юрий поляков (писатель), александр цыпкин, павел басинский, майя кучерская, борис пиотровский