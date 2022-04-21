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Петербургский международный книжный салон проведут в новом формате - РИА Новости, 21.04.2022
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Культура
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Петербургский международный книжный салон проведут в новом формате
Петербургский международный книжный салон проведут в новом формате - РИА Новости, 21.04.2022
Петербургский международный книжный салон проведут в новом формате
XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет 19-22 мая на Дворцовой площади, сообщается на сайте Администрации города. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:49
2022-04-21T12:49
культура
новости культуры
книги
петр i
константин паустовский
эдвард радзинский
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет 19-22 мая на Дворцовой площади, сообщается на сайте Администрации города. Размещение стендов для всех издательств впервые будет бесплатным."Мы ищем пути поддержки книжной отрасли, которая пострадала от введенных санкций. Увеличение стоимости расходных материалов неизбежно приведет к удорожанию книг и снижению объемов продаж. Как бывший издатель, я очень хорошо понимаю последствия этого. Именно поэтому в этом году мы хотим сделать книжный салон еще более социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которым, возможно, пришлось расторгнуть контракты с западными издательствами", — говорит вице-губернатор города Борис Пиотровский.В павильонах для участников и гостей книжного салона будут оборудованы лекционные залы. В Главном штабе пройдет пленарное заседание в день открытия салона.На Дворцовой площади установят арт-объекты, зоны отдыха и фотозоны. Также здесь на высоте четырех метров над землей появится книжная терраса. В отдельном павильоне будут расположены стенды детских издательств и детская площадка. Там пройдут встречи с авторами, мастер-классы, представления и лекции. Всего пространство книжного салона займет площадь более 15 тысяч квадратных метров. Вход для посетителей на все мероприятия салона свободный.Основными темами Петербургского международного книжного салона в этом году будут 350-летие Петра I, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского.Гостями книжного салона в этом году станут Эдвард Радзинский, Юрий Поляков, Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Марина Москвина, Вера Богданова, Павел Басинский, Майя Кучерская и другие. В программе запланированы встречи авторов с читателями, автограф-сессии и презентации.
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новости культуры, книги, петр i, константин паустовский, эдвард радзинский, россия, санкт-петербург, юрий поляков (писатель), александр цыпкин, павел басинский, майя кучерская, борис пиотровский
12:49 21.04.2022
 
Петербургский международный книжный салон проведут в новом формате

Петербургский международный книжный салон пройдет 19-22 мая на Дворцовой площади

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет 19-22 мая на Дворцовой площади, сообщается на сайте Администрации города.
"В этом году организаторы изменили пространственное решение: книжная экспозиция переместится из здания Главного штаба Государственного Эрмитажа в четыре специально возведенных павильона, которые расположатся недалеко от Дворцового проезда", — говорится в публикации.
Размещение стендов для всех издательств впервые будет бесплатным.
"Мы ищем пути поддержки книжной отрасли, которая пострадала от введенных санкций. Увеличение стоимости расходных материалов неизбежно приведет к удорожанию книг и снижению объемов продаж. Как бывший издатель, я очень хорошо понимаю последствия этого. Именно поэтому в этом году мы хотим сделать книжный салон еще более социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которым, возможно, пришлось расторгнуть контракты с западными издательствами", — говорит вице-губернатор города Борис Пиотровский.
В павильонах для участников и гостей книжного салона будут оборудованы лекционные залы. В Главном штабе пройдет пленарное заседание в день открытия салона.
На Дворцовой площади установят арт-объекты, зоны отдыха и фотозоны. Также здесь на высоте четырех метров над землей появится книжная терраса. В отдельном павильоне будут расположены стенды детских издательств и детская площадка. Там пройдут встречи с авторами, мастер-классы, представления и лекции. Всего пространство книжного салона займет площадь более 15 тысяч квадратных метров. Вход для посетителей на все мероприятия салона свободный.
Основными темами Петербургского международного книжного салона в этом году будут 350-летие Петра I, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского.
Гостями книжного салона в этом году станут Эдвард Радзинский, Юрий Поляков, Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Марина Москвина, Вера Богданова, Павел Басинский, Майя Кучерская и другие. В программе запланированы встречи авторов с читателями, автограф-сессии и презентации.
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КультураНовости культурыКнигиПетр IКонстантин ПаустовскийЭдвард РадзинскийРоссияСанкт-ПетербургЮрий Поляков (писатель)Александр ЦыпкинПавел БасинскийМайя КучерскаяБорис Пиотровский
 
 
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